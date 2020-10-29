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    Özel Röportaj: Acer yeniden telefon üretecek mi, Apple Silicon bir tehdit mi ?

    Bağımsız araştırma raporlarına göre, pandemi döneminde satış patlaması yaşayan bilgisayar dünyasında en hızlı büyüyen marka Acer oldu. Şirket güncel gelişmeleri nasıl değerlendiriyor, röportaj yaptık.
    4 sa.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    2
    Bilgisayar dünyası yakın tarihin en önemli günlerini yaşıyor. Bir tarafta AMD'nin yeniden rekabetçi olması ve Intel'in ekran kartı planları, diğer tarafta ise ARM tabanlı yeni nesil platformların akıllı telefonlar sonrasında bilgisayarları hedeflemesi. Ancak teknik taraftaki bu gelişmelere ek olarak Covid-19 salgını da yeni gelişmelere neden oldu. Uzaktan eğitim ve evden çalışmaya bağlı olarak PC pazarında talep patlaması yaşanırken, bu defa da tedarik sorunları ortaya çıktı.
    Böylesi sıcak konuları tartışmak üzere özel bir röportaj fırsatımız oldu. Acer Türkiye'nin organizasyonu ile şirketin ülkemizi de içine alan EMEA Bölgesi Başkanı, aynı zamanda küresel başkan yardımcısı olan Emmanuel Fromont ile dijital ortamda buluştuk ve merak ettiklerimizi sorduk. Bu vesileyle, bizlere bu fırsatı tanıyan Acer Türkiye ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Soru-cevap kısmına geçmeden önce kısaca Emmanuel Fromont'u da tanıyalım isterseniz.
      

    Emmanuel Fromont
    Acer Başkan Yardımcısı 
    EMEA Bölge Başkanı

    Mesleki kariyerinin erken dönemlerinde HP ve IBM gibi şirketlerde görev alan Fromont, daha sonra Packard Bell'in satış ve pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışmış, şirketin Acer'a dahil olmasıyla birlikte Tayvanlı şirkette yöneticilik yapmaya başlamış. Aslında entegrasyon tamamlanana kadar Acer çatıtısı altında Packer Bell operasyonunu yöneten Fromont daha sonra özellikle 2011-2014 döneminde Acer'ın, Amerika faaliyetlerine liderlik edip özellikle de Chromebook alanında bugün gelinen noktanın temellerini atmış. Fromont, 2015'ten günümüz Acer'ın EMEA başkanı olarak görev yapıyor.

    RÖPORTAJ

    Kısaltmalar; 
    D: Donanım Haber adına beni temsil ediyor.
    E: Acer adına Emmanuel Fremont'u temsil ediyor.

    D: Küresel Covid-19 pandemisi Acer’ı ve sektörü nasıl etkiledi ?

    E: Son dönemde binlerce kez duyduğun klasik cevapları tekrarlamak istemem. Pandemiyle birlikte bilgisayar pazarında büyük bir patlama yaşandı. Yapılan çalışmalar da gösteriyor ki uzaktan eğitim ve evden çalışma bunun en güçlü nedenleri. Her hane için en az bir bilgisayar gerekli oldu. IDC’nin yayınladığı veriler de bunu doğruluyor. Üçüncü çeyrekte pazar büyürken, en hızlı büyüyen marka da Acer oldu. Biz bu gelişmelerde çok iyi pozisyon aldık çünkü eğitim dünyası, bizim çok yakından takip ettiğimiz Chromebook’larla çok aktif olduğumuz bir alanda. Pazar güçlü ilerliyor, büyüme iyi gidiyor ve tedarik zinciri de bu süreçte çok iyi bir iş çıkartıyor, her ne kadar verdiğimiz siparişleri tam anlamıyla karşılamakta bir takım güçlükler yaşamalarına rağmen.

    D: Tedarik zincirinin bu süreçte çok kritik olduğunu görmüş ve anlamış olduk. Bazı rakipleriniz hakkında tedarik zincirinde kapasite sorunu yaşadıklarını duyuyorum, sizin için de benzer bir durum söz konusu mu ?

    E: Aslında biz de benzer sorunlar yaşıyoruz. Özellikle pandeminin ilk dalgası ile birlikte zincir içerisindeki her parça elindeki tüm kaynakları tüketti çünkü öngörülmemiş bir durum nedeniyle hesaplanamayacak bir talep patlaması yaşandı. Çip üreticisinden panel tedarikçisine ve fabrikalarına kadar. Şu anda tüm üretim tesisleri, haftanın 7 günü, günün 24 saati talebi karşılamak için çalışıyor. Üretilen her mal, üretildiği anda sevk ediliyor. Şu aşamada biz de dahil kimsenin eski normaldeki gibi stok yapabildiğini düşünmüyorum. Ancak buna rağmen yine de yönetilebilir büyüme yaşadık. Bu aşamada Türkiye bizim çok önemli. Aslında Türkiye daha önce bizim için en güçlü pazarlardan biri değildi, çeşitli sebeplerden dolayı pazar payımız iyi bir noktada değildik ama bugün örneğin GFK’ya göre Türkiye’deki oyun pazarında bir numarayız. Hatta bazı uluslararası eğitim kurumları için Chromebook tedariği de olmak üzere Türkiye’de güçlü bir organizasyona ulaştık, ürünlerimize olan ilginin de farkındayız.

    D: Acer, Intel’in Iris Xe Max harici ekran kartını kullanan ilk dizüstü bilgisayar olan Swift 3X’i duyurdu. Sizce grafik performansı olarak Intel, AMD ve Nvidia’ya yakalayabilir mi ?

    E: Bu soru benim için kolay değil, çünkü bu firmaların hepsi bizim iş ortağımız. Ancak şöyle düşünmek daha doğru olabilir. Birkaç yıl öncesine kadar pek çok kişi AMD’nin işlemci pazarına sekilde dönebileceğini düşünmüyordu ancak bugün durum ortada, harika bir iş yaptılar. Bu çerçevede Intel’in ne yapacağını öngörmek kolay değil, çünkü çok büyük kaynaklara sahipler, bizleri her zaman şaşırtabilirler. Benchmark konusunda neyi ölçmek istediğiniz çok önemli, örneğin işlemci konusunda belli senaryolarda biri, belli alanlarda da diğeri önde olabilir. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, heyecan verici bir yol haritasına sahipler, rekabetin herkes için faydalı olacağını düşünüyorum.
    Acer Swift 3x, Intel Xe Max harici ekran kartlı ilk dizüstü bilgisayar oldu 
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    D: Özellikle Nitro 5 ve Swift 3 gibi fiyat / performans odaklı ürünlerinizin ülkemiz pazarına uyan güçlü modeller olduğu görülüyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz ?

    E: Bunu duymak bizim için güzel çünkü bu ürün grupları çok ilginç. Çok fazla talep var, değeri büyük ve bu yüzden biz de Acer olarak hem Intel hem de AMD platformlarını aynı anda sunabiliyoruz. AMD tarafında da güçlendirmek istiyoruz. Çünkü biz AMD’nin gelişeceğini, değer yaratacağını da çok erken gördük ve yol haritalarına inanarak büyük yatırım yaptık. Aslında birkaç yıl öncesinde bizde de durum çok çok farklı değildi ama biz AMD’deki gelişimi erkenden fark ederek bu alandaki yatırımlarımızı arttırarak bugünlere geldik.

    D: Sanırım bu sadece bugüne özel değil, yıllar önce de Acer ve AMD’nin özel bir işbirliği vardı mesela Ferrari serisi bilgisayarlar gibi?

    E: Evet bu konuda çok haklısın. Biz AMD ile her zaman yakın bir işbirliği içersinde olup, ürün ekosistemimizde tutmak için çok çalıştık. Bu noktada yanlış anlaşılmak istemem, amacımız Intel’i, AMD ile değiştirmek değil amacımız satabildiğimiz kadar AMD tabanlı ürün satmak, rekabet masada ve her iki firmanın teknolojilerini kullanan çok sayıda değişik ürüne sahibiz.
    Özel Röportaj: Acer yeniden telefon üretecek mi, Apple Silicon bir tehdit mi ?
     
    Bir dönemin tasarım güzeli: Acer, AMD ve Ferrari işbirliğinin eseri. 

     
    D: AMD’nin Ryzen 4000 mobil platformunda HS serisi işlemciler var, örneğin Ryzen 9 4900HS gibi. Sürekli Onay Laboratuvarı projesinin bir parçası. HS işlemcili sistem sunma planınız var mı ?

    E: Bu konuyu kontrol etmem gerekiyor çünkü Acer içerisindeki en teknik yönetici ben değilim. Ancak yol haritasından gördüğüm kadarıyla HS işlemcili ürün sunacağımızdan eminim, hatta bugün itibariyle 6 aya kadar çıkarmış oluruz. Sadece Ryzen 7 değil, tabi ki Ryzen 9 da kullanacağız çünkü AMD ürün gamımız Ryzen işlemci ailesinin geniş katılımlı kullanımıyla şekilleniyor, dolayısıyla bu konuda da planlarımız var.

    D: Markaların Intel tabanlı cihaz geliştirmeye, özellikle premium cihaz geliştirmeye daha fazla yatırım yaptığı yönünde  kanaat var. Bu konu çerçevesinde Acer için neler söyleyebilirsiniz?

    E: Genele bakıldığı zaman, evet bugün toplamda Intel tabanlı model sayımız AMD tabanlı olanlardan daha fazla. Ama Acer olarak AMD tabanlı ürün sayımız her geçen gün artıyor, üst segment ve yüksek performans odaklı modellerimize sürekli AMD seçenekleri de ekliyoruz. Ama dürüst olmak gerekirse, niş segment ürünlerde Intel’in ağırlığı bugün daha fazla.

    D: Apple’ın kendi işlemcisini geliştirdiğini biliyoruz, ARM tabana Apple Silicon. Muhtemelen Kasım ayında da bu işlemciyi kullanan ilk MacBook modelini göreceğiz. Sizce bu durum rekabette bir tehdit oluşturur mu yoksa kullanıcılara sunulacak mevcut seçeneklere sadece bir yenisini daha mı eklemiş olacak?

    E: Rekabet ekseninde yorum yapmak için zor bir konu. Hali hazırda büyük bir rekabet var, Apple ile rekabet ediyoruz. Çok iyi tanınan bir Çinli üretici de rekabete dahil olmuş durumda. PC’deki rekabet zaten oldukça zor, marjlar düşük ama buna rağmen 40 yıldır bu rekabetin içinde ayaktayız. Rekabet ne olursa olsun biz buna karşı durabiliriz.

    D: Açıkçası siz de Qualcomm tabanlı bazı ürünlere sahipsiziniz, sürekli bağlı ve uzun pil ömrü sunan alternatifleriniz var...

    E: Evet doğru, açıkçası 5G odaklı çalışmalar bunlar. Biz  de inovasyon yapmak ve bu konuda öncü olmak istiyoruz. Şu an için 5G özellikle Avrupa’da çok yaygın olmasa da biz bu konuda da çalışıyoruz. Qualcomm ile işbirliğimiz de buradan geliyor, 5G daha fazla hız getirecek ve biz de bu konuda çalışmalarımız sürdürüyoruz. 
    Acer Spin 7, Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 tabanlı ilk notebook.
    Spin 7 aynı zamanda Acer'ın ilk 5G bilgisayarı 

    D: Bu tür inovatif ürünler için bir büyük problem var sanki. Sizden değil daha çok Microsoft tarafından geliyor sanki. Windows işletim sistemi bunlara tam hazır gibi görünmüyor?

    E: Tabi ki optimizasyon çalışmaları sürüyor ancak bizim bu konudaki cihazlarımız da Windows tabanlı olacak. Fakat rekabet konusunda ileri doğru gelişim kaydedilmesi gerektiğini düşünüyorum.

    D: Covid-19 gösterdi ki bilgisayarların Webcam ve mikforonları daha önce olmadığı kadar önemli ancak ne varki neredeyse bütün üreticiler de segment fark etmeksizin en zayıf nokta bu iki donanım görünüyor. Sizin bu açığa yönelik yeni model planlarınız var mı ?

    E: Evet doğru, bilgisayarların Webcam’leri harici kameralar gibi değil ama özellikle üst segment ürünlerde bu özelliklere yönelik geliştirme çalışmalarımız sürüyor. Şu an sunduklarımızın iyi olduğunu düşünüyoruz ancak bu tür özelliklerin eklenmesi biraz da kullanıcıların, bu özelliklerin getireceği maliyetleri kabul edip etmeyeceği ile alakalı. Çünkü özellikle orta ve alt seviye ürünlerde maliyet hesaplamaları çok küçük nüanslarla şekillendiğinden, burada belirleyici ve yol gösterici olan, kullanıcıların pazarda oluşturacağı taleptir.
    Acer farklı modellerle geçmişten günümüze AMD teknolojisine en fazla yatırım yapan üreticilerden... 

    D: Acer döneminde akıllı telefon pazarına da girdi, hatta Ferrari modeliniz bile vardı. Hızlı büyüyen, yeni fırsatların olduğu bir alan dolayısıyla yeniden girmeyi düşünüyor musunuz?

    E: Akıllı telefon pazarına dönmek gibi bir planımız bulunmuyor. Gerçekten çok ama çok rekabetçi bir sektör. Dediğin gibi bir dönem biz de denedik ama samimi olmak gerekirse herhangi bir kazanç elde edemedik.  Şunu söyleyeyim yorumunda kesinlikle haklısın, ancak akıllı telefon yerine PC pazarındaki yeni konsept ve ürün entegrasyonuna bakabiliriz, Qualcomm, ARM ve diğer firmaların değişik planları var. 5G’li, katlanan veya süper ince modeller gibi.Ancak akıllı telefon mu, hayır öyle planımız yok.
    Editörün Notu: Aslında daha da uzun olan sohbet havasındaki röportajımızın kısa bir özetini sizlerle paylaştım.  Bana bu imkanı tanıyan Acer Türkiye ekibine, Emmanuel Fromont'a şahsım ve Donanım Haber ekibi adına teşekkür ederim. 


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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 saat önce
    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ...

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    5 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    Bu Editörden
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    joven 4 sa. en beğenilen
    İşte habercilik budur tebrik ederim.
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 1 sa.
    Şu Erdi abinin bir tane saçma sapan işi yok :) helal olsun hep sağlam işler yapıyor. Gerçekten Türkiye’de en iyi editör kalitesi tartışılmaz.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mugetsuga 51 dk.
    <Bu konuyu yalnızca DH Premium sahipleri olması gerektiği gibi görür, okur ve yazar. Ancak bir DH'li asla bu kadar uzun bir yazıyı da okumaz, o yüzden sadece görür.>
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    sendemail (umit erdem) 1 sa.
    FX57 bir markadır
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    fhrstw 1 sa.
    Şu Erdi abinin bir tane saçma sapan işi yok :) helal olsun hep sağlam işler yapıyor. Gerçekten Türkiye’de en iyi editör kalitesi tartışılmaz.
    Yanıtla +5
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    murata42 (Murat ANGIN) 2 sa.
    Cidden tebrikler, herhangi bir sitede bulabileceğimiz şeyleri paylaşmak veyahutta global sitelerden translate yapmak ile değil, bunun gibi özgün ve faydalı haber örnekleriyle donanımhaber kalkınabilir. İnşallah devamı gelir, elinize sağlık.
    Yanıtla +2
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 3 sa.
    Siz kodlamayı öğrenin demiş sanırım admin bey
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    Barni Moloztaş (Eren ) 4 sa.
    abi okunmuyo bu ya
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    joven 4 sa. en beğenilen
    İşte habercilik budur tebrik ederim.
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