Özel Haber: AMD'nin 2012 için hazırladığı tablet odaklı Hondo işlemci ailesinin detayları

Apple'ın iPad ile başlattığı yeni dönemde tablet bilgisayar satışlarında ciddi bir artış yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Çeşitli pazar araştırmalarına göre önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 150 milyondan fazla tablet bilgisayar satışı gerçekleştirilmesi beklenirken, sistem üreticileri kadar yarıiletken firmaları da tablet arenasında yer edinmeye çalışıyorlar.

ARM tabanlı çözümlerin ağırlıklı olduğu pazarda, Oak Trail kod adını taşıyan ve Z600 serisi işlemcileri içeren özel Atom platformuyla iddialı olmayı hedefleyen Intel'e ek olarak AMD de çalışmalarını hızlandırmış durumda. Fesna kod adını taşıyan Fusion-Z01 işlemcisiyle bu alandaki en ciddi adımını atan firma için asıl hedeflerse 2012 üzerine kurulmuş durumda.

AMD önümüzdeki yıl içinm Brazos-T platformunu hazırlıyor. Bu mimaride kullanılacak Hondo kod adlı işlemcilerin detayları elimize ulaştı. Dünyada ilk defa yer verdiğimiz bu detaylarda, şirketin 2012 için geliştirdiği ultra-düşük güç tüketimli yeni işlemcilerin detaylarını da bulabileceksiniz. Genel olarak mevcut Fusion işlemcilerini esas alan Hondo jenerasyonunda, ağırlıklı olarak güç tasarrufu ve enerji verimliliğine yönelik güncellemelere yer veriliyor.

Fusion C, E ve Z serisi işlemcilerde kullanılan Bobcat mimarisinin güç odaklı optimizasyonlar içeren güncellenmiş versiyonunu kullanacak olan Hondo tabanlı işlemcilerde, uygulama kullanımındaki güç tüketimi 2 Watt seviyesine kadar düşürülecek ki bu kazanım çekirdek ve grafik özellikleri korunarak yapılacak üstelik Windows 8 ile gelen yenilikler de desteklenecek.

Peki Brazos-T platformu ve Hondo işlemci jenerasyonu ne anlama geliyor ? Brazos-T platformu, AMD'nin doğrudan doğruya tabletleri ve ultra-düşük güç tüketimli ve fansız tasarıma sahip cihazları aldığı çözümü olacak. Windows 8 ile eş zamanlı olarak pazara giriş yapacak olan yeni platform, Hondo işlemci ailesi ve Hudson-M2T çipsetinden oluşacak.

Kuşkusuz platformun kendisinden daha önemli olan detay kullanılacak Hondo kod adlı işlemci ailesi. Mevcut Fusion C, E ve Z serisi işlemciler gibi 40nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu işlemciler, Ontario kod adlı Fusion işlemcilerindeki mimarinin gözden geçirilmiş versiyonunu temel alacak ve 4.5 Watt'ın altında TDP değeri ile gelecekler.

AMD'nin dökümanlarına göre, 2012'de çıkacak işlemciler, 720p video oynatımında 2.1 Watti kablosuz ağ üzerinden internete çıkıldığında ise 1.6 Watt güç tüketecek. Windows 8'in "Her Zaman Açık, Her Zaman Bağlı" özelliğine de destek sunacak işlemcilerde, DirectX 11, OpenCL 1.1, DirectCompute ve Full HD video oynatımı gibi özelliklerin hepsi bir arada sunulacak.

Yeni platform için çipsette de güncellemeye giden AMD, Hudson-M2T kod adlı yeni bir yonga hazırladı. Satışta olan Hudson M3 çipsetinin yeniden tasarlanmış versiyonu olan yonga seti, güç optimizasyonları içeren I/O özellik setine, WiFi için SDIO desteğine ve AOAC desteğine sahip olacak. Güç tüketim değeri 1 Watt'ın altnda olan çipsetin paket boyutu ise 19x19mm.

Platforma yönelik genel detaylardan sonra şimdi Hondo kod adlı 2012 model tablet işlemcileri hakkında biraz daha detaylı konuşalım. Pazara giriş yapacak ilk modele 1GHz'de çalışacak ve x86 tabanlı iki işlemci çekirdeğine sahip olacak. 276MHz'de çalışan Radeon HD 6250 entegre grafik birimine sahip olan işlemci, VGA ve PCIe desteğine sahip değil. Özellikle son iki özelliğin, güç tüketimini aşağı çekebilmek için yapıldığını söyleyebiliriz.

Yonga seti tarafında da bir takım özellik güncellemeleri var. Paket boyutu 23x23mm'den 19x19mm seviyesine çekilen ve bu sayede ciddi bir alan tasarrufu yapıldığı belirtilen yeni çipset, SATA-III yerine sadece SATA-II desteği ile geliyor. AMD'nin Brazos-T platformu için örneklendirme Aralık ayında, hacimli üretim ise önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde başlayacak. Brazos-T tabanlı sistemlerin Windows 8 ile eş zamanlı olarak pazarda olması bekleniyor.