Oppo N1 Mini modeli de Super Zoom teknolojisine sahip





13MP çözünürlükte bir kameranın yazılım teknolojileri sayesinde 50MP çözünürlükte fotoğraf çekebildiğini ilk kez Oppo Find 7 modeli ile duymuştuk. Super Zoom olarak adlandırılan bu teknoloji Oppo'nun Pure Image 2.0 olarak isimlendirdiği görüntü sinyal işlemcisi üzerine inşa edilmişti.





Hızlı bir şekilde 10 adet ardıl fotoğraf çeken ve sonrasında bunların en iyi dört tanesini birleştiren teknoloji 8160 x 6120 piksel çözünürlüğüne denk gelen 50MP'lik fotoğraflar oluşturabiliyordu.





Ancak Oppo'nun bu teknolojiyi aynı dönemde diğer bir modelinde daha kullandığı ortaya çıktı. Geçen yılın amiral gemi modeli Oppo N1'in mini versiyonu olan ve geçen Haziran ayında satışa çıkan N1 Mini de Super Zoom özelliğine sahip.





13MP çözünürlükte 6 elemanlı lens sunan bir kameraya sahip olan Oppo N1 Mini, yine ardı ardına 10 adet fotoğraf çekiyor ve 4 tanesini birleştirerek 24MP çözünürlükte fotoğraflar oluşturuyor.





Aslında lansmanda bu özelliğe vurgu yapılmamıştı. Ancak Hindistan'da piyasaya çıkmaya hazırlanan N1 Mini için 24MP çözünürlükte fotoğraf çekebilen Ultra HD kamera betimlemesi yapılınca Super Zoom özelliği de ortaya çıkmış oldu. Ancak abi model N1 de bu özellik yer almıyor.





5 inçlik 720p ekrana sahip olan N1 Mini modelinde 8 çekirdekli MT6592 yongaseti, 1GB RAM, 2140mAh gücünde batarya gibi özellikler mevcuttu. Oppo'nun yeni üst seviye akıllı telefonlarında Super Zoom özelliğini yaygınlaştırması bekleniyor.

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