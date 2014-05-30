Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oppo N1 akıllı telefonuna mini versiyon geldi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
281
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oppo N1 akıllı telefonuna mini versiyon geldi

Geçen yılın amiral gemi modelleri arasında yer alan ve dönebilir kamera modülü ile oldukça ilgi gören Oppo'nun N1 adlı akıllı telefonu mini bir versiyonu ile yeniden pazara dönüyor.

Oppo N1 mini adlı yeni akıllı telefon abisinden oldukça uzak donanım özelliklerine sahip. 5 inçlik ekranında 720p ekran çözünürlüğü sunan N1 Mini, gücünü ise MediaTek imzasını taşıyan 8 çekirdekli MT6592 işlemcisinden alıyor. 1GB RAM ile sistemin desteklendiği cihazda 2140mAh gücünde batarya yer alıyor. 

148.4 mm x 72.2 mm x 9.2 mm ölçülere sahip olan cihaz dönebilir 13MP çözünürlükteki kamera modülünü muhafaza ediyor. Bu açıdan mini sınıfındaki cihazlar arasında tek olma ünvanını yakalıyor. 

Çinli Oppo 10 Haziran tarihindeki bir lansman ile N1 Mini modelini görücüye çıkaracak. Modelin diğer donanım detayları ve satış fiyatının bu lansmanda açıklanacağı ifade edildi.  

http://www.phonearena.com/news/Oppo-announces-5-inch-Oppo-N1-Mini-smartphone-with-13MP-rotary-camera_id56666 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ALTINBAŞAK 5 yıl en beğenilen
Vay arkadas artik 5" ler mini olmaya basladi
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theleoncancan 5 yıl
Galaxy S2 3 yıl önce aldığımda millet bana o ne öyle nerende taşıyacaksın onu yüzün kaplıyor diyorlardı. Şimdi benimki mini oldu.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlar cindeki fiyat dengesine göre düşünüp rekabet icin mediatek işlemciyle güncellemiş bence çok iyi yapmışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akay KLC 5 yıl
mtk 6592 gerçek 8 çekirdekli snapdragon 600 ile 800 arasına yerleşmiş bir işlemci

ekran 1080p bellekte 2gb olsa baya baya amiral gemi oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Factor7 5 yıl
Fakat o işlemci ve 2140mAh gücünde bataryayla günde 2-3 defa şarj gerekebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 5 yıl
Çok şık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Times 5 yıl
Özçekimi çok kullananlar için ideal bir telefon...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foz54 5 yıl
Ayrıca 5 inç "mini(!)" ekran ve 8 çekirdeğe 2140 mah batarya koyan zihniyeti tebrik ederim.

Geçen bir haber görmüştüm Çinli üretici thl buna benzer 5 inç full hd ekranlı mtk6592 8 çekirdekli 2gb ramli 8.9mm kalınlıktaki telefonuna 5000 Mah batarya koymuş işte telefon budur abi yemişim 2k ekranı 801ac sini, yeterli performansa uzun kullanım süresi sunsun yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CertificatedStaff 5 yıl
Miniymiş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl
Buna mini diyen çarpılır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackks66 5 yıl
250 dolara alınır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 5 yıl
Biri de desin ki " Oppo " Türkiye pazarına falanca tarihte kesin girecek !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 5 yıl
Bir tezatlık var gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
281 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, oppo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Corsair 250D kasa ve H75 su soğutma video inceleme 5 yıl 2si1 "Tersine Dubleks" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim