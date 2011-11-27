Panasonic bahar aylarında Android ile Avrupa pazarına adım atacak

Haber Editörü
Kısa süre önce geliştirilerek piyasaya sürülmesine rağmen her kesim tarafından beğenilen ve kullanılan bir işletim sistemi olması nedeniyle, şimdiye kadar giremedikleri pazarlarda etkili olmak isteyen firmalar Android işletim sistemini tercih etmeye başlıyor. Bunlardan birisi de Panasonic.
Elektronik üretim devlerinden Panasonic firması bir süredir Android yüklü cihazlarını sadece Japonya sınırları içerisinde pazarlamaktaydı. Android'in tüm dünyada yüzde 50 civarındaki kullanım oranı Panasonic'i de diğer bölgelere yatırım yapmaya cesaretlendirdi.
Nikkei'nin haberine göre Panasonic Avrupa'dan başlayarak Android yüklü cihazlarını dünya pazarlarına sokmanın planlarını yapıyor. Şimdiden büyük telekomünikasyon şirketleriyle görüşmeler başladı bile. Avrupa'nın ardından Kuzey Amerika ve Asya ülkeleri şirketin sonraki adımlarına ev sahipliği yapacak. Ayrıca Panasonic bu bölgelerde birlikte çalışacağı halkla ilişkiler ajansları arıyor.
Eğer iddialar doğruysa önümüzdeki CES 2012 veya MWC 2012 fuarlarında Panasonic mutlaka boy gösterecektir.
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he diyeyimde git bir Allahaskına ya...
ben senin için de ayrıca bir kelime söylemedim yani genel olarak konusmustum alıntılayıp kendine cekiyorsun insanları...
evet panasonic kalitesini tartışmak bilgisizlik katılıyorum :))) tartışmıyorum o nedenle tartışan var ama :)))
alibotan
w lere dikkat hocam Türkçemizede girmiş.
İnsanlar yazı yazarken acaba düşünmüyorlarmı ben ne yazmışım burada diye
"Panasonic in kalitesini tartışmak bile bilgisizliktir"
kaliteli desek bile bilgisiz olacağız ne kötü bir durum :))
bu yukardaki alıntı senin diğer arkadaşla kalitesi üzerine yazdığımız yazının altına vermiş olduğun İLK (İLK) msjın
Kardeşim yaşın kaç bilmiyorum ancak ufak olduğunu düşünüyorum nedeni ise sana her hangi bir şey yazmamışken ve panasonic diye bir kardeşin yada akraban olmadığı açıkca ortada iken sanki ailene laf söylenmiş gibi tutupta kalitesini tartışan(biriside benim) insanlara cahil diyorsun (bilgisiz) ve bir ton laf kalabalığı yapıp " sana bir şey demedim" diyorsun dahada beteri genele söyledim diyorsun.
bu yukardaki yazı sana ait değil ise okuma çek git.
cevap yazdım diye seviyesizce "ısırırmısın" "dalaşma" gibi kelimeler kullanıyorsun halende su üzerinde durmaya çalışıyorsun. DİK DUR DİK SAĞA SOLA YALPA YAPMA.
ben panasonic sağlam bir cihaz değildir demedimki . yorumumu anla ondan sonra eksiye basacaksan bas. laf olsun diye yorum yazıyorsun.Panasonic g450 -g500-g600 kullandım ne olduğunu biliyorum çok şükür.Memory olayını ilk defa etkin bir biçimde kullanan bir cihazdı.Ne yaptı kendini aşamadı yerinde saydı.Kime anlatıyorumki...
Benim eksi bastigimi nerden biliyorsun sen yaw? Ayrica yorumu sana atifta bulunmak icin yazsaydim alinti yapardim bu foruma ne olmus arkadas herkes trip hallerinde..