PREFABRİK EVLER

İzmir prefabrik ev firması olan AŞKAR Prefabrik bu konuda son yıllarda Türkiye'deki gelişm sürecini hakkında bilgiler vermiştir. Ülkemizde ev fiyatları gittikçe artış göstermektedir. Gittikçe artan konut fiyatları konut sahibi olmak isteyenleri düşündürmektedir. Ancak fiyatlar artsa da uygun fiyatlı olan prefabrik yapılar konut piyasasında ev sahibi olmak isteyenler için bir seçenek olmaktadır.firması olan AŞKAR Prefabrik bu konuda son yıllarda Türkiye'deki gelişm sürecini hakkında bilgiler vermiştir.

Prefabrik Ev Nedir?

Prefabrik yapı, parçaları önceden fabrikada hazırlanmış bir araya getirilmek için kullanılacağı alana götürülen ve bu parçalar birleştirilerek ortaya çıkan yapılardır. Başka bir deyişle prefabrik ev; ev yapımında kullanılan malzemelerin –duvar, pencere, kapı vb. – önceden imal edilen ve geriye sadece birleştirme işlemi kalan yapı malzemelerinin bir araya getirilerek oluşturulan yapılara denir.

Prefabrik Evler Neden Tercih Edilir?

tek katlı prefabrik ev izmir genelinde daha çok tercih edilmektedir. Prefabrik evler her türlü iklim şartlarında kullanılan uzun ömrü, sağlam ve kullanışlı yapılardır. Hızlı ve kolay yapılabilme özelliği sayesinde günümüzde fazlaca tercih edilmektedir. Prefabrik yapıların tercih edilmesindeki en büyük etkenlerden biri de ekonomik olmasıdır. Kullanılan yapı malzemelerinin fabrikasyon olması, yani önceden üretilmiş olması bu yapı malzemelerinin maliyetini düşürmekte ve inşa etme süresini de kısaltmaktadır. Dolayısıyla hem ekonomik olarak hem de zaman olarak tasarruf sağlar. Ayrıca bu özellikleri kolay işçiliği de beraberinde getirir. Bunun yanı sıra prefabrik yapılar depreme karşı diğer yapılara göre daha dayanıklıdırlar. Bu konuda özelliklegenelinde daha çok tercih edilmektedir.

Prefabrik evler ekonomik avantajları, hızlı yapılabilir olmasının yanı sıra işlevsel kullanıma da sahiptir. Prefabrik ev yaptırmak isteyenlerin insanların ihtiyaçları ve beklentilerine göre faklı tarzlarda modeller oluşturulabilir. Prefabrik konut yaptırmak isteyen insanların kişisel ihtiyaç ve beklentileri karşılanarak yapılan prefabrik yapılardaki konfor diğer binaları aratmaz. Firmamız müşterilerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda özel tasarımlar ve modeller de yapmaktadır.

Prefabrik yapılarda kullanılan malzemelerin çevre dostu olması, kısa sürede yapılması ve bütün malzemelerin önceden üretilmesi doğaya da zarar vermez. Tüm bu özellikleri sayesinde inşası sırasında çevreye zarar vermez. Yapıldığı bölgelerde herhangi bir rahatsızlığa yol açmaz.

Prefabrik Yapıların Avantajları Nelerdir?

İzmir'de Dubleks prefabrik ev yapılar son yıllarda daha çok tercih edilmektedir. Çünkü zemin alanı olarak daha az yer kaplamakta ve üst katların kullanım alanları ile birlikte daha verimli kullanılabilmektedir. Prefabrik yapıların önceliklerinden biri de istenilen her alana kolayca yerleştirilebilir olmasıdır. İstenildiği zaman da sökülerek başka bir yere taşınabilir. Kullanılan malzemeler oldukça hafif bir yapıya sahip olduğu için vinç gerektirmez. Prefabrik evler depreme oldukça dayanıklıdır. İstenilen her türlü yaşam alanına kısa sürede, çevreye zarar vermeden ve çevre şartları da dikkate alınarak yapılır. Kişisel tercih ve kişinin ihtiyaçlarına göre farklı malzemeler de kullanılabilir. Yapılarımız Isı-ses yalıtımı konusunda uluslararası standartlardadır. Yapılarımızda ısıtma sistemi kişisel ihtiyaçlar ve tercihler dikkate alınarak kalorifer ve klima tercih edilebilir. Müşterilerimizin isteğine göre kullanılan malzemeler değiştirilebilir. Duvar yüksekliklerinde de değişiklik yapılabilir.yapılar son yıllarda daha çok tercih edilmektedir. Çünkü zemin alanı olarak daha az yer kaplamakta ve üst katların kullanım alanları ile birlikte daha verimli kullanılabilmektedir.

İstenildiği zaman prefabrik yapıyı oluşturan bütün malzemeler cıvatalı olarak üretildiğinden prefabrik yapıların istenildiği zaman sökülmesi, istenilen noktaya taşınması, yapının büyütülmesi veya küçültülmesi, ihtiyaca göre yapıda değişiklik yapılması açısından çok avantajlıdır. Sökülüp taşınabilir olması kiralanan yerlerde depolama amaçlı kullanılan yapıların işlevsel olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

AŞKAR prefabrik yapılarda kullanılan malzemelerin takibini şantiyede devamlı olarak yaptığı için ortaya çıkabilecek hataları minimum düzeye indirir. Elektronik ortamda yapılan testlerle malzemelerin dayanıklılığı ve güvenilirliği en üst düzeyde sağlanır.

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Prefabrik ile;•Tek katlı prefabrik evler•İki katlı evler•Şantiye yapıları•Sosyal tesisler•Kamp alanları•Ofis binaları•Yemekhane binaları•Acil afet binaları•Wc ve duş binaları•Tek katlı willa•İki katlı willalar yapılabilmektedir.Kullanılan malzemeler ve ortaya çıkarılan modellerle yapıları kullanacak kişilerin konforu, ihtiyaçları ve kişisel tercihleri her zaman ön planda tutulur. Kullanılan malzeme çeşitliliği uygulanan bütün yapıların estetik ve konforlu olmasına imkân sağlamaktadır.