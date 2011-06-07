Özel Haber: AMD'nin Bulldozer FX serisi ilk işlemcilerinin ömrü sadece 6 ay olacak

AMD geride bıraktığımız Computex 2011 Fuarı'nda Bulldozer FX serisi yeni nesil işlemcilerinin ertelendiğini duyurdu. Daha önceki yol haritasında Haziran ayı içerisinde lanse edilecekleri ve hemen akabinde pazara sunulacakları belirtilen işlemciler, kıdemli başkan yardımcısı Rick Bergman tarafından gerçekleştirilen sunuma göre önümüzdeki 60-90 gün içerisinde kullanıma sunulacaklar. Elimize ulaşan son dökümanlara göre, AMD'nin Bulldozer FX tabanlı ilk işlemcileri kısa bir yaşam çizgisine sahip olacak.
Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği üzere Bulldozer FX tabanlı ilk işlemciler olan dört çekirdekli FX-4100, altı çekirdekli FX-6100 ve sekiz çekirdekli FX-8100 ile FX-8150 modellerini üçüncü çeyrekte pazara sunucak olan AMD, yıl sonu itibariyle son siparişleri almayı ve 2012 başında final sevkilyatlarını gerçekleştirerek bu modelleri pazardan çekmeyi planlıyor. AMD, Bulldozer FX işlemcilerinin ilk modellerini pazardan çekmeden önce son çeyrek yani Ekim-Kasım-Aralık döneminde daha yüksek saat hızlarında çalışan dört çekirdekli FX-4120, altı çekirdekli FX-6100 ve sekiz çekirdekli FX-8120 ve FX-81701 modelerini pazara sunacak.
2012 ile birlikte Bulldozer serisinde evrim yapmayı planlayan AMD, önümüzdeki yılın ortalarına doğru Trinity kod adlı Bulldozer işlemcilerini pazara sunmayı planlıyor. Bu işlemciler, Bulldozer mimarisinin hibrit tasarımlı Fusion versiyonları olacak ve Radeon HD 6700 seviyesinde entegre grafik birimine sahip olacaklar. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Trinity serisi Bulldozer işlemcilerinin 2 milyar transistör içereceği ve bunun yarısının entegre grafik birimi kaynaklı olacağı öne sürülüyor.
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32 nm işlemci 22 nm işlemciden daha az ısınınca bu terimlerin bir anlamı kalmıyor bilen bilir amd daha küçük mimariye geçmede her zaman geriden gelmiştir
ancak hakkındaki iddiaların tam tersine daha küçük mimari ile çalışmasına rağmen asıl ısınan intel olmuştur
asıl önemli olan terimler rakkamlar değil mimari tasarımın kalitesidir
bugün amd işlemcilerden daha kaliteli bir mimari tasarım yapan bir firma 150 nm mimari ile 7 ghz`de çalışan ve amd ile intel işlemcilerden 100 misli hızlı ama buna rağmen 20 watt`da çalışan bir işlemci tasarlayabilir
bütün iş mimari tasarımın kalitesine bağlıdır
amd 32 nm tekniğine geçiyorsa 12 çekirdekli işlemcileri satışa sunmaya hazırlandığı içindir
45 nm 12 çekirdekli işlemciyi görenler ne demek istediğimi anlar
hayır 6 ay sonra bulldozer 2 yi çıkaracak zaten 6 ay sonrası 2012 oluyor buldozer 2 2012de geleceği duyurulmuştu eğer bunu çok dert ediyorsanız 6 ay daha bekler bulldozer 2 alırsınız
intel sandy bridge işlemcilerinden 6 ay sonra Ivy Bridge işlemcilerini çıkaracak millet intele helal olsun diyor amd aynısını yapınca kıyamet kopuyor
intel 6 çekirdekli işlemci çıkarır millet vay bee der hemen ardından amd 6 çekirdekli işlemci işlemci çıkararır millet o zaman ise 6 çekirdeğe ne gerek var der!
sandy bridge ilk satılan örnekler hatalı çıkmasına rağmen forumalara ilk çıkan örnekler sorunlu çıkıyor yeni modeller çıkar çıkmaz amd ve intel modellerini satın almayın denmez onun yerine phannom 1 sorumluydu amd almayın bekleyin derler bu cümlelerde intel`in bahsi özellikle geçmez
intelciler almışlar ağızlarına sakız gibi phannom 1`i
phannom 1`in sorunlu olmasının sebebi o dönem amd`nin efsanevi yöneticisi görevini bırakmış ardından yeni ceo başa geçmişti phannom 1 işlemcilerde sorun olmasının sebebi bu ceo`nun görevini yapmamasıdır bu yüzdende amd bu ceo`nun biletini kesmiştir
sorunlu ürün çıkarmaktan sabıkalı arıyorsanız intelin bu yönde dosyaları baya kabarık
sizleri bir türlü anlayamıyorum birader intel sizlere paramı ödüyor?
amd olmasa intel 5`i rüyanızda göremez celeron işlemcilerde sürünüyordunuz!