Oppo N1, 10 Aralık itibariyle ABD ve Avrupa'da satışa sunulacak





Geçen yıl 5 inçlik Full HD ekrana sahip Find 5 akıllı telefonu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Oppo, bir süre önce de 205 derece dönebilen kamera modülüne sahip N1 modeli ile ses getirmişti.





Oppo N1 modelinde 5.9 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 600 yongaseti, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 13MP çözüzünürlükte ana kamera, Android 4.2 işletim sistemi, Cyanogenmod imzalı Color OS kullanıcı arayüzü opsiyonu, 3610mAh batarya şeklinde özellikler yer almaktaydı.





Oppo N1 her ne kadar Çin hücresel ağ altyapılarına uygun olarak üretilse de global pazarlar için 3G destekli bir versiyon da unutulmadı. Firma 10 Aralık itibariyle bu 3G destekli versiyonu ABD ve Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor.





Tüketiciler Oppo Style sanal mağazasından ABD için 500$, Avrupa için 449 Avro fiyat etiketi karşılığında modelin siparişini vermeye başlayabilecek. Ancak CyanogenMod imzalı Color OS pakete dahil mi bilinmiyor.





Çin sınırları içerisinde başarılı iler yapan Xiaomi, Meizu, Oppo gibi firmalar henüz global satış yapmak için yeterli dağıtım altyapısına sahip değiller. Ancak Oppo gib süredir kalıbını kırmak için çalışmalar yapıyor. Geçen yıl Find 5 modelinin ABD pazarına gelmesi epey gecikmişti. N1 ile firmanın daha iyi işler yapması bekleniyor.

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