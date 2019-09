Oyunfor.com Sitesi Üzerinden Uygun Fiyata Satın Alabileceğiniz 5 Ürün

Günümüzde oyun, TV ve eğlence platformlarının ciddi oranda artması ile birlikte artık neredeyse tüm dijital ürünlerini sanal olarak yani dijital kod olarak satın alabiliyoruz. Ülkemizde ise özellikle son 10 yılda sektörün hızlı bir şekilde ilerlemesi, oyun sevenlerin artık tamamen online olarak alışveriş yapmasına sebep olmuştur. Bu konuda sizlere 2010 yılında sektöre hızlı bir giriş yapan Oyunfor.com oyun alışveriş sitesinden bahsetmek isteriz. Türkiye'nin en büyük, PC oyun, konsol oyun, mobil oyun, TV-eğlence kodu, CD-Key, epin, dijital kod alışveriş sitesi olan Oyunfor.com; müşteri memnuniyeti odaklı, hızlı, güvenilir, kolay, ulaşılabilir, anlık geri bildirim veren bir alışveriş hizmeti sunmaktadır. Dünyaca ünlü pek çok firmanın Türkiye distribütörü ve satış haklarına sahip olmakla beraber bir milyonu aşkın kullanıcı kitlesi ile sektörün öncüsü olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda sizlere, Oyunfor alışveriş sitesi üzerinden satın alabileceğiniz bir kaç ürünü anlatmak isteriz.



Steam Cüzdan Kodu



Dünyanın en çok oyuncu kitlesine sahip olan ve en büyük online oyun satış platformlarından biri olan Steam'de, hesabınıza Steam Cüzdan Kodu satın alarak bakiye yükleyebilirsiniz. Almış olduğunuz ürün size dijital kod olarak teslim edilir ve Steam üzerinden aktif edip, alışveriş yapmaya başlayabilirsiniz. Peki Steam Cüzdan Kodu nerden alınır? Oyunfor.com alışveriş sitesi üzerinden sırasıyla 3 TL, 5 TL, 10 TL, 25 TL, 50 TL, 100 TL ve 250 TL değerlerinde Steam Cüzdan Kodu satın alabilirsiniz.



Netflix Hediye Kartı Efsanevi pek çok dizi serileri ve filmlerin bulunduğu Netflix platformunu bilmeyenimiz yoktur. Netflix aboneliğinizi başlatmak, mevcut aboneliğinizi ödemek veya arkadaş ve akrabalarınıza hediye etmek üzere Oyunfor'dan uygun fiyatlarda Netflix Hediye Kartı satın alabilirsiniz. Netflix hediye kodu bakiye değerleri sırasıyla 25 TL, 50 TL ve 100 TL değerlerinde olup mobil ödeme ve kredi kartına taksitle gibi pek çok ödeme yöntemi ile Oyunfor.com'dan satın alabilirsiniz. Netflix Hediye Kartı, Netflix aboneliğinizi ödemek ve devam ettirmek için güvenilir bir ödeme yöntemidir.

PUBG Mobile UC (Unknown Cash) Unknown Cash, PUBG Mobile oyununda oyun için tüm harcamalarınızı yapabileceğiniz para birimidir. PUBG UC ile oyun içi alışveriş yaparak yeni özellikler satın alabilir, skin yani silah kaplaması, kıyafet, paraşüt, kutular vs. gibi eşyalar, yeni özellikler ve avantajlar elde edebilirsiniz. Oyunfor dijital kod alışveriş sitesi üzerinden %11'e varan indirim fırsatları ile PUBG UC satın alabilirsiniz. Uygun ve indirimli fiyatları sakın kaçırmayın.



Google Play Hediye Kodu Hepimizin bildiği üzere Google Play, tüm android cihazlar üzerinde online ürün ve uygulama satışı yapan dijital bir markettir. Google Play Market üzerinden ücretli veya ücretsiz uygulama, e-kitap, müzik, gazetelik gibi pek çok sayısız dijital ürüne ulaşabilirsiniz. Play Store’da ücretli olarak satılan dijital ürünlerde vardır ve bu ürünleri satın almak için pek çok ödeme yöntemi mevcuttur. Bu ödeme yöntemleri arasında en güvenilir olanı ise Google Play Hediye Kartı’dır. Oyunfor.com sitesi üzerinden alacağınız Google Play Hediye Kodu ile ister Google Play bakiyesi yükleyin, isterseniz arkadaş veya akrabalarınıza hediye ederek onları sevindirin. Google Play Hediye Kodu bakiye değerleri sırasıyla 25 TL, 50 TL ve 100 TL şeklindedir. Sizlerde Oyunfor.com sitesi üzerinden kampanyaları takip ederek uygun ve indirimli fiyatlarla Google Play Hediye Kodu satın alabilirsiniz.



Origin Oyunları (Origin CD-Key) Türkiye’de, Electronic Arts şirketinin yetkili satıcısı olan Oyunfor.com üzerinden tüm EA ve Origin ürünlerini orjinal olarak en uygun ve indirimli fiyatlarla satın alabilirsiniz. Yeni çıkacak olan FIFA 2020, Need for Speed Heat ve Madden NFL 20 oyunları halihazırda ön siparişte ve indirimli fiyatlarla Oyunfor’da. Bunlara ek olarak Battlefield serisi, The Sims serisi, Mass Effect serisi, Crysis serisi ve pek çok EA tarafından yayınlanmış oyun, DLC, points, coins gibi 350’yi aşkın Origin ürünlerini Oyunfor.com’da bulabilirsiniz. Origin oyunlarını Oyunfor’dan satın alın, kârlı çıkın.



Günlük, haftalık, aylık gibi belirli dönemlerde yapılan indirimler, verilen hediyeler, yapılan çekilişler, kampanyalar ve daha fazlası için Oyunfor sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. On bini aşkın dijital ürün portföyü, bir milyonu aşkın kullanıcı sayısı, %100 müşteri memnuniyeti esaslı, hızlı teslimat garantisi ve güvenilir alışverişin adresi olan Oyunfor.com profesyonel ekibiyle kaliteli hizmet vermeye devam etmektedir.



