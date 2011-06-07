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Özel Haber: AMD'nin Bulldozer FX serisi ilk işlemcilerinin ömrü sadece 6 ay olacak

7 yıl
18,4b
1
54
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD geride bıraktığımız Computex 2011 Fuarı'nda Bulldozer FX serisi yeni nesil işlemcilerinin ertelendiğini duyurdu. Daha önceki yol haritasında Haziran ayı içerisinde lanse edilecekleri ve hemen akabinde pazara sunulacakları belirtilen işlemciler, kıdemli başkan yardımcısı Rick Bergman tarafından gerçekleştirilen sunuma göre önümüzdeki 60-90 gün içerisinde kullanıma sunulacaklar. Elimize ulaşan son dökümanlara göre, AMD'nin Bulldozer FX tabanlı ilk işlemcileri kısa bir yaşam çizgisine sahip olacak.

Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği üzere Bulldozer FX tabanlı ilk işlemciler olan dört çekirdekli FX-4100, altı çekirdekli FX-6100 ve sekiz çekirdekli FX-8100 ile FX-8150 modellerini üçüncü çeyrekte pazara sunucak olan AMD, yıl sonu itibariyle son siparişleri almayı ve 2012 başında final sevkilyatlarını gerçekleştirerek bu modelleri pazardan çekmeyi planlıyor. AMD, Bulldozer FX işlemcilerinin ilk modellerini pazardan çekmeden önce son çeyrek yani Ekim-Kasım-Aralık döneminde daha yüksek saat hızlarında çalışan dört çekirdekli FX-4120, altı çekirdekli FX-6100 ve sekiz çekirdekli FX-8120 ve FX-81701 modelerini pazara sunacak.

2012 ile birlikte Bulldozer serisinde evrim yapmayı planlayan AMD, önümüzdeki yılın ortalarına doğru Trinity kod adlı Bulldozer işlemcilerini pazara sunmayı planlıyor. Bu işlemciler, Bulldozer mimarisinin hibrit tasarımlı Fusion versiyonları olacak ve Radeon HD 6700 seviyesinde entegre grafik birimine sahip olacaklar. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Trinity serisi Bulldozer işlemcilerinin 2 milyar transistör içereceği ve bunun yarısının entegre grafik birimi kaynaklı olacağı öne sürülüyor.


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RiPPeR91 7 yıl en beğenilen
Başlığı okuyunca kendi kendilerini imha edecekler sandım
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Solitude 7 yıl
Amd nin kendine garezimi var ?
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saçmasepepyüzündenüye1 7 yıl
knnkpln

WinteR 32 nm 45 nmye göre evrimseldir, evrimin anlamı da tam anlamıyla budur, mesele devrimsel olmasıydı, neyse. AMDnin açıklamasından anladığım 1 yıl daha ciddi bir ürün çıkmayacak. Sanki Phenom I sürecini tekrar yaşıyoruz, tek fark işlemcinin ortada olmaması.
Intel aynı zamanda yeni işlemcileri 22nm çıkartıyor.Adamlar artık bir üst üretim sürecine geçmiş.Amd hala 32nm çıkartıyor üstüne trinty serisini de 32nm çıkartacaklar.Nerede evrimsellik.Ekran kartlarındaki güç tüketim olarak üstünlük sağlayan amd 22nm karşı 32nm nereye kadar rekabet edecek ben bunu merak ediyorum,bunu soruyorum ama cevap veren yok.



32 nm işlemci 22 nm işlemciden daha az ısınınca bu terimlerin bir anlamı kalmıyor bilen bilir amd daha küçük mimariye geçmede her zaman geriden gelmiştir

ancak hakkındaki iddiaların tam tersine daha küçük mimari ile çalışmasına rağmen asıl ısınan intel olmuştur

asıl önemli olan terimler rakkamlar değil mimari tasarımın kalitesidir


bugün amd işlemcilerden daha kaliteli bir mimari tasarım yapan bir firma 150 nm mimari ile 7 ghz`de çalışan ve amd ile intel işlemcilerden 100 misli hızlı ama buna rağmen 20 watt`da çalışan bir işlemci tasarlayabilir

bütün iş mimari tasarımın kalitesine bağlıdır

amd 32 nm tekniğine geçiyorsa 12 çekirdekli işlemcileri satışa sunmaya hazırlandığı içindir


45 nm 12 çekirdekli işlemciyi görenler ne demek istediğimi anlar






Solitude

Amd nin kendine garezimi var ?

hayır 6 ay sonra bulldozer 2 yi çıkaracak zaten 6 ay sonrası 2012 oluyor buldozer 2 2012de geleceği duyurulmuştu eğer bunu çok dert ediyorsanız 6 ay daha bekler bulldozer 2 alırsınız

intel sandy bridge işlemcilerinden 6 ay sonra Ivy Bridge işlemcilerini çıkaracak millet intele helal olsun diyor amd aynısını yapınca kıyamet kopuyor

intel 6 çekirdekli işlemci çıkarır millet vay bee der hemen ardından amd 6 çekirdekli işlemci işlemci çıkararır millet o zaman ise 6 çekirdeğe ne gerek var der!

sandy bridge ilk satılan örnekler hatalı çıkmasına rağmen forumalara ilk çıkan örnekler sorunlu çıkıyor yeni modeller çıkar çıkmaz amd ve intel modellerini satın almayın denmez onun yerine phannom 1 sorumluydu amd almayın bekleyin derler bu cümlelerde intel`in bahsi özellikle geçmez

intelciler almışlar ağızlarına sakız gibi phannom 1`i

phannom 1`in sorunlu olmasının sebebi o dönem amd`nin efsanevi yöneticisi görevini bırakmış ardından yeni ceo başa geçmişti phannom 1 işlemcilerde sorun olmasının sebebi bu ceo`nun görevini yapmamasıdır bu yüzdende amd bu ceo`nun biletini kesmiştir

sorunlu ürün çıkarmaktan sabıkalı arıyorsanız intelin bu yönde dosyaları baya kabarık

sizleri bir türlü anlayamıyorum birader intel sizlere paramı ödüyor?

amd olmasa intel 5`i rüyanızda göremez celeron işlemcilerde sürünüyordunuz!
knnkplnWinteR 32 nm 45 nmye göre evrimseldir, evrimin anlamı da tam anlamıyla budur, mesele devrimsel olmasıydı, neyse. AMD...
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Grand_Alexander 7 yıl
amd yanlış yapmaya devam ediyor şu ekran kartı krizi yüzünden kıl kaptım zaten sb-e alıcam 2012 de böyle kum du kepçeydi uğraşmaya gerek yok ivy bridge den sonra çok yol var sb-e 2014 e kadar kesin sb-e zirve kalacaktır örnek socket 1366 hala alternatifi yok
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mertekin 7 yıl
Bence önemli olan işlemcinin üretim bandı ömrü değil benim ne kadar paraya ne kadar performans aldığımdır.Hem işlemcilerde hızlı sirkülasyon olması demek mevcut modellerin daha hızlı ucuzlaması demek.
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vidoko 7 yıl
6 ay beıklemek mantıklı şu pentium III ten kurtulayım :DD
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Anthony John Soprano 7 yıl

vidoko

6 ay beıklemek mantıklı şu pentium III ten kurtulayım :DD




ibret aldım
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AsasinoDePulgas 7 yıl
Bence gayet normal. Teknoloji sürekli kendini yeniliyor. Bulldozer almadınız beklediniz buldozer 2 aldınız mesela 5-6 ay sonrada intel çıkaracak e noldu sizin işlemci çöp oldu. O yüzden bence ya bekleyin yada laf etmeyin.
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Wabbajack 7 yıl
saçmasepepyüzündenüye1 her harfine kadar katılıyorum +1
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WinteR 7 yıl
phannom 1
AMD'nin efsanevi ceo'su Hector Ruiz 2008'de istifa etti, Phenom I ise 2007'de çıktı, hatta o günlerde parti havasında kutlamalarda fotoları da çoktu, sebep sonuç ilişkisi de tam tersi başarısız olduğu için gitti, gittiği için başarısız olmadı. Bu durumda şimdi de Dirk Meyer gitti ki çok çok daha iyi bir ceo'dur.
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alpa07 7 yıl
hack by fx57
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gerbay 7 yıl
sanırım bu haberleri intel sızdırıyor. AMD nin böyle haberler sızdırması için manyak olması lazım..
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Solitude 7 yıl
Peki 6 ay sonra çıkacak yeni bulldozer serisinin kullanacağı soket ne olacak ? 2012 de soket değişikliğine gidilecekti diye hatırlıyorum umarım hem soket hemde işlemciler aynı zamanda değişmez yoksa intelden farkı almaz. İntele büyük bir kayma olur tüketici cephesinde.
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dere.beyi 7 yıl
Mükemmel bir harikiri benc3 :)
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kudretx 7 yıl
Cıkmamıs ışlemcının ömru 6 ay he,alemsiniz yahu...
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RiPPeR91 7 yıl
Umarım amd 9xx serisinden sonraki chipsetlerde doğal usb3, pci-e3, ddr4, sata3 bulundurur.
Beyler bu sandy-bridge işlemcilerin aşırı performansının sebebi içindeki grafik ünitesinin hesaplama gücünden kaynaklanıyor olabilir mi? Eğer öyleyse bunu amd'de yapmalı.
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TeknolojiveBililisim 7 yıl
intelin yeni 22nm işlemileri çıkacak ozaman ne olacak zaten 2600klar çok tutmuştu 22nm ile dahada güçlenecek intel.
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Towarscke 7 yıl
Tamam guzel diyorsunuz da, grafik niye sagdan kesik..?
Devamini kisaltmislar gibi duruyor..
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