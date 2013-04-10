Oppo, 6.13mm ile dünyanın en ince telefonu rekorunu kırmak üzere





Daha önce dünyanın en ince akıllı telefonunu üreten ve Find 5 adlı modeli ile de ses getiren Oppo, bilgilere göre 26 Nisan'da önemli bir tanıtım daha yapmaya hazırlanıyor.





Çin'in yükselen teknoloji trendinin önemli temsilcilerinden birisi olan Oppo, R809T kod adlı akıllı telefonu ile en ince akıllı telefon ünvanını tekrar eline alacak.





Amiral gemi modeli olması beklenmeyen cihazda 4.5 inçlik 720p ekran ve Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MediaTek MT6589 işlemcisi yer alıyor. PowerVR 5 serisi grafik birimi, 1GB RAM gibi özellikler olacağı belirtiliyor.





Modelin en önemli yönü ise 6.13mm gibi bir kalınlık sunacak olması. Alcatel ve Vivo firmaları 6.5mm civarında bir kalınlığa inebilmişken, Oppo'nun 6.13mm kalınlık sunması dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.





Tanıtımla birlikte satışa çıkacak olan modelin 400$ civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Ayrıca modele ait olduğu belirtilen bir görsel de internette paylaşıldı.





http://www.theverge.com/2013/4/8/4197316/navy-laser-weapon-deploying-2014-shoots-down-drone