Outlook.com içerisinden artık Google Talk sohbeti başlatmak mümkün





Microsoft'un emektar Hotmail hizmetini Outlook'a taşımasının ardından, diğer eposta servisi kullanıcılarını etkileyebilmek için çalışmalara başlamıştı.





Facebook, Twitter, LinkedIn gibi ağlar ile entegre olan Outlook, kişiler listesine arkadaşlarınızı eklemenize imkan tanıyordu. Yeni güncelleme ile artık Google Talk sohbetlerini de platform içerisinden başlatabiliyorsunuz.





Böylece hem Skype hem Google Talk görüşmelerini başlatabildiğiniz Outlook, bu açından bir örnek teşkil ediyor. Ayrıca SkyDrive üzeride birlikte çalıştığınız bir arkadaşınızla da Google sohbeti başlatabiliyorsunuz. Bu model Windows ve Windows Phone için Kişiler kısmında da geçerli.





Outlook.com veya SkyDrive üzerinde bir mesajlaşma paneli açtığınızda Google kişileriniz ile sohbet başlatma konusunda yardım sekmesi ortaya çıkıyor. Burada Google yetkilendirmesi de yapmanız gerekiyor.





Google Talk entegrasyonu an itibariyle kullanıcılara dağıtılmaya başlamış durumda. İlerleyen haftalarda bölge bölge güncelleme dağıtılmaya devam edecek.

http://blogs.office.com/b/microsoft-outlook/archive/2013/05/14/outlook-com-now-lets-you-chat-with-google-friends.aspx