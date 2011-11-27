Panasonic bahar aylarında Android ile Avrupa pazarına adım atacak

Kısa süre önce geliştirilerek piyasaya sürülmesine rağmen her kesim tarafından beğenilen ve kullanılan bir işletim sistemi olması nedeniyle, şimdiye kadar giremedikleri pazarlarda etkili olmak isteyen firmalar Android işletim sistemini tercih etmeye başlıyor. Bunlardan birisi de Panasonic.





Elektronik üretim devlerinden Panasonic firması bir süredir Android yüklü cihazlarını sadece Japonya sınırları içerisinde pazarlamaktaydı. Android'in tüm dünyada yüzde 50 civarındaki kullanım oranı Panasonic'i de diğer bölgelere yatırım yapmaya cesaretlendirdi.





Nikkei'nin haberine göre Panasonic Avrupa'dan başlayarak Android yüklü cihazlarını dünya pazarlarına sokmanın planlarını yapıyor. Şimdiden büyük telekomünikasyon şirketleriyle görüşmeler başladı bile. Avrupa'nın ardından Kuzey Amerika ve Asya ülkeleri şirketin sonraki adımlarına ev sahipliği yapacak. Ayrıca Panasonic bu bölgelerde birlikte çalışacağı halkla ilişkiler ajansları arıyor.





Eğer iddialar doğruysa önümüzdeki CES 2012 veya MWC 2012 fuarlarında Panasonic mutlaka boy gösterecektir.