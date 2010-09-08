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Palit'in düşük profilli GeForce GTS 450 modeli gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,7b
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10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşan GeForce GTS 450 lansmanı öncesinde üreticilerin yeni modelleri boy göstermeye devam ediyor. Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden biri olan Palit, farklı bir çalışmaya imza atarak GeForce GTS 450'nin düşük profilli özel bir versiyonunu hazırladı. Yüksek performanslı medya bilgisayarları düşünülerek hazırlanan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, Nvidia'nın GF106 kod adlı grafik yongasından güç alıyor ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle birlikte geliyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 192x paralel işlem birimine sahip olan düşük profilli ekran kartında aktif soğutmaya yer veriliyor. Saat hızları henüz açıklanmasa da tasarımı gereği standart frekans değerleriyle geleceği düşünülen ekran kartının bu bağlamda 783MHz GPU, 1566MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarına sahip olması bekleniyor. CUDA, PhysX, 3DVision, SLI ve PureVideo HD teknolojilerine destek sunan kartta 2x DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.

Yurt dışında 136 dolar seviyesinden listelere giriş yapan düşük profilli GeForce GTS 450'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.


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Dovahkiin 9 yıl
Overclock testlerini çok merak ediyorum acaba 5770'i geçebiliyor mu?
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Mertcan. 9 yıl
şimdi gts 450'ler filan HD4870'e göre nasıl oluyor arkadaşlar daha mı iyi performansı?
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HiqhWoltage 9 yıl
HD4870,gtx260,hd5770 gibi kartlara yakın performans veren bir kart.Genelde gecemiyor ama cokta fark yok. Oyundan oyuna ayardan ayara da değişiyor durum tabi. Nette review lar var bakabilirsn.
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sadtneverdie 9 yıl
Kart büyük değil yüksekliği az olunca uzun görünüyor.
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Ozzy 9 yıl
Hoş Geldin yazılmaz Hoşgeldin yazılır.
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denizckosar 9 yıl
Ozzy

Hoş Geldin yazılmaz Hoşgeldin yazılır.


yanlış biliyorsun arkadaşım 'hoşgeldin' şeklinde bitişik yazılmaz! 'hoş geldin' 'hoşça kal' şeklinde olmalıdır. imla kılavuzunu incelemeni öneririm.
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UzmaN345 9 yıl
Minare gibi mubarek 25cm uzun galiba hangi orta segmetli kullanıcı bunu nasıl kasasına sokucak
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nForcer 9 yıl
Hem çift slot hem de düşük profilli. Böyle olunca görünümü ilginç bir kart ortaya çıkıyor.
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unixslax 9 yıl

UzmaN345

Minare gibi mubarek 25cm uzun galiba hangi orta segmetli kullanıcı bunu nasıl kasasına sokucak




hd 5970 i animsatti bana
tran gibi
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