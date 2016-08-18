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PES 2017′nin oyun içi videosu ve demo tarihi yayınlandı

Gamescom etkinliğine özel PES 2017'nin oyun içi görüntülerinden oluşan yeni videosunu paylaşan Konami ayrıca oyunun demo sürümünün çıkış tarihini ve yer alacak takımların listesini de yayınladı.
2 yıl
7b
1
9
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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EA Sports’un Gamescom fuarında FIFA 17'nin oyun içi görüntülerinden oluşan videoyu yayınlamasına kayıtsız kalamayan Konami aynı şekilde heyecanla beklenen PES 2017'nin benzer görüntülerini paylaştı.
Konami’nin bu sene lisanlarını aldığı Barselona, Borussia Dortmund ve Liverpool takımlarını ağırlıklı olarak göreceğimiz oyunda futbolcuların çalım sırasındaki estetik hareket kabiliyetleri ve gol sevinçleri dikkatlerden kaçmıyor. Özellikle yüz modellemeleri ve refleksler açısından önemli iyileştirmelere sahip olması beklenen PES 2017'nin ayrıca demo sürümüne dair detaylar da netlik kazandı.
24 Ağustos günü PS4, PS3 ve Xbox One platformları için indirilebilecek demoda iki adet stadyum ve aşağıdaki listede yer alan 9 takım oynanabilir halde gelecek. Oyun tüm platformlar için 15 Eylül’de raflardaki yerini alacak. Bakalım PES ve FIFA arasındaki rekabetin bu seneki kazananı kim olacak...
 PES 2017 demo sürümünde yer alacak takımlar:
  • Atlético Madrid 
  • Arsenal FC 
  • FC Barcelona 
  • CA Boca Juniors 
  • CA River Plate 
  • SC Corinthians Paulista 
  • CR Flamengo 
  • Almanya 
  • Fransa 

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tekin-71 2 yıl en beğenilen
Fifa nin yanında atari oyunu gibi durmuş
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limoncu7 2 yıl
Fıfa ya yetişmek için çok iyileştirme yapması gerekiyor.
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Captain_Ivy 2 yıl
pes 09'da legend mode vardı. Sadece tek bir oyuncu ile oynuyordun. O yıldan sonra bayağı bi uzak kaldım futbol oyunlarına. Hala var mı öyle bir şey?
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niksaçmabişeybence 2 yıl
pc için kasıtlı olarak demo yapmıyorlar senelerdir xbox 360 dan port edildiği ortaya çıkıp satışları düşürmesin diye
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DH Misafiri 2 yıl
Pc için demo yapmamışlar çöp. Fifa candır.
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Eeltorm 2 yıl
Fifa harbiden fark atmış biraz daha .
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tekin-71 2 yıl en beğenilen
Fifa nin yanında atari oyunu gibi durmuş
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KraftMK 2 yıl
Pc dw grafik daha yüksek olması gerekirken düşürerek Pc oyunculuğuna hakaret ediyorlar. Bu bile almama sebebi
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XPerience 2 yıl
Her şey iyi hoş, fanatiği olmasam da Fifa'dan daha çok beğendiğim bir oyun yapısı var ama şu lisans işi beni resmen hasta ediyor bitmedi gitti ya.
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Barni Moloztaş 2 yıl
La Liga lisanssız. Bayern Münih, Juventus yok garip
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