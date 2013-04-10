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Oppo, 6.13mm ile dünyanın en ince telefonu rekorunu kırmak üzere

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo, 6.13mm ile dünyanın en ince telefonu rekorunu kırmak üzere

Daha önce dünyanın en ince akıllı telefonunu üreten ve Find 5 adlı modeli ile de ses getiren Oppo, bilgilere göre 26 Nisan'da önemli bir tanıtım daha yapmaya hazırlanıyor.

Çin'in yükselen teknoloji trendinin önemli temsilcilerinden birisi olan Oppo, R809T kod adlı akıllı telefonu ile en ince akıllı telefon ünvanını tekrar eline alacak. 

Amiral gemi modeli olması beklenmeyen cihazda 4.5 inçlik 720p ekran ve Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MediaTek MT6589 işlemcisi yer alıyor. PowerVR 5 serisi grafik birimi, 1GB RAM gibi özellikler olacağı belirtiliyor.

Modelin en önemli yönü ise 6.13mm gibi bir kalınlık sunacak olması. Alcatel ve Vivo firmaları 6.5mm civarında bir kalınlığa inebilmişken, Oppo'nun 6.13mm kalınlık sunması dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. 

Tanıtımla birlikte satışa çıkacak olan modelin 400$ civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Ayrıca modele ait olduğu belirtilen bir görsel de internette paylaşıldı.


http://www.theverge.com/2013/4/8/4197316/navy-laser-weapon-deploying-2014-shoots-down-drone Yorum Yaz
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What a Goal 6 yıl en beğenilen itachi237
itachi237

ekrem bey "çocukların" dediklerine aldırmayın; şu an bu rekor iphone 5'in elinde 7mm ile diye yazın. haberin içeriğinden ödün vermeyin bırakın diğerkiler sizi apple fanı olmakla suçlasın.

yalnız rekor iphone 5'in elinde falan degil 6.45 mm ile tcl'nin elinde biz iPhone fanı olmakla sizi dogru bilgilendirdiginiz için degil bilmeden nasılsa iPhone yaptıysa o en iyidir düsünceniz oldugu için suçluyoruz

not: kaynak
techbywords.com/...
itachi237ekrem bey "çocukların" dediklerine aldırmayın; şu an bu rekor iphone 5'in elinde 7mm ile diye yazın. haberin içeriğinden ödün v...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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1080p 6 yıl
Şu incelik muhabbet i dönerken LUMIA 920 yi 10.7mm kalınlığı ile analım.
Yeni cikacak lumia da 8.6mm olacak mis cok geriden geliyorlar.
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multiTYRT 6 yıl
Dünyanın en ince telefonu budur

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sertacarslan 6 yıl
Fotoğraftaki telefon 6.13 mm falan değil. En az 9 mm.
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danGerfuLL 6 yıl
İnceldigi yerden kopsun.


Bkz.. Ne alaka? Valla ben de cozemedim.
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depeche35 6 yıl
Oppo hakkında boşa konuşuluyor. Türkiyeye gelmeyen bir marka...yazıklar olsun...Yok mu bir cesaret sahibi girişimci ? Nerde bu zengin, ileri görüşlü girişimciler tayfası ?
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-Sniper- 6 yıl
İncelik arttıkça batarya ömrü azalır.Bence iyi bir batarya 2-3 mm ye tercih edilebilir.
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Batuist 6 yıl
adam gibi olsun azcık kalın olsun benim için sorun olmaz..
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
bu arada Oppo 6.13 mm ile ince ama fiyatta kalin olarak size gelir
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@CAN@ 6 yıl
İncelik yarışına girmek yerine fiyat/performans oranı yüksek tabii ki çok kalın da olmayan telefonlar üretip,biz türk tüketicilerleve tüm dünya buluştursanız gerçekten başarılı olabilirsiniz.
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kımyasal 6 yıl
Bataryadan feragat etmişlerdir herhalde.yazıda bataryadan bahsedilmemiş ayrıca.farklılığını ortaya koyan çinli markaları görmek sevindirici.Oppo umarım Zte gibi ekran ve donanım olarakta kendine has özellikler ileride koyar.Eski modellerindede iddialı oldukları konu incelikti ama daha fazlası gerek.
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armanatilgan 6 yıl
Sonumuz hayrola 3.5mm jack girişleri nolacak ileride acaba
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FlyingUnderpants 6 yıl
5inc in ilk altina düşen kazanır.
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