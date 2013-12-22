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PULSE ile ip atlarken mobil cihazınızı şarj edin

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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PULSE ile ip atlarken mobil cihazınızı şarj edin

Günümüz teknolojisi, hiç tahmin edemeyeceğimiz alanlarda bile kazanımlar sağlayabilecek ilginç fikirler ortaya çıkmasına neden oluyor. PULSE projesi de bunlardan birisi.

PULSE genelde antrenman aracı olarak bilinse de çocukluğumuzun unutulmaz oyunlarından olan ip atlamayı bir enerji üretim şekline dönüştürüyor. Uncharted Play tarafından geliştirilen PULSE, bir atlama ipine çok benziyor. Tutacak kısmında yer alan sistem, kinetik hareketten enerji elde ediyor ve bunu depoluyor.

PULSE projesinin hedefi elektrik enerjisine zor ulaşılan gelişmekte olan ülkelerde alternatif enerji kaynağı yaratmak. Kısa süreli PULSE kullanımında bile saatlerce kullanıma yetecek kadar enerji üretilebiliyor. PULSE'nin ürettiği enerji çoğunlukla akıllı telefonları şarj edebilecek kapasitede.

Proje ilerleyen günlerde ilk 100 prototipi deneme amaçlı olarak 129$ fiyat etiketi ile satışa sunacak. Deneme süreçleri sonrasında maliyetin azaltılması planlanıyor. Böylece gelişmekte olan ülkelerde daha uygun fiyatlarla satışa sunulabilecek.  

http://www.phonearena.com/news/Charge-your-phone-while-jumping-rope_id50597 Yorum Yaz
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Dekuki 5 yıl
Şarzım bitince ip atlayacağım
ilk ter atarken %1 biraz soluklandıktan sonra ikinci terde %2 şarz üçüncü teri atamadan benim şarzım bitmiş olur
%2.5 ve nakavt
tüh kaldık gene şarzsız.
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Umutcan 5 yıl
Tıpkı balık oltası misina makinesi gibi çark aktarımlı bilyeli, koldan uygulanan dönüş devrini artırarak dinamoyu yüksek hızlarda döndürebilecek bir cihaz yapın, kas gücüyle yormadan rahat rahat şarj edilsin işte.
Alın size fikir. Bu mantıkta kol ile çevirmeliler vardı fakat olta makinesi içindeki gibi mekanizmayla devir artırılması verimini daha da artırır diye düşünüyorum.

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DaRKFoRCeS 5 yıl
Mangal yakarken şarj edilebilse idi bu ülkede rekor kırardı.Avrupalılar illaki bunu test edecektir ama buradakiler hayattan yanaşmaz.
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Miyamoto Musashi 5 yıl
wooooow aradığım üründü, çok iyi oldu bu hemen 10 tane almalıyım.
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olağan_şüpheli 5 yıl
telefonun şarjı dolmadığı gibi ,benim şarjım da biter.
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mbdlgc 5 yıl
Teknolojinin geetirdiği hantallığı yine teknoloji için yakmak gereksiz gibi biraz.
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CeEr 5 yıl
zıplarken oluşan enerji de ayakların altına koyulacak pad gibi, platform gibi bir düzenekle depolanabilse keşke.
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