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Orta seviye Asus VivoBook serisi güncellendi

Orta seviyede yeni bir dizüstü modeli arıyorsanız Asus VivoBook serisi iyi bir alternatif olabilir. NanoEdge tasarımı ile VivoBook serisi çerçevesiz bir görünüme kavuşuyor.
4 ay
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2019 fuarında ağırlıklı olarak üst seviye ve performans odaklı dizüstü bilgisayar modellerine rastlıyoruz. Haliyle daha aşağı seviyelerde yeni modeller aranır oluyor. Asus VivoBook serisi bu ihtiyacı karşılamak için geldi.

Asus VivoBook özellikleri

Asus’un orta seviyeye hitap eden dizüstü bilgisayar serisi VivoBook, CES 2019 fuarında bazı önemli güncellemeler alarak görücüye çıktı. İşlemci ve grafik birimi yanında ekran tasarımı da segmentine göre dikkat çekici.

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Yeni VivoBook serisinde firma NanoEdge tasarımına yer veriyor. İnce ekran çerçeveleri sayesinde yeni modeller agresif bir ekran-kasa oranına sahip olmuş. ErgoLift menteşe sistemi ile ekranı farklı modlarda kullanabiliyorsunuz.

 

Orta seviye Asus VivoBook serisi güncellendi
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Tüm modellerde Full HD IPS ekran, sekizinci nesil Intel Core i7 işlemci ve Maxwell tabanlı Nvidia GeForce MX130 grafik birimi yer alıyor. Bağlantı tarafında ise USB Type-C, USB 3.1 Gen 1 Type-A, USB 2.0, HDMI ve microSD yuvası mevcut.

Serie 14 inçlik ve 15.6 inçlik modellerde yüzde 87 ekran-kasa oranı elde edilmiş. 17.3 inçlik modelde ise yüzde 85 ekran kasa oranı karşımıza çıkıyor. VivoBook 14 modelinde farklı olarak trackpad üzerinde sanal bir tuş takımı yer alıyor ve istediğiniz zaman ortaya çıkıyor. Burada yine opsiyonel olarak bir parmak izi okuyucuya da yer verilebiliyor. Yeni serinin fiyatı henüz açıklanmadı.


https://www.engadget.com/2019/01/07/asus-vivobook-chromebook-ces-2019/ Yorum Yaz
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swat882 4 ay
mx130 nedir allah aşkına ya. kaç para bir mx150
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DH Misafiri 4 ay
peki neden mx150 değilde mx130 anlatsana biraz asus beyciğim
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Bloodin 4 ay
Sonunda ekran çerçeveleri inceltilmiş orta segment cihazlar da çıkıyor, HP 15-ck004nt harici düzgün cihaz yoktu o segmentte, gerçi o HP'de 4000 TL'ya MX150-0 serisi güzel bir ekran kartı var ama yeni Vivobook serisi de agresif bir fiyatlandırma ile gelirse tercih edilebilir
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