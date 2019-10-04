Oyunfor.com’da FIFA20 ve Efootball PES2020 indirimleri devam ediyor! Futbol severlere duyurulur!

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PC, konsol, mobil oyun, TV eğlence kodu, CD Key, Epin ve dijital kod satışı yapan oyun e-ticaret sitesifutbol tutkunlarını sevindirdi....EA Games ve Konami’nin Türkiye’deki yetkili satıcısı Oyunfor.com,veyayınlanmasına rağmen indirimli satışlarına devam ediyor.Her yıl spor tutkunlarının merakla çıkmasını beklediği oyunların liste başında şüphesizveyer alır. Güçlü oynanış tarzıyla ikisi de farklı kitlelerce yakından takip edilir. En az çıkış tarihi kadar merakla beklenen ve çok tartışılan konu ise oyunun fiyatıdır.Yayın tarihleri de yakın olan bu oyunlar için kendi platformlarından çok daha uygun fiyata güvenle satın alabileceğiniz bir diğer yer isebir milyonu aşkın üye sayısı, dünyaca ünlüve dağıtıcısı olanadresidir.Oyunfor.com,ve’de uyguladığı ön sipariş indirimini oyunların çıkış tarihinden sonra da devam ettirerekgüvencesiyle Steam ve Origin platformlarına göre çok dahasahip olmanıza olanak tanır.Yayınlandıkları andan itibaren ‘mımi’ soruları gelmeye başladı.Gelen özelliklere bakılırsa bir kıyaslama yapmaktan ziyade ayrı ayrı yeniliklerini incelemenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her ikisi de Eylül ayına bomba gibi düştü!

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Efootball PES2020

PES serilerine göre bu yıl oyun ve detaylar açısından en dikkat çekici farkı Konami’nin oyunu geliştirmede ünlü İspanyol oyuncu Andres Iniesta ile birlikte çalışmasıdır. Peki biraz da bunun oyun içine sağladığı katkılardan bahsedelim. Iniesta ile top kontrolü mekanikleri, defans oyuncularını şaşırtma, vuruş, savunma ve hatta oyuncuların sahadaki yerlerine göre performansı üzerinde ince detaylar ile gösterdiği gerçekçiliğe katkısının olduça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Eklenen özelliklerden Finesse Dribble incelikli top sürme becerileri, rakiplerinin hareketlerini tahmin eden oyuncu sezgileri ile futbol heyecanını doyasıya hissedeceksiniz!

Efootball Pes2020’yeOyunfor.com üzerinden Steam’e ekile satın alabilir ve hemen takımınızı seçip online rekabette büyük bir savunmaya girişeceğiniz Matchday organizasyonlar düzenleyebilirsiniz. Master League ile gerçekçi transferler yaşayabilir ve Maradona gibi büyük isimlerle takımınızı yönetebilirsiniz. Bu yıl pes severleri farklı ve çok gerçekçi deneyimler bekliyor.’ye’dan sahip olun ve FC Barcelona, Manchester United, Juventus gibi dev takımlarla daha önce hiçbir yerde görmediğiniz maçlara hemen başlayın.

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FIFA20

tarafından geliştirilen FIFA 20’deki en büyük yenilik ise Volta Football yani Sokak Futbolu!’ye eklenen bu yepyeni özellik ile bugüne kadar ki tüm FIFA’ları geride bırakıp spor oyunlarını da bambaşka bir noktaya taşıdı. Farklı büyüklükteki arenalarda üçe üç, dörde dört ve beşe beş mücadeleler yapabilir, kendi takımınızı oluşturup yolculuk moduna benzer bir mod ile mücadeleler gerçekleştirebilirsiniz. Sahayı dilerseniz duvarla kaplayabilir ya da karakterinizin dış görünümünü değiştirebilirsiniz. Oyun mekaniklerinde ise yeni şut açıları, top odaklı hareketleri, slalom dribbling gibi özellikleri ile birlikte diğer serilerine göre benzersiz birdeneyimi yaşayacaksınız.Önceki serilerine göreOyunfor.com üzerindenavantajıyla sahip olun, hem Volta Football keyfini hem de güvenilir alışverişin keyfini sürün!Ultimate Team Modu için ise yine Oyunfor.com’dan bütçenize uygunsatın alabileceğiniz 100, 250, 500, 750, 1050, 2200, 4600 veya 12000ile takımınıza Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ya da Neymar Jr. gibi Ratings yüksek oyuncuları alabilir ve takımınız için daha birçok özelliğe sahip olabilirsiniz.

FIFA20 ya da PE2020’ye Oyunfor.com’dan çok avantajlı fiyatlar ile sahip ol, güvenilir alışverişin keyfini yaşa!

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