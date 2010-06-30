Panasonic FT2, TZ8, TZ9 ve ZX3 model kameraları için firmware güncellemesi yayınladı

Panasonic firması, yaklaşık 2 gün önce DMC-FT2 / TS2, DMC-TZ8, DMC-TZ9 ve DMC-ZX3 için resmi internet sitesinde firmware güncellemesi yayınladı. Yeni güncellemelerin Inon S-2000, D-2000, Z-240 flaşlarla kameraların optimizasyonunu sağladığı ve kameraların genel stabilitesini arttırdığı ifade ediliyor.

Panasonic DMC-FT2 güncellemesi için tıklayın

Panasonic DMC-TZ8 güncellemesi için tıklayın

Panasonic DMC-TZ9 güncellemesi için tıklayın

Panasonic DMC-ZX3 güncellemesi için tıklayın

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index.html