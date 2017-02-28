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Oppo kamera çıkıntısı olmadan 5x optik yakınlaştırma yapabilen çift kamera modülünü tanıttı

Teknoloji devi Oppo, akıllı telefonlar için dünyanın ilk 5x optik yakınlaştırmalı çift kamera modülünü tanıttı. Periskop stili mekanizmaya sahip olan yeni sistem kamera çıkıntısını da tarihe gömecek.
2 yıl
3,7b
1
27
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Oppo, Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'ne katılarak akıllı telefonlar için yeni ve heyecan verici bir teknoloji tanıttı. Şirket, MWC 2017'de dünyanın ilk 5x optik yakınlaştırmalı, periskop stili çift kamera modülünü duyurdu.
Oppo'nun 5x olarak adlandırdığı yeni teknoloji, akıllı telefonlara telefoto lens dahil ederek 5x yakınlaştırmaya olanak sağlıyor. Yeni kamera hem geniş açılı hem de telefoto lense sahip. Bahsi geçen telefoto lens, diğer iç bileşenlere 90 derecelik bir açıda monte edilmiş periskop tarzı bir mekanizma içeriyor.
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Bu yerleşim, lensin diğer bazı telefonlarda olduğu gibi arka panelden çıkmak yerine dahili PCB'ye (baskılı devre kartı) paralel olarak yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlıyor. Yani bu sistemle lens, daha büyük bir yakınlaştırma (zoom) için yeterli alana sahip oluyor.
Sadece 5.7 mm kalınlığında olan kamera modülü, akıllı telefonlardaki kamera çıkıntısı tarihe gömecek. Oppo ayrıca kameranın içine giren ışığın yolunu 90 derece değiştiren ve fotonları kamera sensörüne yönlendiren mekanizmanın tepesine bir prizma eklemiş durumda.

Oppo, yeni teknoloji üzerinde bir yıldan fazla çalıştı

Oppo'nun yeni teknolojisi, 5x kayıpsız zoom özelliği, daha etkili optik görüntü sabitleme ve gelişmiş odaklama sunuyor. Buna ek olarak, daha büyük zoom aralıklarını kullanırken resimlerdeki bulanıklık oranı da büyük oranda azalıyor. Oppo, yeni teknolojiyi neredeyse bir yıldır geliştirmeye çalıştıklarını ve yeni mekanizma için 50'den fazla patent aldıklarını söyledi.
Oppo henüz hangi yeni telefonlarının bu teknolojiye sahip olacağını açıklamadı. Ancak şirketin Oppo Find 9 olarak adlandırılan bir amiral gemisi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu nedenle yeni kamera teknolojisini bu cihazda görmemiz sürpriz olmayacak.

http://hd.oppo.com/2017/mwc/index.html Yorum Yaz
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DigitalWorld 2 yıl en beğenilen BekirTemel
İşte bak benim bahsettiğim bu.
Adamlar normal bir lensi almış diklemesine koyacağı yere yanlamasına koymuş. Mesela bu teknoloji değil, bu bildiğin zeka.
Şimdi bir işlemcinin üretim teknolojisini küçültüp 22nm den 14nm ye inmek adında geçtiği üzere teknolojidir. Bir kameranın sensörünün ışık hassasiyetini artırmak teknolojidir. Daha hassas ve güçlü servolar yapmak teknolojidir.
Ama dikine sığdıramıyorsan yataylamasına koymak zekadır. Derler ya "Farklı bir açıdan bak"
Muhtemelen ışık geçirgenliği, diyafram değerleri gibi noktalarda sorun yaşayacaklar. Ama bunlar teknolojik gelişme ile aşılacak şeyler.
Bir kapı kilitli ise kilidi kurcalamaktansa kirişlerini sökmek çok daha kolaydır. Mesela bu da zeka. Bu kadar zeki olan bir hırsız yüzünden kapı üreticiler çok noktalı kilit mekanizmasına geçmek zorunda kalmıştır.



Peki zeka bu ise. Geri zekalılık nedir?
Kolay. Hemen bir örnek vereyim.
LG nin bilmem kaç bin dolarlık lüks oyuncu monitörüne faraday kafesi koymayı unutması ve odadaki monitörün modem yüzünden ya da çalan bir telefon yüzünden kapanması buna bir örnek olarak verilebilir.
İşte bak benim bahsettiğim bu.Adamlar normal bir lensi almış diklemesine koyacağı yere yanlamasına koymuş. Mesela bu teknoloji değil, bu bildiğin zeka.
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1 Yanıt Yanıtla +23
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V4LKyR 2 yıl
Oppo bu sefer gerçekten sağlam bir balık tuttu. Tebrik ederiz.
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Infinitum 2 yıl
Ne zamandır böyle inovasyon görmemiştik. Mükemmel.
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tuncaypo 2 yıl
Arkadaşlar bu yapılan zekayı göstermez. Bu teknolojiyi kullanan kompact tanımlı ince digital fotoğraf makineleri vardı yıllar öncesinden zaten. Sadece ticari amaçlı olarak herşeyi yavaş yavaş veriyorlar. Büyük firmalar zaten birbirleri ile anlaşmalı. Ancak anlaşma dışı bir şirket radikal kararlar alıp büyüme kararı aldığında yeter artık ben oyuna dahil oluyorum deyip sahaya indiğinde ve piyasayı toplamaya başladığında diğer firmalarda artık yavaş yavaş cihazları revize etmeye başlıyorlar, olay bundan ibaret.
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axaxa 2 yıl
Artık kamera çıkıntısı istwmiyoruz.
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astegon 2 yıl
Durun kardeşim mobil cihazlar doygunluğa ulaşmıştı. Oppo şimdi ortalığı karıştıracak.
İstemezük :P
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MetalWave 2 yıl
süper bir gelişme tebrikler. çok kişide bu duruma sevindi ilk defa olumsuz yorum olmayan bir konu gördüm :)
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sis651 2 yıl
Vallahi çook uzun zaman önce aklıma gelmişti. Bu Nokia'nın 3650'si falan vardı daha o zamanlar; yeminle o zaman neden böyle yapmıyorlar, böyle de yapılabilir diye düşündüydüm bunu. Patent alacak para yok ki anasını satim, yoksa dize getirdiydim şimdi Hoppa'yı. :D
Neyse, teknoloji dünyası için bir adım oldu bari.
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kadirirdem 2 yıl
Eyy üreticiler gördün bunu , özellikle Apple...
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halitozbasli 2 yıl
Süper fikir. Bravo cinli.
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smart1978 2 yıl
Iste buna sapka cikartilir.
Cift arka kamera ile optik zoom verimsizligi de artik cozulmuse benziyor .
Gelecekte bu mantikla daha yuksek optik zoom elde edilebilir .
Tebrikler Oppo ...
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DARBE 2 yıl
Apple üretimini Çin'den Hindistana kaydırıyor ya, pişman edecek Çin'liler. Mobil teknolojilerde dünyayı ele geçirecekler, çok az kaldı.
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Exfat 2 yıl
Yaptığı kamera modülünü satsın da başka ucuz markalarda kullanalım. Yoksa oppo almanın imkanı yok
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akıllı telefon, oppo ve
7 etiket daha cep telefonu 5x optik yakınlaştırma optic zoom çift kamera modülü Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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