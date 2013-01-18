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Optimus G devam modeli ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin dünyanın en güçlü akıllı telefonu sloganıyla pazara sunduğu ve sonrasında Google ile işbirliğine giderek Nexus 4 adı altında yeniden makyajladığı Optimus G modeli, henüz yaygın bir satış sürecine giremedi. Bununla birlikte devam modeli için de pek çok iddia ortaya atılıyor.

Tegra 4 işlemcili LG Nexus 5 ve LG Nexus 7.7 tablet modelinin Mayıs ayı ortalarında Google I/O konferansında tanıtılacağı iddiası kısa süre önce gündeme gelmişti. Diğer bir iddia ise 5.5 inçlik Full HD ekran ve 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemciye sahip GK kod adlı akıllı telefonun yılın ilk yarısında, daha farklı bir ekran boyutu ve Sapdragon S4 Prime işlemcili Optimus G2'nin ise yılın ikinci yarısında boy göstereceği ile ilgiliydi.

LG tarafından gelen resmi bilgiler ise Optimus G çizgisinin üst seviye Android cihazlarını temsil edeceği yönünde. Bu bakımdan Optimus G modelinden daha üstün devam modelleri piyasaya sürülmeye devam edecek.

Bir Japon forumunda yer alan yeni iddialara göre, Optimus G modelinin devamı Optimus G Pro şeklinde adlandırılacak ve model numarası da L-04E şeklinde olacak. Modelin 5 inçlik Full HD ekran, 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte kamera, 3000mAh batarya, Android 4.1 Jelly Bean şeklinde özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.

Bu iddia ile ilgili de herhangi bir teyit yok. Ancak iddialar incelendiğinde yılın ilk yarısı için GK kod adlı 5/5.5 inçlik Full HD ekranlı ve 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcili cihazın Optimus G Pro olabileceği ağırlık kazanıyor. Cihaz ekran boyutu ve işlemci hızı olarak yükseldiği için Pro ekini almış olabilir. Asıl devam modeli ise muhtemelen Optimus G2 olarak yeni bir işlemci ve farklı bir ekran boyutu ile yılın ikinci yarısında lanse edilecek. 

http://www.androidauthority.com/lg-optimus-g-pro-g2-specs-features-reportedly-leaked-148452/ Yorum Yaz
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Hüsnü008 6 yıl
wozniak
erci501demedi demeyin s4 pro fullhd de istenen performansı veremeyecek. Bunu şimdi anlayamasakta 2-3 ay içinde belli olacak.
Hangi teknik verilere dayanarak bunu söylüyorsun.

ben işlemcinin değilde gpu'nun yetersiz kalacağını düşünüyorum, 720p olan nexus 4'te adreno 320 güzel performans veriyor ancak 1080p'deki bazı testlere baktığımızda okadar güzel performans veremiyor
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Schevko 6 yıl
S4 Pro, Full HD ekranda fazlasıyla yeterli bence. Youtube'daki bir dünya HTC Droid DNA incelemesi de bunu kanıtlıyor.
Fakat... söz konusu LG olduğunda işler değişebilir. Bu yazılım ekibiyle şu chipseti bile süründürmeyi başarabilirler...
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wozniak 6 yıl
erci501
demedi demeyin s4 pro fullhd de istenen performansı veremeyecek. Bunu şimdi anlayamasakta 2-3 ay içinde belli olacak.

Hangi teknik verilere dayanarak bunu söylüyorsun.
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erci501 6 yıl
demedi demeyin s4 pro fullhd de istenen performansı veremeyecek. Bunu şimdi anlayamasakta 2-3 ay içinde belli olacak.
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KalemKolik 6 yıl erci501
erci501
demedi demeyin s4 pro fullhd de istenen performansı veremeyecek. Bunu şimdi anlayamasakta 2-3 ay içinde belli olacak.

Full hd için S4 pro yeterli olacaktır. S4 prime olsa daha iyi olurdu tabii birde 800 serisi olsa uçardı cihaz.
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talerk 6 yıl erci501
erci501
demedi demeyin s4 pro fullhd de istenen performansı veremeyecek. Bunu şimdi anlayamasakta 2-3 ay içinde belli olacak.

burda markanın verdiği yazilmsal optimizasyon önemli aynı donanimdaki htc butterfly sony xperia z lg optimus g aynı performans verecek diye birşey yok
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