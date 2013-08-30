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Oppo da kendi özel lenslerini hazırlıyor

5 yıl
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22
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo da kendi özel lenslerini hazırlıyor

N1 adını verdiği kamera odaklı yeni akıllı telefonu için geri sayıma devam eden Çinli Oppo'nun başka bir alanda doğrudan Sony'ye rakip olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Çin'den gelen yeni görsellere göre Oppo da akıllı telefonlara yönelik olarak bir kamera lensi hazırlığı içerisinde. Sony'nin EspressOn adını verdiği lens aparatına rakip olacak Oppo lensleri içerisinde rakibinin 16MP çözünürlüğünde CMOS sensörüne yer veriyor. Yine rakibi gibi akıllı telefonlara tutturulacak olan lens, kablosuz olarak cihaza bağlanacak. İsminin N-Lens olması muhtemel.

Optik imaj dengeleme, WiFi, Bluetooth, NFC, desteği, 10x veya 15x zoom seçeneği gibi özelliklere sahip olacağı belirtilen lens aparatının fiyatına dair herhangi bir bilgi yok. Firmanın 23 Eylül'de N1 akıllı telefonunu tanıtacağı etkinlikte yeni lens aparatlarını da görücüye çıkarması bekleniyor.

http://weibo.com/1827681362/A71UTFp2G Yorum Yaz
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stalker(1979) 5 yıl en beğenilen
kaan_9292
pohuman Eğer doğruysa Sony fiyatları indirimek zorunda kalacaktır. Bu yüzden rekabet her zaman iyidir..
sony her zamanki gibi muhatap olmayacaktir

Sony muhatap olmazsa biz oluruz :)
kaan_9292pohuman Eğer doğruysa Sony fiyatları indirimek zorunda kalacaktır. Bu yüzden rekabet her zaman iyidir..sony her zam...
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Yanıtla +14
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Illustrious. 5 yıl FreeRun
FreeRun

Mr.Spak






komik olan ne arkadaşım.

Evren.
FreeRunMr.Spakkomik olan ne arkadaşım.Evr...
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Yanıtla +11
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DH Misafiri 5 yıl
adamlar sonynin cmos sensorunu kullanacakmis haberi okumuyorsunuz galiba.
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demo22 5 yıl
yanlış hatırlamıyorsam sony 4k görüntü çeken sensör geliştiriyordu peki günümüzde halen neden gerçek 1080p görüntü çeken cihaz yok kaldıki 4k bence ticari göz boyamakdan başka birşey değil.
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DH Misafiri 5 yıl
oppaaa oppaaa
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CertificatedStaff 5 yıl
Oppo yapar
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Ciginix 5 yıl
Mr.Spak
FreeRun
Mr.Spak


komik olan ne arkadaşım.
Evren.

Ulan kahkaha attım
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kimi_raikonen 5 yıl
telefon için kamera lens konseptini ben canon nikon gibi devlerden de beklerdim.onlar da akıllı telefon pazarından dolaylı da olsa pay alabilirler.
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qazrfv 5 yıl
Ben anlamıyom arkadaş millette bu Çin markalarını nedense bi çekememezlik var.
Bravo Oppo yürü kim tutar seni.
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DH Misafiri 5 yıl
adamlar sonynin cmos sensorunu kullanacakmis haberi okumuyorsunuz galiba.
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FreeRun 5 yıl
Mr.Spak




komik olan ne arkadaşım.
1 Yanıt Yanıtla
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Illustrious. 5 yıl FreeRun
FreeRun

Mr.Spak






komik olan ne arkadaşım.

Evren.
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onur01651 5 yıl
Ben halen P-İris lens beklemesindeyim.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
cin dışına cıkmaz yoksa sony vermezdi cmos sensörünü neden kendi ayagına sıksın
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Illustrious. 5 yıl



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