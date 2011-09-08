Özel Haber: Intel'in Sandy Bridge-E işlemcilerinin lansman tarihi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E serisi Core i7-3000 işlemcilerinin çıkış tarihi netleşti. LGA2011 platformunu oluşturacak yeni nesil işlemciler, X79 yonga setine sahip anakartlarla kullanılacak ve Core i7-900 serisi işlecilerin yerini alacaklar. Intel'in güncel yol haritasına göre ilk etapta farklı özelliklere sahip üç işlemci anons edilecek ki bunlar; 6 çekirdekli Core i7-3960X ve Core i7-3930X ile 4 çekirdekli Core i7-3820.
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve dört kanal entegre bellek kontrolcüsüyle donatılan yeni nesil işlemciler, Intel'in son kullanıcılara yönelik en yüksek performanslı ürün gamını oluşturacak. Core i7-3960X modelinde gelişmiş hız aşırtma özellikleri, Core 7i-3930K modelinde ise sınırlı hız aşırtma seçenekleri sunacak olan Intel, Core i7-3820 modelini ise 300 doların altında bir fiyatlandırma ile pazara sunmaya hazırlanıyor.
Peki Intel'in yeni nesil Sandy Bridge-E işlemcileri ne zaman lanse edilecek. Elimize ulaşan resmi bilgilere göre lansman tarihi olarak 46-47. haftalar yani Kasım ayı gösteriliyor. Yaptığımız araştırma sonucunda lansman tarihine de ulaşmayı başardık. Herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde Intel'in Core i7-3000 işlemcileri 15 Kasım'da yani AMD'nin Bulldozer FX lansmanını takip eden bir ay içerisinde lanse edilmiş olacak.
Core i7-3000 serisi işlemcilerin detaylı özellikleri için;
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/Ozel-Haber-intelin-Sandy-BridgeE-serisi-islemcilerine-ait-tum-detaylar.htm
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6 ayda bir yeni soket almak neden? Lga 2011 üst seviye soket ve Lga 1366'nın yerini alması için piyasaya sürülüyor. Lga 1366 kasım 2008'de piyasaya sürüldü, bu demek ki o segment için üç sene geçmiş. Üç sene yeterli değil mi sizce? Daha ne kadar beklemesi gerekiyor Intel'in yeni üst seviye işlemci çıkarması için?6 ay hesabını neye göre yaptınız anlamadım.
Anlayamadığım bir konu da şu, yeni işlemciler çıkınca bunu almak zorunda mı bırakıyor firmalar bizi? Elimizdeki bilgisayar yok mu oluyor da yeni işlemcilerin çıkmasından şikayet ediliyor? Yeni işlemciler çıktı diye sahip olduğumuz bilgisayarı atmamız gerekmiyor. Ben neredeyse 2 yıldır kullandığım core i7 bilgisayarımı hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan kullanıyorum ve daha da uzunca bir süre kullanırım sanırım. İçi boş ezberlenmiş tepkileri vermeyi anlamıyorum.