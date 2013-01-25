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Ouya oyun konsolunda ilk güncellemeyi kontrolcü aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ouya oyun konsolunda ilk güncellemeyi kontrolcü aldı
Geliştirici versiyonu yaklaşık bir aydır test edilen ve resmi lansmanının Mart ayında gerçekleştirilmesi plananan 99 dolarlık oyun konsolu Ouya için ilk önemli donanım güncellemesi yapıldı. Gelişticilerden gelen geri bildirilmleri dikkate alan tasarım ekibi, donanım tarafındaki ilk güncellemeyi konsolun Xbox benzeri kontrolcüsünde yaptı.
İşlem ve grafik gücünü Nvidia'nın Tegra 3 platformundan alan ve Android işletim sistemi üzerinde özel bir arayüz ile karşımıza çıkacak olan Ouya oyun konsolonun kontrolcüsünde daha önce düz bir daire şeklinde tasarlanan yönlendirme butonu, artık arcade tipi olarak ta bilinen d-tipi köşeli yapıya büründürüldü yani "+" şeklini aldı. Bu sayede ileri-geri ve sağa-sola yönlendirmeler daha hissedilebilir şekilde yapılabilecek. Önceki versiyonda bu buton daha çok akıllı telefon kontrollerini hatırlatır şekilde tasarlanırken, son haliyle bir oyun konsolunda olması gereken şekle büründüğünü söyleyebiliriz.
Kontrolcü için yapılan tek güncelleme bunlardan ibaret değil.  Touch Pad daha tepkili hale getirilirken, işaretçi hızının en yüksek seviyede daha hızlı tepki verecek şekilde güncellendiği belirtiliyor. Tetikler için tasarım ve mekanik güncellemeleri yapan Ouya, kontrolcünün pil kısmını da geliştirdi ve açma kapağını daha yüksek kaliteli bir materyal ile yeniledi. Bir Kickstarter projesi olarak büyük yankı uyandıran Ouya oyun konsolu için pek çok stüdyo yeni oyun geliştirirken, konsolun sektörde nasıl etki yaratacağı merakla bekleniyor.


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s_demirci_53 6 yıl
Keşke tekrar 4 ile çıksaydı. Dead trigger 2'yi görünce aha konsol seviyesine geldik dedim şimdi tegra 5 çıkar bunlar anca tegra 4 e adapte olur. Bir diğer yönden beklemek de istiyorum tegra 3 belki ceplerde istenilen başarıyı gostermemis olabilir kendine has oyunlar çıksın da birde asıl o zaman yorum yapalım
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Anakhaa 6 yıl
Bir sektörde bir şey yeni çıktığında en çok gözde olanla kıyaslanır. Yani birinci ile? Doğru mu?

Eğer oyun konsolu sektöründen bahsettiğiniz zaman akla ilk gelen playstation ise bu sony nin başarısıdır. Bunu kimse yadsımamalı bence. XboX belki de harika ataklar yaptı ama hala Playstationun gölgesinde bence. Tabi bu şahsi görüşümdür. Herkesin düşüncesine saygım sonsuz.
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teddybear01 6 yıl
Anakhaa
valla şu sony nin tekelini kırabilseler ne güzel olurdu! xbox dahi adamlarla yarışamıyor. son tüketici için hem konsol fiyatları hemde oyun fiyatları da düşmüş olurdu.türkiyeye gelirse almayı kesinlikle düşünüyorum bu aleti.

Ciddimisin. XBOX 360 PS3 den daha fazla satıyor.Sony PS1 le ayağa kalktı PS2 ile coştu PS3 le geriledi.
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YordleKing 6 yıl
Doğmamış çocuğa don biçmek bizim milli özelliğimiz anlaşılan.
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KalemKolik 6 yıl
99 dolar olmasın 129 dolar olup Tegra 4 ile çıkması gerekti kesinlikle. Tegra 3 performans sorunları olan bir çipset Tegra 4 ciddi anlamda performans artışı sağlıyor. Tegra 3 varsa ben o platforma iyi bakmam ve almam açıkcası.
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Fatz 6 yıl KalemKolik
ScAnMaN

99 dolar olmasın 129 dolar olup Tegra 4 ile çıkması gerekti kesinlikle. Tegra 3 performans sorunları olan bir çipset Tegra 4 ciddi anlamda performans artışı sağlıyor. Tegra 3 varsa ben o platforma iyi bakmam ve almam açıkcası.

Katılıyorum. Nvidia Tegra 4 kullanıp 20-30 dolar daha pahalı olsaydı keşke.

Neyse altı üstü 99 dolarlık ücreti var. Satın alıp destek olmak lazım bu projeye. Bakalım bağımsız geliştiriciler başarılı oyunlar sunabilecekler mi..
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Recharged 6 yıl
Anakhaa

valla şu sony nin tekelini kırabilseler ne güzel olurdu! xbox dahi adamlarla yarışamıyor. son tüketici için hem konsol fiyatları hemde oyun fiyatları da düşmüş olurdu.türkiyeye gelirse almayı kesinlikle düşünüyorum bu aleti.


Xbox adamlarla yarışamıyor mu ? Xbox satışlarından haberiniz yok sanırım.
Konuya dönecek olursak benim için konsolda game pad rahatlığı önemlidiri.Xbox game pad'ide kullandığım en rahat game pad'dir.Bu konsolunda benzetmesini normal karşılıyorum haliyle.
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S A M C R O 6 yıl Recharged
Eagle Claw
Anakhaa

valla şu sony nin tekelini kırabilseler ne güzel olurdu! xbox dahi adamlarla yarışamıyor. son tüketici için hem konsol fiyatları hemde oyun fiyatları da düşmüş olurdu.türkiyeye gelirse almayı kesinlikle düşünüyorum bu aleti.


Xbox adamlarla yarışamıyor mu ? Xbox satışlarından haberiniz yok sanırım.
Konuya dönecek olursak benim için konsolda game pad rahatlığı önemlidiri.Xbox game pad'ide kullandığım en rahat game pad'dir.Bu konsolunda benzetmesini normal karşılıyorum haliyle.

ps3 1 yıl sonra çıktığı halde xbox 360 la beraberliği sağladı hatta bu sene çıkacak last of us beyond gibi oyunlarla kesin geçer önceki nesili konuşmaya gerek yok ps2 xbox ı parçalara ayırdı satış konusunda
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hengchen22 6 yıl
Merci
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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enaz3posta 6 yıl
ciksada alsak hemen
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Anakhaa 6 yıl
valla şu sony nin tekelini kırabilseler ne güzel olurdu! xbox dahi adamlarla yarışamıyor.
son tüketici için hem konsol fiyatları hemde oyun fiyatları da düşmüş olurdu.
türkiyeye gelirse almayı kesinlikle düşünüyorum bu aleti.
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mehmetfahriguven 6 yıl
XBOX Controller Patent Attention!
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