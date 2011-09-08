Özel Haber: Intel'in Sandy Bridge-E işlemcilerinin lansman tarihi

Intel'in yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E serisi Core i7-3000 işlemcilerinin çıkış tarihi netleşti. LGA2011 platformunu oluşturacak yeni nesil işlemciler, X79 yonga setine sahip anakartlarla kullanılacak ve Core i7-900 serisi işlecilerin yerini alacaklar. Intel'in güncel yol haritasına göre ilk etapta farklı özelliklere sahip üç işlemci anons edilecek ki bunlar; 6 çekirdekli Core i7-3960X ve Core i7-3930X ile 4 çekirdekli Core i7-3820.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve dört kanal entegre bellek kontrolcüsüyle donatılan yeni nesil işlemciler, Intel'in son kullanıcılara yönelik en yüksek performanslı ürün gamını oluşturacak. Core i7-3960X modelinde gelişmiş hız aşırtma özellikleri, Core 7i-3930K modelinde ise sınırlı hız aşırtma seçenekleri sunacak olan Intel, Core i7-3820 modelini ise 300 doların altında bir fiyatlandırma ile pazara sunmaya hazırlanıyor.

Peki Intel'in yeni nesil Sandy Bridge-E işlemcileri ne zaman lanse edilecek. Elimize ulaşan resmi bilgilere göre lansman tarihi olarak 46-47. haftalar yani Kasım ayı gösteriliyor. Yaptığımız araştırma sonucunda lansman tarihine de ulaşmayı başardık. Herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde Intel'in Core i7-3000 işlemcileri 15 Kasım'da yani AMD'nin Bulldozer FX lansmanını takip eden bir ay içerisinde lanse edilmiş olacak.

Core i7-3000 serisi işlemcilerin detaylı özellikleri için;