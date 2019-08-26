Oyunlardaki fizik kavramını bir üst seviyeye taşıyan proje

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Smash Hit, PinOut, Does not Commute ve farklı projelerde görev almış İsveçli bir oyun geliştiricisi olan Dennis Gustafsson’un üzerinde çalıştığı yeni projesi oyun fiziklerini birkaç adım öteye taşıyor.

Geliştiricinin henüz adını koymadığı ve içinde silahlar bulunmasına rağmen şiddet içermeyen bir yapım olacağını ifade ettiği oyun, voxel tabanlı grafiklere sahip. Bu da projenin Minecraft benzeri bir grafiklere sahip olmasını sağlıyor.

Gustafsson’un Twitter sayfasında paylaştığı bilgilere göre oyun için yakında bir Steam sayfası açılacak. Takip eden süreçte ise oyuna erken erişim imkânı ile sahip olunabilecek. Geliştiriciye göre oyun şu an için dört çekirdekli bir işlemci vce GTX 1070 ekran kartına sahip bir makinede 60 kare saniye oranında çalışıyor. NVIDIA’nın RTX’i dışında farklı bir gerçek zamanlı ışın izleme desteği de bulunan oyun, böylece hem NVIDIA hem de AMD kartlarda bu özelliği kullanabiliyor.

Bluedrake42 adlı Youtube hesabından paylaşılan videoda ise projenin sunduğu yıkım fizikleri, ışın izleme ile diğer fizik temelli efektleri görebilirsiniz. Yaklaşık 12 dakika süren videoda izleyeceğiniz fizik efektleri gerçekten de insanı kendine hayran bırakan cinsten. Oyunla ilgili yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/this-video-showcases-the-most-advanced-physics-youll-ever-see-in-a-game/