Ouya oyun konsolunda ilk güncellemeyi kontrolcü aldı

Geliştirici versiyonu yaklaşık bir aydır test edilen ve resmi lansmanının Mart ayında gerçekleştirilmesi plananan 99 dolarlık oyun konsolu Ouya için ilk önemli donanım güncellemesi yapıldı. Gelişticilerden gelen geri bildirilmleri dikkate alan tasarım ekibi, donanım tarafındaki ilk güncellemeyi konsolun Xbox benzeri kontrolcüsünde yaptı.

İşlem ve grafik gücünü Nvidia'nın Tegra 3 platformundan alan ve Android işletim sistemi üzerinde özel bir arayüz ile karşımıza çıkacak olan Ouya oyun konsolonun kontrolcüsünde daha önce düz bir daire şeklinde tasarlanan yönlendirme butonu, artık arcade tipi olarak ta bilinen d-tipi köşeli yapıya büründürüldü yani "+" şeklini aldı. Bu sayede ileri-geri ve sağa-sola yönlendirmeler daha hissedilebilir şekilde yapılabilecek. Önceki versiyonda bu buton daha çok akıllı telefon kontrollerini hatırlatır şekilde tasarlanırken, son haliyle bir oyun konsolunda olması gereken şekle büründüğünü söyleyebiliriz.

Kontrolcü için yapılan tek güncelleme bunlardan ibaret değil. Touch Pad daha tepkili hale getirilirken, işaretçi hızının en yüksek seviyede daha hızlı tepki verecek şekilde güncellendiği belirtiliyor. Tetikler için tasarım ve mekanik güncellemeleri yapan Ouya, kontrolcünün pil kısmını da geliştirdi ve açma kapağını daha yüksek kaliteli bir materyal ile yeniledi. Bir Kickstarter projesi olarak büyük yankı uyandıran Ouya oyun konsolu için pek çok stüdyo yeni oyun geliştirirken, konsolun sektörde nasıl etki yaratacağı merakla bekleniyor.



