PS Vita için YouTube uygulaması, Haziran ayı sonunda geliyor





Sony Playstation’nın blog sayfasında yaptığı açıklamada PS Vita için YouTube uygulamasının haziran ayı sonunda Vita kullanıcıları ile buluşacağı müjdelendi.

http://blog.us.playstation.com/2012/05/31/youtube-coming-soon-to-ps-vita/

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Uygulama hakkında henüz kesin bilgiler bulunmasa da YouTube’un standart özellikleri olan yorumlar ve favoriler gibi özellikler uygulamanın bünyesinde yer alacak. PS Vita için YouTube uygulamasının gelecek hafta düzenlenecek E3 2012’de detaylanması bekleniyor.Tarayıcısında Flash ve HTML5 desteği bulundurmayan PS Vita, YouTube uygulaması ile sunduğu internet deneyimini bir adım daha ileri götürecek gibi görünüyor.