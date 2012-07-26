Out of Print tablet kılıfları projesi gerekli desteği sağladı

Tabletler için klasik kılıflardan ziyade orijinal kitap kapaklarını kılıf haline getirerek satışa sunmayı planlayan Out of Print projesi Kickstarter üzerinde gerekli bağışı topladı.





Out of Print adlı girişime ait olan projede, tablet kılıfları orijinal kitap kapaklarının yeniden bastırılmasıyla elde ediliyor ve tabletiniz kılıfın içerisine oturtulup kapağı kapatıldığında gerçek bir kitapmış havası veriyor.





Proje 15 000$'lık hedefine ulaştı ve kalan 23 günde biraz daha bağış toplamaya çalışacak. Hali hazırda 14 farklı kitap kapağı kılıfı destekçilere sunulacak. Eylül ayında üretime başlaması beklenen kılıflara yeni kitapların ise kısa süre içerisinde eklenmesi bekleniyor.

Kılıflar iPad 2 / Yeni iPad / Kindle Fire / Nexus 7 modelleri ile uyumlu.









http://www.kickstarter.com/projects/286387158/out-of-print-ebook-jackets-for-ipad-kindle-fire