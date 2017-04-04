Otonom araç dünyasında sağlam adımlar atan NVIDIA, Tesla’nın önemli ismini işe aldı

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NVIDIA denilince akla ilk olarak güçlü bilgisayar ekipmanları geliyor olsa da şirket birkaç yıldır otonom araç geliştirme çalışmalarına da ağırlık vermiş durumda. Özellikle Tesla ile yaptığı iş birliği, halihazırda devam eden otonom araç testleri ve bu yılın başında CES 2017’de Mercedes-Benz ile otonom araç ve yapay zeka alanında ortak hareket edileceğinin duyurulması şirketin bu alana ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Tabi son zamanlarda Qualcomm, NXP ve Intel gibi rakip şirketlerin de bu alandaki yatırımlarını arttırıyor olması NVIDIA’nın otonom araç alanındaki üstünlüğünü tehdit ediyor.

Rakiplerine oranla daha uzun bir süredir bu alanda faaliyet gösterdiği için çok daha tecrübeli olsa da NVIDIA, şimdi de bu alanda en az kendisi kadar tecrübeli bir ismi kadrosuna kattı. 8 Yıllık Microsoft kariyerinin ardından Tesla’nın otomatik pilot bölümünde önemli bir rol üstelenen ve bölümün başkan yardımcısı olan David Nistér, son açıklamalara göre artık kariyerine NVIDIA’da devam edecek.

Tesla İçin Önemi Büyük

Son iki yılda Tesla’nın birinci ve ikinci nesil otomatik pilotunun geliştirilmesinde büyük katkıları olan Nister’in ayrılığı Tesla için de oldukça önemli ve şirket de bu boşluğu doldurabilmek adına Apple’ın programlama dili olan Swift’in mimarı Chris Lattner’i otomatik pilot ekibine katmıştı. Model S’in ilk kuşağından bu yana birlikte çalışan NVIDIA ve Tesla daha sonra iş birliğini geliştirmiş ve Tesla’nın otonom aracına güç veren ‘’süper bilgisayarlar’’ NVIDIA tarafından tedarik edilir olmuştu. Yani Nister her ne kadar şirket değiştiriyor olsa da muhtemelen NVIDIA’da da otonom geliştirme bölümünde görev alacak ve yine Tesla’yla yakın bir ilişki içinde olacak.

https://cleantechnica.com/2017/04/04/nvidia-hires-former-tesla-vice-president-autopilot-david-nister/