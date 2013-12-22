PULSE ile ip atlarken mobil cihazınızı şarj edin





Günümüz teknolojisi, hiç tahmin edemeyeceğimiz alanlarda bile kazanımlar sağlayabilecek ilginç fikirler ortaya çıkmasına neden oluyor. PULSE projesi de bunlardan birisi.





PULSE genelde antrenman aracı olarak bilinse de çocukluğumuzun unutulmaz oyunlarından olan ip atlamayı bir enerji üretim şekline dönüştürüyor. Uncharted Play tarafından geliştirilen PULSE, bir atlama ipine çok benziyor. Tutacak kısmında yer alan sistem, kinetik hareketten enerji elde ediyor ve bunu depoluyor.





PULSE projesinin hedefi elektrik enerjisine zor ulaşılan gelişmekte olan ülkelerde alternatif enerji kaynağı yaratmak. Kısa süreli PULSE kullanımında bile saatlerce kullanıma yetecek kadar enerji üretilebiliyor. PULSE'nin ürettiği enerji çoğunlukla akıllı telefonları şarj edebilecek kapasitede.





Proje ilerleyen günlerde ilk 100 prototipi deneme amaçlı olarak 129$ fiyat etiketi ile satışa sunacak. Deneme süreçleri sonrasında maliyetin azaltılması planlanıyor. Böylece gelişmekte olan ülkelerde daha uygun fiyatlarla satışa sunulabilecek.

http://www.phonearena.com/news/Charge-your-phone-while-jumping-rope_id50597