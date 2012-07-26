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Out of Print tablet kılıfları projesi gerekli desteği sağladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tabletler için klasik kılıflardan ziyade orijinal kitap kapaklarını kılıf haline getirerek satışa sunmayı planlayan Out of Print projesi Kickstarter üzerinde gerekli bağışı topladı.

Out of Print adlı girişime ait olan projede, tablet kılıfları orijinal kitap kapaklarının yeniden bastırılmasıyla elde ediliyor ve tabletiniz kılıfın içerisine oturtulup kapağı kapatıldığında gerçek bir kitapmış havası veriyor.

Proje 15 000$'lık hedefine ulaştı ve kalan 23 günde biraz daha bağış toplamaya çalışacak. Hali hazırda 14 farklı kitap kapağı kılıfı destekçilere sunulacak. Eylül ayında üretime başlaması beklenen kılıflara yeni kitapların ise kısa süre içerisinde eklenmesi bekleniyor. 
Kılıflar iPad 2 / Yeni iPad / Kindle Fire / Nexus 7 modelleri ile uyumlu.  
Out of Print tablet kılıfları projesi gerekli desteği sağladı
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http://www.kickstarter.com/projects/286387158/out-of-print-ebook-jackets-for-ipad-kindle-fire Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ezio Auditoré 7 yıl
Mesajimiz bulunsun da ciktiginda birileri bisey yazar gider aliriz cok begendim.
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galluptack1112 7 yıl
Beğendim .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OverClocK1ng 7 yıl
jovanovic
Bağış işi de güzel, ouya az mı para topladı böyle...


Owwyeeeeeee

(sarcasm to ouya)
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tnszfr 7 yıl
Kılıfların yanında o kılıfın kitabının dosyası da verilse hiç fena olmaz bence
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Katmir 7 yıl
Güzel bir proje imiş...Beğendim.
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jovanovic 7 yıl
Bağış işi de güzel, ouya az mı para topladı böyle...
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