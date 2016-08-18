PES 2017′nin oyun içi videosu ve demo tarihi yayınlandı

Konami aynı şekilde heyecanla beklenen PES 2017'nin benzer görüntülerini paylaştı. EA Sports’un Gamescom fuarında FIFA 17'nin oyun içi görüntülerinden oluşan videoyu yayınlamasına kayıtsız kalamayanaynı şekilde heyecanla beklenen'nin benzer görüntülerini paylaştı.

Konami’nin bu sene lisanlarını aldığı Barselona, Borussia Dortmund ve Liverpool takımlarını ağırlıklı olarak göreceğimiz oyunda futbolcuların çalım sırasındaki estetik hareket kabiliyetleri ve gol sevinçleri dikkatlerden kaçmıyor. Özellikle yüz modellemeleri ve refleksler açısından önemli iyileştirmelere sahip olması beklenen PES 2017'nin ayrıca demo sürümüne dair detaylar da netlik kazandı.

24 Ağustos günü PS4, PS3 ve Xbox One platformları için indirilebilecek demoda iki adet stadyum ve aşağıdaki listede yer alan 9 takım oynanabilir halde gelecek. Oyun tüm platformlar için 15 Eylül’de raflardaki yerini alacak. Bakalım PES ve FIFA arasındaki rekabetin bu seneki kazananı kim olacak...

PES 2017 demo sürümünde yer alacak takımlar:

Atlético Madrid

Arsenal FC

FC Barcelona

CA Boca Juniors

CA River Plate

SC Corinthians Paulista

CR Flamengo

Almanya

Fransa