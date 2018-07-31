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PES 2019’a Süper Lig’in eklenmesinin ardından PlayStation Store fiyatlarına zam geldi!

Pes 2019'a Spor Toto Süper Lig'in geleceği açıklandı. Resmi açıklamanın ardından PlayStation Türkiye ekibi radikal bir karar aldı ve oyunun fiyatına zam yaptı. PES 2019'un fiyatı 110 TL'ye kadar arttı
9 ay
10,7b
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47
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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PES 2019’a Süper Lig’in eklenmesinin ardından PlayStation Store fiyatlarına zam geldi!
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Konami, geçtiğimiz gün yaptığı resmi açıklamayla PES 2019’a Spor Toto Süper Lig’in lisanslı bir şekilde oyuna ekleneceğini duyurdu. Süper Lig’deki 18 takımın kadroları, formaları ve görselleri gerçekte olduğu şekilde oyunda yer alacak. Bu müjdeli haberinden ardından PlayStation Türkiye ekibi üzücü bir karar aldı ve oyunun fiyatına zam yaptı.

PS Store’da ön siparişe sunulduğunda PES 2019 Standard Edition 179 TL’ye satılırken, zammın ardından 259 TL’ye satılmaya başlandı. David Beckham Edition fiyatı 209 TL’den 299 TL’ye, Legend Edition paketinin fiyatı ise 239 TL’den 349 TL’ye çıktı. PlayStation Türkiye, PES 2019 için 110 TL’ye varan zam yaptı.

Oyunun diğer platformlardaki fiyatı değişmedi. Standart Edition sürümü Xbox Store'da 152 TL'ye, Steam'de 220 TL'ye satılıyor. Legend Edition sürümünün PS Store ile Xbox Store fiyatları arasında yaklaşık 150 TL fark var. 

Şampiyonlar Ligi’ni FIFA serisine kaptıran Konami, PES 2019’a 22 lisanslı lig ekledi. PES 2019’un 12 takımdan oluşan demo sürümü 8 Ağustosta, tam sürümü ise 28 Ağustos 2018 tarihinde; PC, PS4 ve Xbox One platformları için çıkacak.



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OverClocK1ng 9 ay en beğenilen
Fırsatçı kan emici sülükler...
1 Yanıt Yanıtla +34
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_Dominic_Toretto_ 9 ay OverClocK1ng
PlayStation Türkiye'ye sağlam bir denetim lâzım. Gerekirse baştan aşağı bir revizyon şart.
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kruezberq 9 ay
lisans geldi diye fiyat artması nedir ya, ön sipariş bu fiyatının değişmesi çok saçma o zaman ön sipariş almanın bir mantığı kalmıyor. Adamlar Türkiye ligi lisansı aldı diye fiyat mı artar, önceden kur diyorduk bu ne şimdi ?
lisans geldi diye fiyat artması nedir ya, ön sipariş bu fiyatının değişmesi çok saçma o zaman ön sipariş almanın bir mantığı kalmıyor. Adamlar Türkiye ligi lis...
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Source 9 ay
Sorsak kur yüzünden derler ama ben şunu anladım Playstation Türkiye fırsatçı bir ekip.
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El Prezidente 9 ay
korsan devammm
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Jeopol 9 ay
Bedava pes lite varken niye o kadar para vereyim?
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werneke 9 ay
Şu an store da ön sipariş 259 TL
Bu fiyat iyimi sizce alayımmı ?
sporçulara geldiğinde daha düşük olurmu ?
Elimde fifa 18 var kutulu onu fifa 19 alırken kullanmayı düşünüyorum
Bir de benim oturduğum yerde fiber yok adsl var , pes 17 yi kütüphaneden indireyim dedim daha yüzde 30
Herhalde makinayı 24 saat açık tutsam 1 hafta da falan indirir
Kutulu oyun dahamı erken yüklenir ?
Bilemedim ne yapsam
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cagcag06 9 ay werneke
eğer myclub oynamıyorsanız bu fiyat çok sizin için. en geç ekim sonu ya da kasım ortasında filan indirim görür oyun.
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BekirTemel 9 ay
Yazık
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braveheart655 9 ay
Resmen saçmalık. Mustafa Yiğit PES'e o parayı verecek adamı bulsun sonra da gelip beni bulsun. Ona bir şey vericem


Edit: cüzdanımı
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mavizaman 9 ay
kolayı var almayın ellerinde kalsın.
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1BilimAdamı 9 ay
Edit. Dün yorumu yazarken haberin gazıyla sert yorum yazmışım aslında doların son haftadaki yükselişini düşünmedim yani bunlar normal alışın. Teknoloji ürünlerinin Fiyatları dolar yüzünden artacak. Elektirk su doğalgaz benzin vergiler bizim para değersizleştiği için zamlanacak ki telafi edilebilsin. Şimdi Ben tasarrufa alışırımda bana en çok batan devletin veya zenginlerin tasarrufa alışmaması yada yapmaması. Zamanında Atatürkün makam aracı rolce royce tarafından hediye edilmiş anıtkabirde sergileniyor, şuan bizimkilerin kıyrıtırk taşra memurları bile kurşun geçirmez mercedesle geziyor. Bence Türkiye ruhu yıkılalı çok olmuş...
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lastwarriors 9 ay 1BilimAdamı
Oyuna zam konaminin açıklamasından 1 hafta önce geldi yalnız
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alemburda34 9 ay
Tam türk işi olmuş. Sanarsın Playstation Türkiye kulüplerle anlaşma yaptı.
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Mutlak.Sıfır 9 ay
Bir tane Playstation 4 fanboyu uğramamış bu konuya. Playstation 4 satış rakamları konusunda eğlenip gülmekle meşguller, birde bana hakaretvari laflar etmekle.
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