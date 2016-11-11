PRP ve Mezoterapi tekniği ile saç ekimi





Her yeni çıkan saç bakım ürününe umut bağlar “Dur bakayım, bir de bunu deneyeyim.”dersiniz umut fakirin ekmeği misali, ama günün sonunda hep aç kalan yine siz olursunuz.

Böylece zaten çok da matah olmayan psikolojiniz iyice bozulur, bir süre sonra aynaya bakmaktan çekinir hale gelirsiniz.

Saç ekimi hatta FUE tekniğini bünyenizde sindirdikten sonra atmanız gereken en önemli adım, doğru kurumdan bu hizmeti almak. En iyi hizmet verecek saç ekimi merkezini araştırmanız lazım. “Aman ne olacak, 200 lira daha ucuza saç eken yere gideyim.” düşüncesi ile kebapçının üzerinde açılmış ne idüğü belirsiz yerlerde ekim yaptıracağınıza, markette 10 liraya satılan saç bakım yağını alıp birkaç saat umutla beslenerek mutlu olun, daha iyi. En azından hayatınızı ve mevcut saçlarınızı riske etmemiş olursunuz.

Peki, doğru yerde saç ekimi yaptırmak ne demektir? Öncelikle, kanınızın da yer aldığı bir filmde baş rol oynayacağınız için, mutlaka hastane ortamında ve doktor kontrolünde bu operasyonun gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi halde, kan ile bulaşan hastalıkları kapmanız an meselesi. İşinde deneyimli ve doktor kontrolündeki bir ekiple ve doğru teknikle saçınızın ekildiğinden emin olmalısınız. Aksi halde, saç tellerinizin bazıları kuzeyi, bazıları güneyi gösterirken, 1 kilometre öteden sizi görenler “Aaa saç ektirmiş” diyebilir ve doğallıktan, saatte 200 km hızla uzaklaşabilirsiniz.

Saç ekiminde doğru yöntemi kullanmak o kadar önemli ki… Saç köklerinizin doğru açı ile ekilmemesi halinde, sonuç sizi memnun etmeyecek, greftleriniz donör bölgenizden doğru sistematikle toplanmadığı durumdaysa, donör bölgenizde kellik oluşacaktır. Tüm bu nedenleri göz önünde bulundurduğunuzda, aslında saç ekiminin oldukça dikkat gerektiren bir operasyon olduğunu ve doğru ellere teslim edilmesi gerektiğini aklınızdan çıkartmamalısınız.

Doğru kurumda, doğru ekip ve doğru yöntemle ekilen saçlarınız, 6 ay ile 1 yıl arasında son şekline kavuştuğunda, sizden mutlusu olmayacak, doğal bir sonuca ulaşarak, saç ekimi yaptırdığınız belli bile olmayacaktır.

Saç ekimi sonrasında, ekim yapılan alana karşı çok hassas ve dikkatli olmalı, doktorunuzun önerdiği ilaç ve losyonları zamanında ve doğru dozda kullanmalısınız. Aksi halde, operasyon ne kadar başarılı geçerse geçsin, ekim sonrasında doğru bakım uygulanmadığı takdirde, ekilen greftleriniz zarar görecek ve arzuladığınız sonuca kavuşmanız zorlaşacaktır.

Günümüz teknolojisi ve doğru ekip bir araya geldiğinde, eğer bilinçli bir hastaysanız, ekim sonrasında doğru adımları izlediğinizde, saç ekimi operasyonları oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Aynalara küsmektense, saçlarınızı profesyonel ve her şeyden önemlisi “etik” ellere teslim etmenizi öneririz. Bu konuda son derece dikkatli ve hassas olan kurumların başında, İstanbul’daki dört hastanesi ile ethica Sağlık Grubu çatısı altındaki estethica Hastaneleri gelmektedir. Sonradan “başınız ağrısın” istemiyorsanız, Estethica sizin için doğru adres.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı