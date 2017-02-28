Oppo kamera çıkıntısı olmadan 5x optik yakınlaştırma yapabilen çift kamera modülünü tanıttı

Oppo, Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'ne katılarak akıllı telefonlar için yeni ve heyecan verici bir teknoloji tanıttı. Şirket, MWC 2017'de dünyanın ilk 5x optik yakınlaştırmalı, periskop stili çift kamera modülünü duyurdu.

Oppo'nun 5x olarak adlandırdığı yeni teknoloji, akıllı telefonlara telefoto lens dahil ederek 5x yakınlaştırmaya olanak sağlıyor. Yeni kamera hem geniş açılı hem de telefoto lense sahip. Bahsi geçen telefoto lens, diğer iç bileşenlere 90 derecelik bir açıda monte edilmiş periskop tarzı bir mekanizma içeriyor.

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Bu yerleşim, lensin diğer bazı telefonlarda olduğu gibi arka panelden çıkmak yerine dahili PCB'ye (baskılı devre kartı) paralel olarak yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlıyor. Yani bu sistemle lens, daha büyük bir yakınlaştırma (zoom) için yeterli alana sahip oluyor.

Sadece 5.7 mm kalınlığında olan kamera modülü, akıllı telefonlardaki kamera çıkıntısı tarihe gömecek. Oppo ayrıca kameranın içine giren ışığın yolunu 90 derece değiştiren ve fotonları kamera sensörüne yönlendiren mekanizmanın tepesine bir prizma eklemiş durumda.

Oppo, yeni teknoloji üzerinde bir yıldan fazla çalıştı

Oppo'nun yeni teknolojisi, 5x kayıpsız zoom özelliği, daha etkili optik görüntü sabitleme ve gelişmiş odaklama sunuyor. Buna ek olarak, daha büyük zoom aralıklarını kullanırken resimlerdeki bulanıklık oranı da büyük oranda azalıyor. Oppo, yeni teknolojiyi neredeyse bir yıldır geliştirmeye çalıştıklarını ve yeni mekanizma için 50'den fazla patent aldıklarını söyledi.

Oppo henüz hangi yeni telefonlarının bu teknolojiye sahip olacağını açıklamadı. Ancak şirketin Oppo Find 9 olarak adlandırılan bir amiral gemisi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu nedenle yeni kamera teknolojisini bu cihazda görmemiz sürpriz olmayacak.

http://hd.oppo.com/2017/mwc/index.html