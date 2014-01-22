Oyuncuların öfkesini kontrol etmek için hazırlanan ilginç ürün: Immersion

Özellikle aksiyon oyunları sırasında oyuncular sinirlerine hakim olamıyor ve ciddi psikolojik sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu sorunların önüne geçmek ve oyuncuların öfkelerini kontrol etmesini sağlamak adına geliştirilen Immersion, teknolojinin nimetlerinden yararlanarak ilginç bir yapı ortaya koyuyor.

Sam Matson tarafından oldukça şık bir tasarımla hazırlanan ve ilk bakışta kulaklık gibi görünen Immersion, bünyesinde kişilerin kulak dokusundaki renk değişikliklerini izleyen bir optik nabız sensörü taşıyor ve bu sayede kişilerin kalp atışlarına göre özel hazırlanan oyununun zorluk seviyesini değiştiriyor. Yani düşük kalp atış seviyesinde az düşman geliyor, kalp atışı arttığı zaman ise düşman sayısı artarak oyun ciddi oranda zorlaşıyor. Temel olarak da kişilerin kolay bir oyun deneyimi sürdürmesi için öfkesini kontrol etmesini hedefleyen sistem, sinirli oyuncuların çok daha fazla oranda hata yaptığı gerçeği üzerinden hareket ederek kağıt üstünde faydalı bir yapı sunuyor.

Şimdilik prototip aşamasında yer alan Immersion öfke kontrol aparatı, Sam Matson tarafından herkesin kullanımına sunulmak üzere geliştirilmeye devam ediyor. Farklı kullanım alanlarının da olabileceği belirtilen ürün hakkında hazırlanan resmi tanıtım sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.sammatson.net/Immersion