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Panasonic, aynasız kamerası Lumix DMC-GF5'i resmi olarak tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Panasonic, aynasız kamerası Lumix DMC-GF5'i resmi olarak tanıttı
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Ayna donanımsız ve değiştirilebilir objektifli kamera üretiminde uzman firmalardan Panasonic, Lumix DMC-GF5 modelini resmi olarak tanıttı.
108 mm uzunluğunda, 67 mm genişliğinde, 37 mm kalınlığında ve batarya dahil 267 gram ağırlığında tasarlanan DMC-GF5, 12.1 megapiksel çözünürlüğünde Micro Four Thirds (Live MOS) sensöre ve Venus Engine FHD görüntü işlemcisine ev sahipliği yapıyor. Micro Four Thirds bayonetli objektiflerle uyumlu çalışabilen kamerada ISO değeri 160-12.800 arasında, enstantane hızı 60 sn - 1/4000 sn arasında ayarlanabiliyor.
Full HD çözünürlüğünde AVCHD / Motion JPEG formatlarında video kaydedebilen kamera, SD, SDHC ve SDXC bellek kartlarına destek veriyor. 3.0-inç boyutunda ve 920.000 piksel çözünürlüğünde TFT-LCD ekrana yer verilen kamerada yaptığınız çekimleri mini HDMI portu aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz. Son olarak kameranın lityum iyon bataryası 360 çekime kadar olanak tanıyor.
Panasonic, Lumix DMC-GF5'in 14-42 mm'lik power zoom objektifli fiyatını 749$, 14-42 mm'lik standart zoom objektlfi fiyatını 599$ olarak belirlemiş. Yeni kameranın renk seçenekleri arasında siyah, beyaz ve kırmızının bulunduğunu da ayrıca belirtelim.
Panasonic, aynasız kamerası Lumix DMC-GF5'i resmi olarak tanıttı
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Panasonic, aynasız kamerası Lumix DMC-GF5'i resmi olarak tanıttı
Tam Boyutta Gör
Panasonic, aynasız kamerası Lumix DMC-GF5'i resmi olarak tanıttı
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hazarRS 7 yıl
jiddi
d-slrlarda (genellikle ve çoğunluk ile) objektiften gelen ışık ayna ile vizöre yansıtılır. Bu m4/3 sınıfı makinalarda ise ayna yoktur. Kısaca böyle diyebilirim.

teşekkür ederim bilgi için.
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E_Aydin35 7 yıl
Gözkere bak maşşalah :p Tasarım açısından renk seçeneklerinin olamsı gayet güzel olmuş, belki biraz daha renk eklenebilir, ama eklenmesede olur.. Fiyata gelince aynasızlık bakımını ne kadar etkiler bilmem ama yani normal olarak ilk bakışda yüksek geldi, inşallah veriyordur hakkını. :)
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hazarRS 7 yıl
ayna donanımı nedir biri bana açıklayabilir mi?geçen gün samsung haberinde de çıkmıştı,şimdi de görünce nedir ki bu dedim.
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jiddi 7 yıl
d-slr'larda (genellikle ve çoğunluk ile) objektiften gelen ışık ayna ile vizöre yansıtılır. Bu m4/3 sınıfı makinalarda ise ayna yoktur. Kısaca böyle diyebilirim.
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