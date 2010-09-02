Panasonic, TOUGHBOOK serisi ultra dayanıklı dizüstü bilgisayarlarına yeni modellerini ekledi.

Ürettiği zorlu ortam koşullarına dayanıklı dizüstü bilgisayarları ile dikkat çeken Panasonic, aynı kullanım amacı doğrultusunda 2 yeni dizüstü bilgisayarını satışa sunuyor. Panasonic firmasının Toughbook serisi altında üreteceği dizüstü bilgisayarlar tasarımları ve teknik detayları ile dikkat çekiyor. Toughbook31 ve Toughbook19 serisi dizüstü bilgisayalar için üretilen yeni modeller CF31 ve CF19 isimleriyle satışa sunulacak. Panasonic'in satışa sunacağı ultra dayanıklı yeni dizüstü bilgisayarların özelliklerine değinmek gerekirse;

Tam Boyutta Gör

Panasonic Toughbook CF31;

13.1 inç boyutunda 1024x768 çözünürlüklü LED aydınlatma

Core i5-520M (2.40GHz) işlemci

Intel QM57 Express chip set

2GB bellek (6GB max.)

160GB HDD

Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n

Bluetooth 2.1+EDR

4 USB girişi, HDMI port, SD kart slotu

Windows 7 işletim sistemi

120cm'ye kadar düşmeye dayanıklı 5 )

Suya ve toza dayanıklı tasarım

Ölçüler: 302×292×73.5mm (3.72kg)

Tam Boyutta Gör

Panasonic Toughbook CF19;

Dokunmatik özellikli, 10.1 inç boyutunda 1,024×768 çözünürlüklü

Core i5-540UM (1.20GHz) işlemci

Intel QM57 Express chip set

2GB bellek (6GB max.)

160GB HDD

FireWire IEEE 1394

IEEE 802.11a/b/g/n Wi-Fi

Bluetooth 2.1+EDR

2 USB girişi, SD kart slotu

Windows 7

90 cm'ye kadar düşmeye dayanıklı

Suya ve toza karşı dayanıklı

Ölçüler: 271×216×49mm (2.3kg)

Panasonic'in Toughbook serisi altında hazırladığı yeni dizüstü bilgisayar olan Toughbook CF31 ve Toughbook CF19, Japonya öncelikli olarak 5400$ (CF31) ve 3680$ (CF19) fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.