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Oppo N1, 10 Aralık itibariyle ABD ve Avrupa'da satışa sunulacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo N1, 10 Aralık itibariyle ABD ve Avrupa'da satışa sunulacak

Geçen yıl 5 inçlik Full HD ekrana sahip Find 5 akıllı telefonu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Oppo, bir süre önce de 205 derece dönebilen kamera modülüne sahip N1 modeli ile ses getirmişti. 

Oppo N1 modelinde 5.9 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 600 yongaseti, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 13MP çözüzünürlükte ana kamera, Android 4.2 işletim sistemi, Cyanogenmod imzalı Color OS kullanıcı arayüzü opsiyonu, 3610mAh batarya şeklinde özellikler yer almaktaydı. 

Oppo N1 her ne kadar Çin hücresel ağ altyapılarına uygun olarak üretilse de global pazarlar için 3G destekli bir versiyon da unutulmadı. Firma 10 Aralık itibariyle bu 3G destekli versiyonu ABD ve Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor. 

Tüketiciler Oppo Style sanal mağazasından ABD için 500$, Avrupa için 449 Avro fiyat etiketi karşılığında modelin siparişini vermeye başlayabilecek. Ancak CyanogenMod imzalı Color OS pakete dahil mi bilinmiyor. 

Çin sınırları içerisinde başarılı iler yapan Xiaomi, Meizu, Oppo gibi firmalar henüz global satış yapmak için yeterli dağıtım altyapısına sahip değiller. Ancak Oppo gib süredir kalıbını kırmak için çalışmalar yapıyor. Geçen yıl Find 5 modelinin ABD pazarına gelmesi epey gecikmişti. N1 ile firmanın daha iyi işler yapması bekleniyor.  

https://plus.google.com/u/0/112434616205326385174/posts/Mbt3i4GTXoA Yorum Yaz
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Gojira 5 yıl en beğenilen memoseler
memoseler


QuasH

Snapdragon 600 olmamış

i7-3960x mi olacaktı?

800 e ne dersin ?
memoselerQuasHSnapdragon 600 olmamışi7-3960x mi olacaktı?800 e ne de...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bizede uğrar inşallah
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umutaltdag 5 yıl
Snapdragon 800 de 800, ya arkadaş içine açıp mi kullancaksiniz.size yettektin sonra ne gerek var. 600 olsun bütün olsun
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depeche35 5 yıl
Sağda solda türkiyeye gelecek diye okudum, aslı varmıdır acaba ?
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keskin53 5 yıl
şirket bi kaç senede batmazsa tr gelir tahminim
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diplomalıamele 5 yıl
Hadi hayırlısı, bir kaç seneye Türkiye'ye de gelirler.
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HectorBarbossa 5 yıl
Tasarımı çok güzel telefon aslında. Özellikle kamera kısmı. Masaya bile koyduğunda dikkat çekici bir telefon bence. Görmek lazım.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
biraz geç kaldı gibime geliyor birde fiyatı biraz uygun tutsalar en azından global pazarda biraz tanıtım olur diye düşünüyorum
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murad35 5 yıl
Hayir s805 olsun
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BaranGunduz 5 yıl
hani bize
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Gojira 5 yıl
Snapdragon 600 olmamış
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