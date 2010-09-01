PQI'dan daha küçük, daha hafif, daha ucuz taşınabilir disk

DataStar, PQI'ın daha küçük boyutlu, daha hafif ve daha uygun fiyatlı yeni taşınabilir diski H551'i satışa sundu. Mavi ve metalik gri olmak üzere iki kasa rengi seçeneği ile sunulan ürünün, depolama kapasitesi açısından da 320, 500 VE 640GB'lık üç seçeneği bulunuyor.

PQI'ın Türkiye distribütörü olan DataStar, PQI H551 taşınabilir diski pazara sundu. H550 serisine göre biraz daha küçük ve hafif olan ürün, fiyat olarak da daha uygun. 320, 500 ve 640GB olarak kullanıcılara üç kapasite seçeneği sunan PQI H551, mavi ya da metalik gri kasa renkli olarak geliyor.

USB 2.0 desteği olan ürün 119 x 80 x 13.2 mm boyutlarında. 135 gr ağırlığına sahip olan ürün, kolay ve hızlı yedeklemeyi sağlayan yazılımlarla birlikte sunuluyor. Paketinde taşıma kılıfı da bulunan PQI H551'in fiyatları şöyle:

PQI H551 320GB: 82 USD+KDV

PQI H551 500GB: 99 USD+KDV

PQI H551 640GB: Henüz belli değil (Eylül başında pazara sunulacak)

Ürünlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: DataStar 0216- 544 1200 www.datastar.com.tr

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