Panasonic, aynasız kamerası Lumix DMC-GF5'i resmi olarak tanıttı

Ayna donanımsız ve değiştirilebilir objektifli kamera üretiminde uzman firmalardan Panasonic, Lumix DMC-GF5 modelini resmi olarak tanıttı.

108 mm uzunluğunda, 67 mm genişliğinde, 37 mm kalınlığında ve batarya dahil 267 gram ağırlığında tasarlanan DMC-GF5, 12.1 megapiksel çözünürlüğünde Micro Four Thirds (Live MOS) sensöre ve Venus Engine FHD görüntü işlemcisine ev sahipliği yapıyor. Micro Four Thirds bayonetli objektiflerle uyumlu çalışabilen kamerada ISO değeri 160-12.800 arasında, enstantane hızı 60 sn - 1/4000 sn arasında ayarlanabiliyor.



Full HD çözünürlüğünde AVCHD / Motion JPEG formatlarında video kaydedebilen kamera, SD, SDHC ve SDXC bellek kartlarına destek veriyor. 3.0-inç boyutunda ve 920.000 piksel çözünürlüğünde TFT-LCD ekrana yer verilen kamerada yaptığınız çekimleri mini HDMI portu aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz. Son olarak kameranın lityum iyon bataryası 360 çekime kadar olanak tanıyor.



Panasonic, Lumix DMC-GF5'in 14-42 mm'lik power zoom objektifli fiyatını 749$, 14-42 mm'lik standart zoom objektlfi fiyatını 599$ olarak belirlemiş. Yeni kameranın renk seçenekleri arasında siyah, beyaz ve kırmızının bulunduğunu da ayrıca belirtelim.

