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Oyuncuların öfkesini kontrol etmek için hazırlanan ilginç ürün: Immersion

5 yıl
5,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oyuncuların öfkesini kontrol etmek için hazırlanan ilginç ürün: Immersion
Özellikle aksiyon oyunları sırasında oyuncular sinirlerine hakim olamıyor ve ciddi psikolojik sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu sorunların önüne geçmek ve oyuncuların öfkelerini kontrol etmesini sağlamak adına geliştirilen Immersion, teknolojinin nimetlerinden yararlanarak ilginç bir yapı ortaya koyuyor.
Sam Matson tarafından oldukça şık bir tasarımla hazırlanan ve ilk bakışta kulaklık gibi görünen Immersion, bünyesinde kişilerin kulak dokusundaki renk değişikliklerini izleyen bir optik nabız sensörü taşıyor ve bu sayede kişilerin kalp atışlarına göre özel hazırlanan oyununun zorluk seviyesini değiştiriyor. Yani düşük kalp atış seviyesinde az düşman geliyor, kalp atışı arttığı zaman ise düşman sayısı artarak oyun ciddi oranda zorlaşıyor. Temel olarak da kişilerin kolay bir oyun deneyimi sürdürmesi için öfkesini kontrol etmesini hedefleyen sistem, sinirli oyuncuların çok daha fazla oranda hata yaptığı gerçeği üzerinden hareket ederek kağıt üstünde faydalı bir yapı sunuyor.
Şimdilik prototip aşamasında yer alan Immersion öfke kontrol aparatı, Sam Matson tarafından herkesin kullanımına sunulmak üzere geliştirilmeye devam ediyor. Farklı kullanım alanlarının da olabileceği belirtilen ürün hakkında hazırlanan resmi tanıtım sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
 
Oyuncuların öfkesini kontrol etmek için hazırlanan ilginç ürün: Immersion


http://www.sammatson.net/Immersion Yorum Yaz
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IceRulez 5 yıl en beğenilen
oyuncular heyecanlandıkça oyunun kolaylaşması gerekiyor diye düşünüyorum
üretici ile farklı düşünüyoruz.
oyuncu heyecanlanmadığı sürece oyun zor kalabilir düşüncesindeyim.
oyuncular heyecanlandıkça oyunun kolaylaşması gerekiyor diye düşünüyorumüretici ile farklı düşünüyoruz.oyuncu heyecanlanmadığı sürece oyun zor kalabili...
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Leskodjer 5 yıl
Şunu lol içinde yapsalar çok iyi olur aslında. Takım seni sinir ederse Nexus patlasin direk hiç uğraşmayalım. Şartlı kontrol işte sakinleş yoksa kaybedersin
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aycibin 5 yıl
bazen aynı yerde tıkanır kalırsın sinir olursun.benim en sinir olduğum god of war'daki atlama zıplamalı platformlardı.düşman da yok oralarda nasıl kolaylaştıracak merak ettim :)
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iboocum 5 yıl
güzel fikir
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DH Misafiri 5 yıl
Amac ofkeyi kontrol etmeyi ogretmek, ofkelendirmemek degil.
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TrMhMt 5 yıl
Okudugunu anlama orani en dusuk ulke olmamizin etkisini burada da mesajlardan ve verilerden artilardan anliyoruz.

Adamlarin amaci bu sayede ofkeni kontrol etmeyi aliskanlik haline getir diyor. Sen sinirlendikce sana daha fazla saldiri geliyor ki sinirlerine hakim olunca kolaya gec ve bunu refleks haline getir diyor ama anlayacak kapasite olmayan bir toplum oldugumuz belli.

Aziz Nesin bosuna soylememis her yerden oluk oluk akiyor milletin .....

Neyse.
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
Single oyunlarda iyi de devir Online oyun devri Online oyunda düşman sayısını azaltmayacak ya :) Single oyunda da zaten sinirleneni pek görmedim nerede MMOFPS-MMORPG tarzı oyun orada sinir küfür :)
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warrock61 5 yıl
bencede tam tersi olması gerekiyor :)
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IceRulez 5 yıl en beğenilen
oyuncular heyecanlandıkça oyunun kolaylaşması gerekiyor diye düşünüyorum
üretici ile farklı düşünüyoruz.
oyuncu heyecanlanmadığı sürece oyun zor kalabilir düşüncesindeyim.
1 Yanıt Yanıtla +13
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl IceRulez
IceRulez
oyuncular heyecanlandıkça oyunun kolaylaşması gerekiyor diye düşünüyorum
üretici ile farklı düşünüyoruz.
oyuncu heyecanlanmadığı sürece oyun zor kalabilir düşüncesindeyim.

Aynen bana saçma geldi
Heyecan yokken az düşman gelirse yine heyecan olmaz yine az ddüşman gelir yine heyecan olmaz. ...
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