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Panasonic bahar aylarında Android ile Avrupa pazarına adım atacak

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce geliştirilerek piyasaya sürülmesine rağmen her kesim tarafından beğenilen ve kullanılan bir işletim sistemi olması nedeniyle, şimdiye kadar giremedikleri pazarlarda etkili olmak isteyen firmalar Android işletim sistemini tercih etmeye başlıyor. Bunlardan birisi de Panasonic.

Elektronik üretim devlerinden Panasonic firması bir süredir Android yüklü cihazlarını sadece Japonya sınırları içerisinde pazarlamaktaydı. Android'in tüm dünyada yüzde 50 civarındaki kullanım oranı Panasonic'i de diğer bölgelere yatırım yapmaya cesaretlendirdi.

Nikkei'nin haberine göre Panasonic Avrupa'dan başlayarak Android yüklü cihazlarını dünya pazarlarına sokmanın planlarını yapıyor. Şimdiden büyük telekomünikasyon şirketleriyle görüşmeler başladı bile. Avrupa'nın ardından Kuzey Amerika ve Asya ülkeleri şirketin sonraki adımlarına ev sahipliği yapacak. Ayrıca Panasonic bu bölgelerde birlikte çalışacağı halkla ilişkiler ajansları arıyor. 

Eğer iddialar doğruysa önümüzdeki CES 2012 veya MWC 2012 fuarlarında Panasonic mutlaka boy gösterecektir.

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xxxx1 7 yıl
ya anlayacağını bilsem kendimi yoracam da değmez yok umudum yok.



he diyeyimde git bir Allahaskına ya...
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xxxx1 7 yıl
sen gidip gelip beğenmediğin insanların yazılarını alıntılayıp sonra bana ahlakmı satmaya calsıyorsun burada?..millet derken konuya dahil olan senin fikrini savunmayan kim varsa 1,13, 500 ne fark eder...didişip duruyorsun,sen aşırı agrasifsin arkadasım seni tanımam etmem ama bunu anlamak inan çok zor değil,aklınca kelimeleri ti ye alıyorsun insanların Türkçesiyle eğleniyorsun vs vs.burası ne okul nede show yeri edebiyle adabıyla konu hakkında fikrini söyleyeceksen söyler söylemeyeceksende cımbızla kelimeleri secip antipatikleşmessin,neyse bu konu uzar diğer yazdıklarını kağale bile almıyorum çünkü alsam emin ol fazlasıyla sana geri döneceğinden eminim...
ben senin için de ayrıca bir kelime söylemedim yani genel olarak konusmustum alıntılayıp kendine cekiyorsun insanları...
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xxxx1 7 yıl
Panasonic in kalitesini tartışmak bile bilgisizliktir,mobil departmanını tüm avrupada kapatıp sadece Japonya içinde devam ettirdiler,yani üstüne koyamamalarınınen büyük nedenlerinden biri zaten avrupa pazarından çekilmeleriydi...
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Miyamoto Musashi 7 yıl
xxxx1

Panasonic in kalitesini tartışmak bile bilgisizliktir,mobil departmanını tüm avrupada kapatıp sadece Japonya içinde devam ettirdiler,yani üstüne koyamamalarınınen büyük nedenlerinden biri zaten avrupa pazarından çekilmeleriydi...

evet panasonic kalitesini tartışmak bilgisizlik katılıyorum :))) tartışmıyorum o nedenle tartışan var ama :)))
alibotan
w lere dikkat hocam Türkçemizede girmiş.



İnsanlar yazı yazarken acaba düşünmüyorlarmı ben ne yazmışım burada diye
"Panasonic in kalitesini tartışmak bile bilgisizliktir"
kaliteli desek bile bilgisiz olacağız ne kötü bir durum :))
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Miyamoto Musashi 7 yıl xxxx1
xxxx1

Panasonic in kalitesini tartışmak bile bilgisizliktir,


bu yukardaki alıntı senin diğer arkadaşla kalitesi üzerine yazdığımız yazının altına vermiş olduğun İLK (İLK) msjın
Kardeşim yaşın kaç bilmiyorum ancak ufak olduğunu düşünüyorum nedeni ise sana her hangi bir şey yazmamışken ve panasonic diye bir kardeşin yada akraban olmadığı açıkca ortada iken sanki ailene laf söylenmiş gibi tutupta kalitesini tartışan(biriside benim) insanlara cahil diyorsun (bilgisiz) ve bir ton laf kalabalığı yapıp " sana bir şey demedim" diyorsun dahada beteri genele söyledim diyorsun.
bu yukardaki yazı sana ait değil ise okuma çek git.

cevap yazdım diye seviyesizce "ısırırmısın" "dalaşma" gibi kelimeler kullanıyorsun halende su üzerinde durmaya çalışıyorsun. DİK DUR DİK SAĞA SOLA YALPA YAPMA.
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Elefue 7 yıl
Nokia N8 e rakip Panasonic Lumix P101 13.2 MP 4" 1 GHZ
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Elefue 7 yıl
Lumix benzeri önü fotoğraf makinası arkası telefon bir cihaz vardı oda gelicekse iyi
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face1tr 7 yıl
yerinde saymadı, gsm den çekildi, uzakdoğuda halen daha en güçlü markalaran biri, belki de en güçlüsü...
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Miyamoto Musashi 7 yıl
alibotan
panasonic demek sağlam taş gibi cihaz demektir. Ne kadar alternatif olursa kalite artar fiyatlar dahada ucuzlar. Sharpta global piyasaya açılsa çok iyi olacak..

ben panasonic sağlam bir cihaz değildir demedimki . yorumumu anla ondan sonra eksiye basacaksan bas. laf olsun diye yorum yazıyorsun.Panasonic g450 -g500-g600 kullandım ne olduğunu biliyorum çok şükür.Memory olayını ilk defa etkin bir biçimde kullanan bir cihazdı.Ne yaptı kendini aşamadı yerinde saydı.Kime anlatıyorumki...
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alibotan 7 yıl

kaansam
alibotan
panasonic demek sağlam taş gibi cihaz demektir. Ne kadar alternatif olursa kalite artar fiyatlar dahada ucuzlar. Sharpta global piyasaya açılsa çok iyi olacak..

ben panasonic sağlam bir cihaz değildir demedimki . yorumumu anla ondan sonra eksiye basacaksan bas. laf olsun diye yorum yazıyorsun.Panasonic g450 -g500-g600 kullandım ne olduğunu biliyorum çok şükür.Memory olayını ilk defa etkin bir biçimde kullanan bir cihazdı.Ne yaptı kendini aşamadı yerinde saydı.Kime anlatıyorumki...

Benim eksi bastigimi nerden biliyorsun sen yaw? Ayrica yorumu sana atifta bulunmak icin yazsaydim alinti yapardim
bu foruma ne olmus arkadas herkes trip hallerinde..
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alibotan 7 yıl
panasonic demek sağlam taş gibi cihaz demektir. Ne kadar alternatif olursa kalite artar fiyatlar dahada ucuzlar. Sharp'ta global piyasaya açılsa çok iyi olacak..
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Gel bi sen eksiktin. G500 kullanmış birisi olarak diyebilirimki panasonic demek yerinde saymak demek...
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