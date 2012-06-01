PS Vita için YouTube uygulaması, Haziran ayı sonunda geliyor

Haber Editörü
Sony Playstation’nın blog sayfasında yaptığı açıklamada PS Vita için YouTube uygulamasının haziran ayı sonunda Vita kullanıcıları ile buluşacağı müjdelendi.
Uygulama hakkında henüz kesin bilgiler bulunmasa da YouTube’un standart özellikleri olan yorumlar ve favoriler gibi özellikler uygulamanın bünyesinde yer alacak. PS Vita için YouTube uygulamasının gelecek hafta düzenlenecek E3 2012’de detaylanması bekleniyor.
Tarayıcısında Flash ve HTML5 desteği bulundurmayan PS Vita, YouTube uygulaması ile sunduğu internet deneyimini bir adım daha ileri götürecek gibi görünüyor.
http://blog.us.playstation.com/2012/05/31/youtube-coming-soon-to-ps-vita/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Flash ve html5 destegi
Oyunlar icin daha uygun fiyatlar
Ps suite in bir an once gelmesi
Daha saglam oyunlarin cikmasi
Vitayi kurtarir
oyunlar dahil fiyatıda çok eee o zaman sony bu tür cihazlarına android bilmem ne yüklesinde o oyunlardan geri kalmasın. 3g lilerde arama ve mesajlaşma da olmalı bence bkz. Nokia NGAGE.
sanki millet oyun cihazlarında da telefon özelliği olmayınca gidecek Xperia telefon alacak. hal böyle olunca da zarar kaçınılmaz. bkz. 'Sony, Mali Yılını Rekor Zararla Bitirdi'