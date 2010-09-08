Palit'in düşük profilli GeForce GTS 450 modeli gün ışığına çıktı

Yaklaşan GeForce GTS 450 lansmanı öncesinde üreticilerin yeni modelleri boy göstermeye devam ediyor. Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden biri olan Palit, farklı bir çalışmaya imza atarak GeForce GTS 450'nin düşük profilli özel bir versiyonunu hazırladı. Yüksek performanslı medya bilgisayarları düşünülerek hazırlanan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, Nvidia'nın GF106 kod adlı grafik yongasından güç alıyor ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle birlikte geliyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 192x paralel işlem birimine sahip olan düşük profilli ekran kartında aktif soğutmaya yer veriliyor. Saat hızları henüz açıklanmasa da tasarımı gereği standart frekans değerleriyle geleceği düşünülen ekran kartının bu bağlamda 783MHz GPU, 1566MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarına sahip olması bekleniyor. CUDA, PhysX, 3DVision, SLI ve PureVideo HD teknolojilerine destek sunan kartta 2x DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.

Yurt dışında 136 dolar seviyesinden listelere giriş yapan düşük profilli GeForce GTS 450'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.