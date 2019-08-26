Kim Nerede? 22 Oyunlardaki fizik kavramını bir üst seviyeye taşıyan proje 13 Hubble, 'dans halindeki' iki galaksinin muhteşem görüntüsünü yakaladı 12 AirPower alternatifi Zens Liberty tanıtıldı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oyunlardaki fizik kavramını bir üst seviyeye taşıyan proje

Dennis Gustafsson adlı geliştiricinin üzerinde çalıştığı proje, oyun içi fizik efektleri alanında çığır açacağa benziyor. Voksel tabanlı grafikleriyle oyun, yıkılabilir dünya kavramını baştan yazıyor.
1 sa.
674
22
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Oyunlardaki fizik kavramını bir üst seviyeye taşıyan proje
Tam Boyutta Gör

Smash Hit, PinOut, Does not Commute ve farklı projelerde görev almış İsveçli bir oyun geliştiricisi olan Dennis Gustafsson’un üzerinde çalıştığı yeni projesi oyun fiziklerini birkaç adım öteye taşıyor.

Geliştiricinin henüz adını koymadığı ve içinde silahlar bulunmasına rağmen şiddet içermeyen bir yapım olacağını ifade ettiği oyun, voxel tabanlı grafiklere sahip. Bu da projenin Minecraft benzeri bir grafiklere sahip olmasını sağlıyor.

 

Gustafsson’un Twitter sayfasında paylaştığı bilgilere göre oyun için yakında bir Steam sayfası açılacak. Takip eden süreçte ise oyuna erken erişim imkânı ile sahip olunabilecek. Geliştiriciye göre oyun şu an için dört çekirdekli bir işlemci vce GTX 1070 ekran kartına sahip bir makinede 60 kare saniye oranında çalışıyor. NVIDIA’nın RTX’i dışında farklı bir gerçek zamanlı ışın izleme desteği de bulunan oyun, böylece hem NVIDIA hem de AMD kartlarda bu özelliği kullanabiliyor.

Bluedrake42 adlı Youtube hesabından paylaşılan videoda ise projenin sunduğu yıkım fizikleri, ışın izleme ile diğer fizik temelli efektleri görebilirsiniz. Yaklaşık 12 dakika süren videoda izleyeceğiniz fizik efektleri gerçekten de insanı kendine hayran bırakan cinsten. Oyunla ilgili yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

 


https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/this-video-showcases-the-most-advanced-physics-youll-ever-see-in-a-game/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Oyunlardaki fizik kavramını bir üst seviyeye taşıyan proje Sonraki Hubble, 'dans halindeki' iki galaksinin muhteşem görüntüsünü yakaladı 4 sa. Chrome tarayıcısı yakında şifrenizin sızıp sızmadığını söyleyecek 6 sa. AirPower alternatifi Zens Liberty tanıtıldı 7 sa. Redmi Note 8’in kamera görseli paylaşıldı 7 sa. 108MP kameralı telefonlar geliyor | Mobilite 8 sa. ABD başkanı Trump, Çin'e uygulanan vergi tariflerinin arttırıldığını açıkladı 9 sa. Intel benchmark testiyle işlemcilerinin günlük kullanımda Ryzen modellerine üstünlüğünü sergiledi 9 sa. TCL gelecek yıl iki katlanabilir akıllı telefon çıkarmayı planlıyor 11 sa. Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü 'Adba' görücüye çıktı 12 sa. Moto E6 Plus'ın görüntüleri ortaya çıktı 13 sa. Redmi Note 8'in hangi işlemciden güç alacağı belli oldu 14 sa. Bakteriler yardımıyla tuza dayanıklı bitkiler üretiliyor 14 sa. Sierra Nevada’nın şişirilebilir uzay yaşam alanı görücüye çıktı 15 sa. Dell Freesync 2 HDR destekli monitörünü duyurdu 15 sa. LEGO Legacy: Heroes Unboxed ön kayıtlara başladı 16 sa. Çin, ABD menşeli otomobillere yüzde 25 ek vergi uygulayacak 17 sa. HyperX yeni klavye anahtarını duyurdu 18 sa. Huawei en gelişmiş yapay zekâ işlemcisini duyurdu 1 gün Breaking Bad filminin ilk fragmanı paylaşıldı! İşte yayın tarihi 1 gün Dünya'nın güneş enerjisiyle çalışan ilk demiryolu İngiltere'de hizmete girdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 TGS 2019'da Sergilenecek
Bölüm Sonu Canavarı
İMAMOĞLU KENDİNE GEL
DH Forum
Spotify Premium için 90 günlük ücretsiz deneme süresi
DonanımHaber
Kült bilim kurgu romanı Metro 2033 resmen film oluyor
DonanımHaber
Marvel'dan müslüman süper kahraman dizisi geliyor
DonanımHaber
Death Stranding Gamescom 2019 Oynanış Videosu ve Karakter Tanı...
Bölüm Sonu Canavarı
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim