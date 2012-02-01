Panasonic kısa mesafede etkili WiGig SD hafıza kartını tanıttı

WiFi bağlantı teknolojisinin yeni nesli olan WiGig - Wireless Gigabit protokolü, 802.11n standardının on katı kadar daha hızlı veri aktarımı ve 60GHz frekans spektrumu ile kablosuz iletişimi bir adım öteye taşımayı amaçlıyor. Intel, AMD, Nvidia, Microsoft gibi devlerin ortak olduğu WiGig ittifakı 2 yıldır üzerinde çalıştığı teknolojiyi artık ticari hayata geçirmeyi planlıyor.





WiGig standardını taşıyan ilk örneklerden birisini Panasonic tanıttı. Eye-Fi ve Toshiba FlashAir ürünlerinden tanıdığımız WiFi modülü yüklü SD kartlar bu kez WiGig standardını destekleyerek karşımıza çıkıyor.





Panasonic firmasına ait WiGig SD kartı takıldığı akıllı telefon veya tablet cihazını WiGig kablosuz standardı ile uyumlu hale getiriyor. Cihazda bulunan fotoğraf, video ve diğer içerikler kablosuz olarak başka bir cihaza aktarılabiliyor.





WiGig SD kartı şimdilik 3m mesafeye kadar veri aktarımı yapabiliyor ancak çalışmalar devam ediyor. Panasonic'in yaptığı tanıtımda WiGig SD kartı yüklü bir tablet 3m mesafe içerisindeki video ekranına bir DVD filmi 60sn içerisinde aktarmay başardı. Veri aktarım hızı ise 1Gbps olarak ölçüldü.





Panasonic bu teknolojiyi daha çok mobil cihazdaki içerikleri araçların koltuk arkasında bulunan ekranlarına aktarmak için kullanmayı düşünüyor. İçerik aktarmanın yanında elekrik bataryasının anlık durumu ve lastik basıncı gibi hayati bilgiler de tablete gönderilebiliyor. Panasonic 2013 yılında araç içi kullanıma yönelik olarak WiGig SD kartları piyasaya sürmeyi planlıyor.





WiGig İttifakı'na üye diğer devlerin de bu standardı kullanmaya başlaması 2012 yılının ortalarından itibaren olacak.