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Panasonic, TOUGHBOOK serisi ultra dayanıklı dizüstü bilgisayarlarına yeni modellerini ekledi

Panasonic, TOUGHBOOK serisi ultra dayanıklı dizüstü bilgisayarlarına yeni modellerini ekledi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Ürettiği zorlu ortam koşullarına dayanıklı dizüstü bilgisayarları ile dikkat çeken Panasonic, aynı kullanım amacı doğrultusunda 2 yeni dizüstü bilgisayarını satışa sunuyor. Panasonic firmasının Toughbook serisi altında üreteceği dizüstü bilgisayarlar tasarımları ve teknik detayları ile dikkat çekiyor. Toughbook31 ve Toughbook19 serisi dizüstü bilgisayalar için üretilen yeni modeller CF31 ve CF19 isimleriyle satışa sunulacak. Panasonic'in satışa sunacağı ultra dayanıklı yeni dizüstü bilgisayarların özelliklerine değinmek gerekirse;

 

Panasonic, TOUGHBOOK serisi ultra dayanıklı dizüstü bilgisayarlarına yeni modellerini ekledi
Tam Boyutta Gör

Panasonic Toughbook CF31;

  • 13.1 inç boyutunda 1024x768 çözünürlüklü LED aydınlatma
  • Core i5-520M (2.40GHz) işlemci
  • Intel QM57 Express chip set
  • 2GB bellek (6GB max.)
  • 160GB HDD
  • Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n
  • Bluetooth 2.1+EDR
  • 4 USB girişi, HDMI port, SD kart slotu
  • Windows 7 işletim sistemi
  • 120cm'ye kadar düşmeye dayanıklı 5 )
  • Suya ve toza dayanıklı tasarım
  • Ölçüler: 302×292×73.5mm (3.72kg)

Panasonic, TOUGHBOOK serisi ultra dayanıklı dizüstü bilgisayarlarına yeni modellerini ekledi
Tam Boyutta Gör

Panasonic Toughbook CF19;

  • Dokunmatik özellikli, 10.1 inç boyutunda 1,024×768 çözünürlüklü
  • Core i5-540UM (1.20GHz) işlemci
  • Intel QM57 Express chip set
  • 2GB bellek (6GB max.)
  • 160GB HDD
  • FireWire IEEE 1394
  • IEEE 802.11a/b/g/n Wi-Fi
  • Bluetooth 2.1+EDR
  • 2 USB girişi, SD kart slotu
  • Windows 7
  • 90 cm'ye kadar düşmeye dayanıklı
  • Suya ve toza karşı dayanıklı
  • Ölçüler: 271×216×49mm (2.3kg)

Panasonic'in Toughbook serisi altında hazırladığı yeni dizüstü bilgisayar olan Toughbook CF31 ve Toughbook CF19, Japonya öncelikli olarak 5400$ (CF31) ve 3680$ (CF19) fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.

 


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ufuks36 9 yıl
Merak edenler için;

Bu makineler otomotiv sektöründe arıza test cihazlarının bağlantısı ve yurtdışından araca bağlanma amacı ile kullanılmakta
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Mertcan. 9 yıl
2 yaşındaki kardeşimden korktuğum için dizüstü pc mi satıp toughbook alıcam bu hafta
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Batuist 9 yıl
sanırım daha çok askerin ilgisini çekecektir.. askeri kullanım için ideal olsa gerek.. başka türlü böyle bir cihaza şiddet uygulanabilecek bir alan gelmiyor aklıma..
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inanmayan denesin 9 yıl
Şimdi gelip yerli yersiz yorum yaparlar.. Yok işte bunun tipi ne biçim buna bu para verilir mi..


Bu iki bilgisayarın bu fiyata sahip olması sadece dayanıklılık özelliklerinden mi kaynaklanmakta acaba?
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