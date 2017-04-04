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Otonom araç dünyasında sağlam adımlar atan NVIDIA, Tesla’nın önemli ismini işe aldı

Uzun bir süredir otonom araç çalışmaları yürüten NVIDIA, süper bilgisayarları ile otonom araçlarına destek verdiği Tesla’nın otomotik pilot bölümünün başkan yardımcısını transfer etti.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Otonom araç dünyasında sağlam adımlar atan NVIDIA, Tesla’nın önemli ismini işe aldı
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NVIDIA denilince akla ilk olarak güçlü bilgisayar ekipmanları geliyor olsa da şirket birkaç yıldır otonom araç geliştirme çalışmalarına da ağırlık vermiş durumda. Özellikle Tesla ile yaptığı iş birliği, halihazırda devam eden otonom araç testleri ve bu yılın başında CES 2017’de Mercedes-Benz ile otonom araç ve yapay zeka alanında ortak hareket edileceğinin duyurulması şirketin bu alana ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Tabi son zamanlarda Qualcomm, NXP ve Intel gibi rakip şirketlerin de bu alandaki yatırımlarını arttırıyor olması NVIDIA’nın otonom araç alanındaki üstünlüğünü tehdit ediyor.

Rakiplerine oranla daha uzun bir süredir bu alanda faaliyet gösterdiği için çok daha tecrübeli olsa da NVIDIA, şimdi de bu alanda en az kendisi kadar tecrübeli bir ismi kadrosuna kattı. 8 Yıllık Microsoft kariyerinin ardından Tesla’nın otomatik pilot bölümünde önemli bir rol üstelenen ve bölümün başkan yardımcısı olan David Nistér, son açıklamalara göre artık kariyerine NVIDIA’da devam edecek.

Tesla İçin Önemi Büyük 

Son iki yılda Tesla’nın birinci ve ikinci nesil otomatik pilotunun geliştirilmesinde büyük katkıları olan Nister’in ayrılığı Tesla için de oldukça önemli ve şirket de bu boşluğu doldurabilmek adına Apple’ın programlama dili olan Swift’in mimarı Chris Lattner’i otomatik pilot ekibine katmıştı. Model S’in ilk kuşağından bu yana birlikte çalışan NVIDIA ve Tesla daha sonra iş birliğini geliştirmiş ve Tesla’nın otonom aracına güç veren ‘’süper bilgisayarlar’’ NVIDIA tarafından tedarik edilir olmuştu. Yani Nister her ne kadar şirket değiştiriyor olsa da muhtemelen NVIDIA’da da otonom geliştirme bölümünde görev alacak ve yine Tesla’yla yakın bir ilişki içinde olacak.


https://cleantechnica.com/2017/04/04/nvidia-hires-former-tesla-vice-president-autopilot-david-nister/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Hayırlı olsun.
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Tendürek 2 yıl
Otonom araç işine girmeyen bir A101 bir de BİM kaldı.
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yelkowan 2 yıl
Keşke foruma da 50 promil üstü alkol için mesaj yasağı gelse.
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3arbar 2 yıl
bu tür teknolojilerin bitişi ve iflası oldukça basit.ilk ölümlü otonom sürüşte bütün güven ortadan kalkar ve insan teknolojiden çok kendine güvenmeye bakar.
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3arbar 2 yıl
inşallah 100 yıl sonra ulaşım araçlarımız tekrardan at ve gemiler olur.
bu tüketim manyaklığı ile dünya bu şekilde devam edemez aga.hem dünyayı iklim açısından bozuyorlar hemde insan bundan olumsuz etkileniyor
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3arbar 2 yıl
otonom araç ne demek biliyormusun?
sistemin yani kapitalizmin sevmediği birisin.yazılım yoluyla aracın çok kolay şekilde yoldan çıkıp dağdan aşağıya doğru yuvarlanabilir.ve bunun suçlusunuda bulamazsın.
yazılımla savaş uçaklarını düşürüyorlar aga.
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