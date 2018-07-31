PES 2019’a Süper Lig’in eklenmesinin ardından PlayStation Store fiyatlarına zam geldi!

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Konami, geçtiğimiz gün yaptığı resmi açıklamayla PES 2019’a Spor Toto Süper Lig’in lisanslı bir şekilde oyuna ekleneceğini duyurdu. Süper Lig’deki 18 takımın kadroları, formaları ve görselleri gerçekte olduğu şekilde oyunda yer alacak. Bu müjdeli haberinden ardından PlayStation Türkiye ekibi üzücü bir karar aldı ve oyunun fiyatına zam yaptı.

PS Store’da ön siparişe sunulduğunda PES 2019 Standard Edition 179 TL’ye satılırken, zammın ardından 259 TL’ye satılmaya başlandı. David Beckham Edition fiyatı 209 TL’den 299 TL’ye, Legend Edition paketinin fiyatı ise 239 TL’den 349 TL’ye çıktı. PlayStation Türkiye, PES 2019 için 110 TL’ye varan zam yaptı.

Oyunun diğer platformlardaki fiyatı değişmedi. Standart Edition sürümü Xbox Store'da 152 TL'ye, Steam'de 220 TL'ye satılıyor. Legend Edition sürümünün PS Store ile Xbox Store fiyatları arasında yaklaşık 150 TL fark var.

Şampiyonlar Ligi’ni FIFA serisine kaptıran Konami, PES 2019’a 22 lisanslı lig ekledi. PES 2019’un 12 takımdan oluşan demo sürümü 8 Ağustosta, tam sürümü ise 28 Ağustos 2018 tarihinde; PC, PS4 ve Xbox One platformları için çıkacak.