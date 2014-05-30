Oppo N1 akıllı telefonuna mini versiyon geldi





Geçen yılın amiral gemi modelleri arasında yer alan ve dönebilir kamera modülü ile oldukça ilgi gören Oppo'nun N1 adlı akıllı telefonu mini bir versiyonu ile yeniden pazara dönüyor.





Oppo N1 mini adlı yeni akıllı telefon abisinden oldukça uzak donanım özelliklerine sahip. 5 inçlik ekranında 720p ekran çözünürlüğü sunan N1 Mini, gücünü ise MediaTek imzasını taşıyan 8 çekirdekli MT6592 işlemcisinden alıyor. 1GB RAM ile sistemin desteklendiği cihazda 2140mAh gücünde batarya yer alıyor.





148.4 mm x 72.2 mm x 9.2 mm ölçülere sahip olan cihaz dönebilir 13MP çözünürlükteki kamera modülünü muhafaza ediyor. Bu açıdan mini sınıfındaki cihazlar arasında tek olma ünvanını yakalıyor.





Çinli Oppo 10 Haziran tarihindeki bir lansman ile N1 Mini modelini görücüye çıkaracak. Modelin diğer donanım detayları ve satış fiyatının bu lansmanda açıklanacağı ifade edildi.

http://www.phonearena.com/news/Oppo-announces-5-inch-Oppo-N1-Mini-smartphone-with-13MP-rotary-camera_id56666