Panasonic VIERA Düz Panel TV Ürün Yelpazesini Tanıttı

Panasonic'in 2011'deki VIERA düz panel TV ürün yelpazesi göz kamaştırıyor!

Benzerlerinin çok ötesinde bir görüntü kalitesi ve enerji tasarrufu sağlayan yenilikçi televizyonların üreticisi Panasonic, 14'er adet yeni 3D ve LED televizyon modeliyle geliyor. 2011'de Panasonic VIERA televizyonlarla tanışanlar NeoPlasma ve IPS Panel teknolojileri sayesinde televizyon izleme deneyimini hem daha keyifli hem de daha hesaplı olarak yaşayacaklar.

Panasonic yeni 3D, LCD, LED ve plazma modellerle genişlettiği televizyon yelpazesini Londra'da düzenlenen Panasonic Convention 2011'de tanıtıyor. Yeni modeller Panasonic'in tüketicilerden gelen farklı taleplere en kaliteli çözümler sunma geleneğini devam ettiriyor. 21. yüzyılın televizyon gereksinimlerinde ilk sırada gelen, ince profilli çarpıcı tasarım, üstün ürün performansı ve gelişmiş bağlantı işlevleri gibi özellikler Panasonic'in yeni VIERA televizyon modellerinde bir araya geliyor.

Panasonic'in 2011 VIERA LED, 3D ve plazma modelleri televizyon izleyicilerinin daha önce hiç karşılaşmadıkları bir çeşitliliğe sahip.

VIERA'nın evrimi yepyeni teknolojilerle devam ediyor

Panasonic'in yenilikçiliği sürekli kılan televizyon markası VIERA, yeni geliştirilen NeoPlasma ve IPS Alpha panel teknolojileriyle daha da üstün hale geliyor. Bu yeni teknolojiler sayesinde her tüketici kendi zevkine ve ihtiyacına uygun bir VIERA modeli bulabiliyor. VIERA televizyonlar yalnızca mükemmel güzellikte görüntüler sunmakla kalmıyor, yaşam tarzını zenginleştiren ve izleyicilere televizyonlarından keyif almanın yeni ve yaratıcı yollarını gösteren özellik ve işlevlerle birlikte geliyor. 2011 model Panasonic VIERA televizyonlar internete bağlanma, çevre dostu çalışma ve göz alıcı tasarım özellikleriyle televizyon kavramına yeni standartlar kazandırıyor.



Panasonic VIERA televizyonların 2011 modelleri televizyon meraklılarına 14'er adet farklı 3D ve LED modeller arasından seçim yapma imkanı veriyor. Bu yeni modeller arasında VT30, GT30 ve ST30 NeoPlasma 3D televizyonlarla birlikte DT35 ve DT30 serisi 3D LED televizyonlar yer alıyor.

Enerji tasarrufu kavramına sınıf atlatan NeoPlasma teknolojisiyle donanmış 3D modeller

Panasonic'in NeoPlasma modelleri mükemmel hareketli görüntüler sunan 600 Hz alt alan yürütme Intelligent Frame Creation Pro teknolojisinden yararlanıyor. Ayrıca Infinite Black Pro (VT30, GT30, ST30) teknolojisi de olağanüstü kontrast oranları ve derin siyah görüntüler sağlıyor. VIERA G30'da bulunan Infinite Black, VT30'da bulunan High Contrast Filter Pro ve GT30, ST30, G30 modellerinde yer alan High Contrast Filter özellikleri de siyah beyaz dengesinin en gerçekçi biçimlerini sunuyor.



NeoPlasma teknolojisi 600 Hz farkı ve yüksek tepki hızı (0,001 ms) sayesinde özellikle 3D içerik izleme keyfini artırılıyor. Bununla birlikte yüksek hızla yer değiştiren yeni fosforlar görüntü bulanıklığını azaltıyor.

Daha güçlü, daha derin, daha gerçekçi VIERA VT30 serisi

Panasonic VIERA VT30 serisi 65, 55, 50 ve 42 inç modellere sahip. VT30 serisi modellerin tümü ev içi dekorasyonuna görsel bir zenginlik katacak çarpıcı gövde tasarımlarına (High Line ve tek düz cam) sahip. 30 adet zorlu testten geçerek THX 2D ve 3D Display sertifikalarını alan VT30 serisi modeller filmleri tam da yönetmenin arzuladığı kalitede gösteriyor. VT30, 3D izleme seçeneğinin yanı sıra VIERA Connect internet servisi, Skype video görüşme, Wi-Fi uyumu (bir adet USB kablosuz LAN adaptörü VT30 serilerine dahil), SD hafıza kartına ya da harici hard diske kaydedilen 2D ve 3D dijital sabit görüntü ve videoların televizyonda izlenebilmesini sağlayan VIERA Image Viewer™ gibi özelliklere de sahip.

Şık tasarımıyla dikkat çeken yeni VIERA GT30 3D televizyon serisi

Panasonic VIERA GT30 3D serisi 50, 46 ve 42 inç modeller içeriyor. GT30 serisi birbirinden zengin teknolojik özellikleri incecik bir gövde içerisinde barındırıyor. Bu özelikler arasında 2D ve 3D için THX sertifikası, VIERA Connect, Wi-Fi uyumu (USB yuvası aracılığıyla), Skype video görüşme, VIERA Image Viewer™, DLNA sertifikasyonu, 4 adet HDMI bağlantısı ve 3 adet USB yuvası bulunuyor.

Panasonic VIERA ST30, 3D Full HD televizyon ailesine yeni ekran boyutları katıyor

42, 46 ve 50 inçlik VIERA ST30 serisi Infinite Black Pro Panel, VIERA Connect, WiFi uyumu (USB yuvası aracılığıyla), Skype video görüşme, VIERA Image Viewer™, 3 HDMI bağlantısı ve 2 USB yuvası gibi özelliklere sahip.



Her izleme açısından aynı canlılığı sunan IPS Alpha Panel teknolojisiyle donanmış yeni 3D LED TV'ler



Panasonic, sektörde en yüksek tepki hızı ve enerji verimliliğiyle ün kazanmış yeni IPS Alpha panel teknolojisine sahip 3D LED TV'leri yakın bir gelecekte piyasaya sunuyor olacak. IPS Alpha teknolojisi, LED TV'lere 178 dereceye varan geniş izleme açısı ve yüksek ışık aktarım hızı gibi ayrıcalıklar sunuyor.



Panasonic IPS Alpha panellerin tüm avantajlarından yararlanmak için panel üretim işlemlerinde birçok önemli değişikliğe imza attı ve özel materyaller kullandı. 2 ms süresiyle sektörün en hızlı tarama oranını sunan Advanced Pre-Charged Driving (Gelişmiş Ön Şarjlı Sürme) teknolojisi sayesinde görüntüleme hızı önceki modellere kıyasla 2 kat daha artıyor.



Yenilikçi özellikler

Panasonic'in 2011 LED TV ürün yelpazesinde D35, E30 ve E3 modelleri yer alıyor. Yeni D30 LED serisi 24 inç ve 19 inçlik ekran modelleriyle birlikte geliyor. Sahip oldukları resim çerçevesi tasarımına ek olarak, bu yeni modeller iPod yuvası, 2 adet USB yuvası, harici disk kaydı, VIERA Connect ve diğer bağlantı özelliklerini içeriyor.

42, 37 ve 32 inç ekran boyutundaki modellere sahip yeni Panasonic E30 LED TV serisi kusursuz hareketli görüntü üretimi sunan 200blb Intelligent Frame Creation Pro teknolojisine ve VIERA Connect ile birlikte pek çok bağlantı fonksiyonuna sahip.

Panasonic'in E3 serisi LED TV'leri ise 42, 37, 32 ve 24 olmak üzere 5 farklı ekran boyutunu içeriyor. Tamamı V-Audio Surround ses teknolojisiyle birlikte gelen modeller Panasonic'in farklı tüketici taleplerine karşı geliştirdiği geniş çözümlerin en son örnekleri olarak ortaya çıkıyor.

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Yeni modellerin Türkiye'de piyasaya çıkış tarihleri ve satış fiyatları ilerleyen tarihlerde açıklanacak.