Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PS Vita için YouTube uygulaması, Haziran ayı sonunda geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,5b
1
2
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony Playstation’nın blog sayfasında yaptığı açıklamada PS Vita için YouTube uygulamasının haziran ayı sonunda Vita kullanıcıları ile buluşacağı müjdelendi.

Uygulama hakkında henüz kesin bilgiler bulunmasa da YouTube’un standart özellikleri olan yorumlar ve favoriler gibi özellikler uygulamanın bünyesinde yer alacak. PS Vita için YouTube uygulamasının gelecek hafta düzenlenecek E3 2012’de detaylanması bekleniyor.

Tarayıcısında Flash ve HTML5 desteği bulundurmayan PS Vita, YouTube uygulaması ile sunduğu internet deneyimini bir adım daha ileri götürecek gibi görünüyor.
http://blog.us.playstation.com/2012/05/31/youtube-coming-soon-to-ps-vita/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
napolyon94 7 yıl
ciddi fiyat indirimi
Flash ve html5 destegi
Oyunlar icin daha uygun fiyatlar
Ps suite in bir an once gelmesi
Daha saglam oyunlarin cikmasi
Vitayi kurtarir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cibicibi 7 yıl
Android veya ios telefonlarıyla aynı segmentte değil ama yine de onlardaki oyunlar yüzünden belirli bi satış yapamaz. bkz. 'Nova 3 Google Play'de yerini aldı'
oyunlar dahil fiyatıda çok eee o zaman sony bu tür cihazlarına android bilmem ne yüklesinde o oyunlardan geri kalmasın. 3g lilerde arama ve mesajlaşma da olmalı bence bkz. Nokia NGAGE.
sanki millet oyun cihazlarında da telefon özelliği olmayınca gidecek Xperia telefon alacak. hal böyle olunca da zarar kaçınılmaz. bkz. 'Sony, Mali Yılını Rekor Zararla Bitirdi'
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC One S video inceleme 7 yıl Corsair Accelerator 60GB video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim