Otonom araç dünyasında sağlam adımlar atan NVIDIA, Tesla’nın önemli ismini işe aldı

Rakiplerine oranla daha uzun bir süredir bu alanda faaliyet gösterdiği için çok daha tecrübeli olsa da NVIDIA, şimdi de bu alanda en az kendisi kadar tecrübeli bir ismi kadrosuna kattı. 8 Yıllık Microsoft kariyerinin ardından Tesla’nın otomatik pilot bölümünde önemli bir rol üstelenen ve bölümün başkan yardımcısı olan David Nistér, son açıklamalara göre artık kariyerine NVIDIA’da devam edecek.
Tesla İçin Önemi Büyük
Son iki yılda Tesla’nın birinci ve ikinci nesil otomatik pilotunun geliştirilmesinde büyük katkıları olan Nister’in ayrılığı Tesla için de oldukça önemli ve şirket de bu boşluğu doldurabilmek adına Apple’ın programlama dili olan Swift’in mimarı Chris Lattner’i otomatik pilot ekibine katmıştı. Model S’in ilk kuşağından bu yana birlikte çalışan NVIDIA ve Tesla daha sonra iş birliğini geliştirmiş ve Tesla’nın otonom aracına güç veren ‘’süper bilgisayarlar’’ NVIDIA tarafından tedarik edilir olmuştu. Yani Nister her ne kadar şirket değiştiriyor olsa da muhtemelen NVIDIA’da da otonom geliştirme bölümünde görev alacak ve yine Tesla’yla yakın bir ilişki içinde olacak.
https://cleantechnica.com/2017/04/04/nvidia-hires-former-tesla-vice-president-autopilot-david-nister/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu tüketim manyaklığı ile dünya bu şekilde devam edemez aga.hem dünyayı iklim açısından bozuyorlar hemde insan bundan olumsuz etkileniyor
sistemin yani kapitalizmin sevmediği birisin.yazılım yoluyla aracın çok kolay şekilde yoldan çıkıp dağdan aşağıya doğru yuvarlanabilir.ve bunun suçlusunuda bulamazsın.
yazılımla savaş uçaklarını düşürüyorlar aga.