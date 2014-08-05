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Oppo N1 Mini modeli de Super Zoom teknolojisine sahip

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo N1 Mini modeli de Super Zoom teknolojisine sahip

13MP çözünürlükte bir kameranın yazılım teknolojileri sayesinde 50MP çözünürlükte fotoğraf çekebildiğini ilk kez Oppo Find 7 modeli ile duymuştuk. Super Zoom olarak adlandırılan bu teknoloji Oppo'nun Pure Image 2.0 olarak isimlendirdiği görüntü sinyal işlemcisi üzerine inşa edilmişti. 

Hızlı bir şekilde 10 adet ardıl fotoğraf çeken ve sonrasında bunların en iyi dört tanesini birleştiren teknoloji 8160 x 6120 piksel çözünürlüğüne denk gelen 50MP'lik fotoğraflar oluşturabiliyordu. 

Ancak Oppo'nun bu teknolojiyi aynı dönemde diğer bir modelinde daha kullandığı ortaya çıktı. Geçen yılın amiral gemi modeli Oppo N1'in mini versiyonu olan ve geçen Haziran ayında satışa çıkan N1 Mini de Super Zoom özelliğine sahip.

13MP çözünürlükte 6 elemanlı lens sunan bir kameraya sahip olan Oppo N1 Mini, yine ardı ardına 10 adet fotoğraf çekiyor ve 4 tanesini birleştirerek 24MP çözünürlükte fotoğraflar oluşturuyor. 

Aslında lansmanda bu özelliğe vurgu yapılmamıştı. Ancak Hindistan'da piyasaya çıkmaya hazırlanan N1 Mini için 24MP çözünürlükte fotoğraf çekebilen Ultra HD kamera betimlemesi yapılınca Super Zoom özelliği de ortaya çıkmış oldu. Ancak abi model N1 de bu özellik yer almıyor. 

5 inçlik 720p ekrana sahip olan N1 Mini modelinde 8 çekirdekli MT6592 yongaseti, 1GB RAM, 2140mAh gücünde batarya gibi özellikler mevcuttu. Oppo'nun yeni üst seviye akıllı telefonlarında Super Zoom özelliğini yaygınlaştırması bekleniyor.  

https://www.facebook.com/oppomobileindia?fref=photo Yorum Yaz
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Gamer625 5 yıl en beğenilen
Şu Oppo Xiaomi gibi firmalar artık Türkiye ye gelsede bizde psikolojimizi bozan psikolojik sınır dayatmasından kurtulsak.
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Mr.Legend 5 yıl
5" lik ekran + 8 çekirdekli MediaTek işlemci + 2140 mAH batarya
Batarya pek olmamış fakat uygun fiyatı ile tercih edilebilir. Ayrıca 5" lik model "mini" diye geçiyor, kendisi kaç inç acaba
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Quad HD 5 yıl
Heyecanla bekliyorum
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aycibin 5 yıl
5" mini
algıda sorun var galiba

htc one bile bundan daha ufak
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TNTB 5 yıl
Yazılımsal olarak 50mp yapıyorsa fotoğraf kalitesi yakınlaştırdıkça çamura benzemez mi?
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OverClocK1ng 5 yıl
"2140mAh"
Oldu...
Biz kalkalım.
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V4LKyR 5 yıl
Ben 234871298 x 238954723 piksel çözünürlük istiyorum, bizim mahalle stadına yayıcam. Yapabilir miyiz?
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Fenomenon 5 yıl
5" ve mini :)
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MrKemal17 5 yıl Fenomenon
Fenomenon

5" ve mini :)

Lenovo K920 mini 5,5''
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Gece772 5 yıl
8160 x 6120 piksel çözünürlüğüne denk gelen 50MP'lik fotoğraflar oluşturabiliyordu.
Vay be uuuuu
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Gamer625 5 yıl en beğenilen
Şu Oppo Xiaomi gibi firmalar artık Türkiye ye gelsede bizde psikolojimizi bozan psikolojik sınır dayatmasından kurtulsak.
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alainn 5 yıl
Telefon süperde oppo appo zopo zobbo tabirleri hoş değil ya :)
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werewollf 5 yıl
Oppo türkiye'ye ne zaman gelir acaba
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