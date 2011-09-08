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Özel Haber: Intel'in Sandy Bridge-E işlemcilerinin lansman tarihi

7 yıl
67,1b
1
20
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E serisi Core i7-3000 işlemcilerinin çıkış tarihi netleşti. LGA2011 platformunu oluşturacak yeni nesil işlemciler, X79 yonga setine sahip anakartlarla kullanılacak ve Core i7-900 serisi işlecilerin yerini alacaklar. Intel'in güncel yol haritasına göre ilk etapta farklı özelliklere sahip üç işlemci anons edilecek ki bunlar; 6 çekirdekli Core  i7-3960X ve Core i7-3930X ile 4 çekirdekli Core i7-3820.
Özel Haber: Intel'in Sandy Bridge-E işlemcilerinin lansman tarihi
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32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve dört kanal entegre bellek kontrolcüsüyle donatılan yeni nesil işlemciler, Intel'in son kullanıcılara yönelik en yüksek performanslı ürün gamını oluşturacak. Core i7-3960X modelinde gelişmiş hız aşırtma özellikleri, Core 7i-3930K modelinde ise sınırlı hız aşırtma seçenekleri sunacak olan Intel, Core i7-3820 modelini ise 300 doların altında bir fiyatlandırma ile  pazara sunmaya hazırlanıyor.
Özel Haber: Intel'in Sandy Bridge-E işlemcilerinin lansman tarihi
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Peki Intel'in yeni nesil Sandy Bridge-E işlemcileri ne zaman lanse edilecek. Elimize ulaşan resmi bilgilere göre lansman tarihi olarak 46-47. haftalar yani Kasım ayı gösteriliyor. Yaptığımız araştırma sonucunda lansman tarihine de ulaşmayı başardık. Herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde Intel'in Core i7-3000 işlemcileri 15 Kasım'da yani AMD'nin Bulldozer FX lansmanını takip eden bir  ay içerisinde lanse edilmiş olacak.
Özel Haber: Intel'in Sandy Bridge-E işlemcilerinin lansman tarihi
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Core i7-3000 serisi işlemcilerin detaylı özellikleri için;

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AponSHeLL 7 yıl en beğenilen
Intel Bulldozeri ölü doğurtacak.
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DH Misafiri 7 yıl
korcerrah
6 ayda bir yeni socketmi alcaz lan biz... bu ne biçim işlemci teknolojisi...sürekli birbirlerini zengin ediyorlar bizde çatır çatır paraları veriyoruz bu sömürücülere...

6 ayda bir yeni soket almak neden? Lga 2011 üst seviye soket ve Lga 1366'nın yerini alması için piyasaya sürülüyor. Lga 1366 kasım 2008'de piyasaya sürüldü, bu demek ki o segment için üç sene geçmiş. Üç sene yeterli değil mi sizce? Daha ne kadar beklemesi gerekiyor Intel'in yeni üst seviye işlemci çıkarması için?6 ay hesabını neye göre yaptınız anlamadım.
Anlayamadığım bir konu da şu, yeni işlemciler çıkınca bunu almak zorunda mı bırakıyor firmalar bizi? Elimizdeki bilgisayar yok mu oluyor da yeni işlemcilerin çıkmasından şikayet ediliyor? Yeni işlemciler çıktı diye sahip olduğumuz bilgisayarı atmamız gerekmiyor. Ben neredeyse 2 yıldır kullandığım core i7 bilgisayarımı hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan kullanıyorum ve daha da uzunca bir süre kullanırım sanırım. İçi boş ezberlenmiş tepkileri vermeyi anlamıyorum.
korcerrah6 ayda bir yeni socketmi alcaz lan biz... bu ne biçim işlemci teknolojisi...sürekli birbirlerini zengin ediyorlar bizde çatır çatır pa...
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Sanat Günesi 7 yıl
İntelin a.g aynı fiyatta iki amd ve intel işlemcisini karşılaştırdınmı amd sikiyor inteli bunu kavrayamayan bok beyinliler hala varsa bıraksınlar şu pc işini ... amdnin finansı reklamı intel kadar olsa emin olun çok daha ucuza çok daha kaliteli ve hızlı cpular kullanıyor olurduk... ben athlon serisini kullandığım zamanlar intel sürünüyordu ... ikiside sürünmesin rekabet etsinler ama bu rekabet bize yarasın şu an yarıyormu hayır intel son 5 yıldır nerdeyse tekel kafasına göre fiyat koyuyor ama amd nin olmadığını düşünsün birde şu intelci zengin piçleri fiyatlar 2 katına çıkacak... amd finansına ve bütçesine göre artı fiyat performans açısından dünyanın en iyi işlemcilerini bize sunmakta... intel ise sadece zengin piçlerini soymakla meşgul intele işlemci bile diyesim gelmiyor sikici desek daha iyi ....
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musivga 7 yıl
CoMRaDe1923
Bazı arkadaşların beyni harbidende çalışmıyor olacak ki kendilerine hiçbir hayrı dokunmayan firmaların tarafını tutuyorlar. Önemli olan f/p dir. Şu an amd bunu sağlıyor amd alınıyor ileride intel sağlar intel alırım. Fanatizmin gereği yok. Profesyonel anlamda kullanmıyanarın bu tip yüksek işlemcilerle ne işi olabilir ki? Şu an oyuncular için x4 955 oldukça yeterli bir işlemcidir. Daha yukarısıyla bir işimiz olmaz.Sonuçta işlemciler farklarını 1024*768 yada 1366*768 gibi düşük çözünürlüklerde gösteriyor. Yüksek çözünürlüklerde farkı GPU yaratır. Bence biz oyuncular için 4 çekirdekli fx yeterli olacaktır.Tabi ucuz olursa pahalı olursa 955 alır keyfime bakarım. Umarım intelde bir f/p işlemcisi çıkartır.

evet katılıyorum. intelin bu en üst serisi işlemciler çok pahalı oluyor. bunun yerine daha düşük işlemci alıp aradaki farkı ekran kartına yatırmak daha mantıklı.. ha paran vardır alırsın ona kimse karışmaz ama benim gibi birçok kişinin bütçesi sınırlı o yüzden f/p işlemciler daha mantıklı amd x4 955 gibi...
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CoMRaDe1923 7 yıl
Bazı arkadaşların beyni harbidende çalışmıyor olacak ki kendilerine hiçbir hayrı dokunmayan firmaların tarafını tutuyorlar. Önemli olan f/p dir. Şu an amd bunu sağlıyor amd alınıyor ileride intel sağlar intel alırım. Fanatizmin gereği yok. Profesyonel anlamda kullanmıyanarın bu tip yüksek işlemcilerle ne işi olabilir ki? Şu an oyuncular için x4 955 oldukça yeterli bir işlemcidir. Daha yukarısıyla bir işimiz olmaz.
Sonuçta işlemciler farklarını 1024*768 yada 1366*768 gibi düşük çözünürlüklerde gösteriyor. Yüksek çözünürlüklerde farkı GPU yaratır. Bence biz oyuncular için 4 çekirdekli fx yeterli olacaktır.Tabi ucuz olursa pahalı olursa 955 alır keyfime bakarım. Umarım intelde bir f/p işlemcisi çıkartır.
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G&H 7 yıl
i7-3820 nin sonunda x yok o/c olmicak gibi bişeymi acaba
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veto1214 7 yıl
OverClocK1ng
Valla AMD yi severim ama çok yavaşlar yaa. Intel çok hızlı davranıyor.Amd Bulldozeri çıkartana kadar bunlar çıkarsa şaşırmam. AMD sallanıyor da sallanıyor, ha bre erteliyor...

Hocam bunlar ust segment işlemciler..Amd buna bakmaz
Amdnin Bulldozeri yeniyıldaçıkacak İvy bridge ile Yarışıcak Sonuçta İntel sadece İ7Leriyeniliyo AMD tum İşlemcilerini Yeniliyo yenisini çıkaryor Buna gore aslında Amd daha hızlı diyebiliriz Sonuçta amd Her seridi sunduğu Stars mimarisini değiştiriyor
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merihanac 7 yıl
DH Misafiri
Anlayamadığım bir konu da şu, yeni işlemciler çıkınca bunu almak zorunda mı bırakıyor firmalar bizi? Elimizdeki bilgisayar yok mu oluyor da yeni işlemcilerin çıkmasından şikayet ediliyor? Yeni işlemciler çıktı diye sahip olduğumuz bilgisayarı atmamız gerekmiyor. Ben neredeyse 2 yıldır kullandığım core i7 bilgisayarımı hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan kullanıyorum ve daha da uzunca bir süre kullanırım sanırım. İçi boş ezberlenmiş tepkileri vermeyi anlamıyorum.

hislerime tercuman oldun ; yalnız ben AMD'ciyim :p
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AponSHeLL 7 yıl en beğenilen
Intel Bulldozeri ölü doğurtacak.
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ET 7 7 yıl
amd intelden yavas,
eee kimin parasi coksa dahahizli kosuyo..
siz yatin kalkin gfenede dandik amd ye dua edin bide olmassaydi ne olacakti :)
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OverClocK1ng 7 yıl
Valla AMD yi severim ama çok yavaşlar yaa. Intel çok hızlı davranıyor.
Amd Bulldozer'i çıkartana kadar bunlar çıkarsa şaşırmam. AMD sallanıyor da sallanıyor, ha bre erteliyor...
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berkxy 7 yıl
Köstebek Erdi
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