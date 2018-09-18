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Organizasyon ajansları

Organizasyon ajansları insanların ve gelişen toplum düzeninin hareketliliği ve toplumsal iş ve insanların sosyal yaşantılarının bir yoğunluğunun sonucu olarak ortaya çıkmış olan sektörel bazlı...
8 ay
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
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Organizasyon ajansları insanların ve gelişen toplum düzeninin hareketliliği ve toplumsal iş ve insanların sosyal yaşantılarının bir yoğunluğunun sonucu olarak ortaya çıkmış olan sektörel bazlı yer yer de zorunlu bir başvuru kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal yaşam ve iş yaşantısının yoğunluğunda gerekli olan toplantılar, kutlamalar, lansmanlar, kongre ve seminerler, geniş çaplı düzenlenen etkinlikler, partiler, konserler ve daha birçok çoklu hazırlık getiren düzenlemeler belli bir sistem içerisinde planlı olarak yapılmalıdır. İşte tam bu noktada da ''organizasyon'' işi karşımıza çıkar. Organizasyon ajansları İnsanların ihtiyaç duyduğu tüm bu organizasyon gerektiren işleri belirli bir plan çerçevesinde hazırlayarak sunuma hazırlarlar. İzmir fuar ajansı hizmeti veren Assist Plus Ajans, bizim için bu yazıyı hazırlamıştır.

Organizasyon ajanslarının sağladıkları hizmetler ve kolaylıklar nelerdir?

Organizasyon işi görünüş itibariyle basit bir işmiş gibi gözükse de aslında bir hayli zahmetli ve uzmanlık gerektiren bir iştir. Çünkü herhangi bir işin organizesinde birçok komplike durumda beraberinde gelecektir ve organizasyona katılım sağlayan herkesin en azından büyük çoğunluğunun memnun kalmasını sağlayabilmek basit bir iş değildir. Bu sebepledir ki başarılı bir organizasyon ajansı her iş için farklı alternatif seçeneklere sahip olmalı müşteri memnuniyetini ilke edinmeli ve her işe uygun bir bütçe ile hızlı ve seri bir şekilde çalışabilmeli ve tüm bunlardan en önemlisi mutlaka iş ajans içerisindeki çalışanları mutlaka ama mutlaka iş disiplinine sahip çalışanlar olmalıdır.

Organizasyon ajansları özellikle büyük katılımın olduğu önemli davet, fuar, lansman, kongre ya da seminer gibi organizasyonlarda müşterisinden işi olarak belki günlerce uğraşla ve pek çok önemli detay atlanarak hazırlanabilecek bir organizasyonu kısa sürede ve katılımcıların istekleri doğrultusunda organize ederek kusursuz bir organizasyon düzenleyebilirler ve bu sayede müşteriler işlerini ajanslar sayesinde en iyi ve en hızlı şekilde halledebilirler. Bu durumda sektördeki ajanslar da iş talebinin sonucu olarak rekabet içerisine gireceklerdir. Örneğin son yıllarda izmir fuar hostesi veya izmir fuar catering hizmeti sektörüne oldukça fazla bir talep olduğu görülmektedir. Önemli olan bu kadar çok organizasyon ajansı arasından bulunabilir olmaktır.

İyi bir organizasyon ajansı sektörel rekabette rakiplerinden nasıl sıyrılabilir?

Hiç şüphesiz ki ekonomik sektörde rekabet, arz ve talebin sonucu olarak sınırsız bir şekilde ilerleyebilir. Bu durumda organizasyon işinde talep arttıkça organizasyon ajansları da artacak ve ajanslar arasında rekabet durumu ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda işini en güzel şekilde yaptırmak isteyen müşteriler kendileri için en iyi ajansı bulmak isterler. Bu durumda organizasyon ajansları da sektörel alanda en iyi organizasyon ajansları arasında yer alabilmek için devraldıkları işi en iyi şekilde yapmalı ve rakiplerinden özgünlük, fiyat, kalite, hız vb. gibi kulvarlarda öne geçerek müşteri memnuniyetini temel ilke edinebilmeli ve rakiplerinden sıyrılarak öne geçebilmek adına farkını ortaya koyabilmelidir. En önemlisi de dijital pazarlama alanında en etkin olan pastadan en büyük payı alacaktır. İnternette, sosyal medyada bulunabilir olmak büyük avantaj sağlayacaktır.

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