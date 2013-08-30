Oppo da kendi özel lenslerini hazırlıyor





N1 adını verdiği kamera odaklı yeni akıllı telefonu için geri sayıma devam eden Çinli Oppo'nun başka bir alanda doğrudan Sony'ye rakip olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.





Çin'den gelen yeni görsellere göre Oppo da akıllı telefonlara yönelik olarak bir kamera lensi hazırlığı içerisinde. Sony'nin EspressOn adını verdiği lens aparatına rakip olacak Oppo lensleri içerisinde rakibinin 16MP çözünürlüğünde CMOS sensörüne yer veriyor. Yine rakibi gibi akıllı telefonlara tutturulacak olan lens, kablosuz olarak cihaza bağlanacak. İsminin N-Lens olması muhtemel.





Optik imaj dengeleme, WiFi, Bluetooth, NFC, desteği, 10x veya 15x zoom seçeneği gibi özelliklere sahip olacağı belirtilen lens aparatının fiyatına dair herhangi bir bilgi yok. Firmanın 23 Eylül'de N1 akıllı telefonunu tanıtacağı etkinlikte yeni lens aparatlarını da görücüye çıkarması bekleniyor.

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