PDDS projesi ile yakınınıza gelen insansız hava araçlarını tespit edin





İlk etapta askeri amaçlar için kullanılan insansız hava araçları, ticari kullanıma sunulması ile birlikte adeta patlama yaptı ve sayısız ürün piyasaya çıktı. Bunların bazıları uzaktan kontrol edilirken, bazıları ise bağımsız olarak kendi yönünü bulabiliyor.





Ülkemizde olmasa da ABD ve İngiltere gibi ülkelerde her an karşınıza bir insansız hava aracı çıkabilir ve sık sık insansız hava araçlarının yol açtığı kaza haberleri gündeme geliyor.





Bazı ülkeler hariç henüz insansız hava araçları ile ilgili bir düzenleme olmadığı için herkes kolayca bu cihazlara sahip oluyor ve istediği yerde uçurabiliyor. Bu da özellikle özel hayatın gizliliği konusunda tedirginliklere yol açıyor.





Domestic Drone Countermeasures adlı bir girişim PDDS adını verdiği bir sistemi Kickstarter üzerinde bağış kampanyasına sokmuş durumda. PDDS çözümü 15 metreye kadar yaklaşan insansız hava araçlarını algılıyor ve kullanıcısını uyarıyor.





PDDS üzerinde yaklaşık bir yıldır çalışma yapan firma üç elektronik kutudan oluşan bir sistem geliştirmiş. Ana kutu komuta birimi ve WiFi üzerinden internete bağlanıyor. Diğer iki kutu ise sensörlerden oluşuyor ve ana komuta birimi ile bir ağ oluşturuyor. İstenirse ek kutular ile ağ genişletilebiliyor. Alan içerisine giren bir araç hemen algılanıyor ve kullanıcıya akıllı telefon, tablet veya web üzerinden uyarı gönderiliyor. Sistem çok yüksekten uçtuğu için askeri hava araçlarını algılayamıyor.





Çözümün henüz engellemeye yönelik bir fonksiyonu bulunmuyor. Temel amaç muhtemel bir izlemeye karşı kullanıcıyı anında haberdar etmek ve tedbir almasını sağlamak. Projede başlangıç seti 500$ olarak satılıyor ancak pek ilgi görmüyor.

https://www.kickstarter.com/projects/532391021/personal-drone-detection-system