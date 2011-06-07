Özel Haber: AMD'nin Bulldozer FX serisi ilk işlemcilerinin ömrü sadece 6 ay olacak

AMD geride bıraktığımız Computex 2011 Fuarı'nda Bulldozer FX serisi yeni nesil işlemcilerinin ertelendiğini duyurdu. Daha önceki yol haritasında Haziran ayı içerisinde lanse edilecekleri ve hemen akabinde pazara sunulacakları belirtilen işlemciler, kıdemli başkan yardımcısı Rick Bergman tarafından gerçekleştirilen sunuma göre önümüzdeki 60-90 gün içerisinde kullanıma sunulacaklar. Elimize ulaşan son dökümanlara göre, AMD'nin Bulldozer FX tabanlı ilk işlemcileri kısa bir yaşam çizgisine sahip olacak.

Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği üzere Bulldozer FX tabanlı ilk işlemciler olan dört çekirdekli FX-4100, altı çekirdekli FX-6100 ve sekiz çekirdekli FX-8100 ile FX-8150 modellerini üçüncü çeyrekte pazara sunucak olan AMD, yıl sonu itibariyle son siparişleri almayı ve 2012 başında final sevkilyatlarını gerçekleştirerek bu modelleri pazardan çekmeyi planlıyor. AMD, Bulldozer FX işlemcilerinin ilk modellerini pazardan çekmeden önce son çeyrek yani Ekim-Kasım-Aralık döneminde daha yüksek saat hızlarında çalışan dört çekirdekli FX-4120, altı çekirdekli FX-6100 ve sekiz çekirdekli FX-8120 ve FX-81701 modelerini pazara sunacak.

2012 ile birlikte Bulldozer serisinde evrim yapmayı planlayan AMD, önümüzdeki yılın ortalarına doğru Trinity kod adlı Bulldozer işlemcilerini pazara sunmayı planlıyor. Bu işlemciler, Bulldozer mimarisinin hibrit tasarımlı Fusion versiyonları olacak ve Radeon HD 6700 seviyesinde entegre grafik birimine sahip olacaklar. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Trinity serisi Bulldozer işlemcilerinin 2 milyar transistör içereceği ve bunun yarısının entegre grafik birimi kaynaklı olacağı öne sürülüyor.