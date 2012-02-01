Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic kısa mesafede etkili WiGig SD hafıza kartını tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,5b
1
10
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

WiFi bağlantı teknolojisinin yeni nesli olan WiGig - Wireless Gigabit protokolü, 802.11n standardının on katı kadar daha hızlı veri aktarımı ve 60GHz frekans spektrumu ile kablosuz iletişimi bir adım öteye taşımayı amaçlıyor. Intel, AMD, Nvidia, Microsoft gibi devlerin ortak olduğu WiGig ittifakı 2 yıldır üzerinde çalıştığı teknolojiyi artık ticari hayata geçirmeyi planlıyor.

WiGig standardını taşıyan ilk örneklerden birisini Panasonic tanıttı. Eye-Fi ve Toshiba FlashAir ürünlerinden tanıdığımız WiFi modülü yüklü SD kartlar bu kez WiGig standardını destekleyerek karşımıza çıkıyor.

Panasonic firmasına ait WiGig SD kartı takıldığı akıllı telefon veya tablet cihazını WiGig kablosuz standardı ile uyumlu hale getiriyor. Cihazda bulunan fotoğraf, video ve diğer içerikler kablosuz olarak başka bir cihaza aktarılabiliyor. 

WiGig SD kartı şimdilik 3m mesafeye kadar veri aktarımı yapabiliyor ancak çalışmalar devam ediyor. Panasonic'in yaptığı tanıtımda WiGig SD kartı yüklü bir tablet 3m mesafe içerisindeki video ekranına bir DVD filmi 60sn içerisinde aktarmay başardı. Veri aktarım hızı ise 1Gbps olarak ölçüldü.

Panasonic bu teknolojiyi daha çok mobil cihazdaki içerikleri araçların koltuk arkasında bulunan ekranlarına aktarmak için kullanmayı düşünüyor. İçerik aktarmanın yanında elekrik bataryasının anlık durumu ve lastik basıncı gibi hayati bilgiler de tablete gönderilebiliyor. Panasonic 2013 yılında araç içi kullanıma yönelik olarak WiGig SD kartları piyasaya sürmeyi planlıyor.

WiGig İttifakı'na üye diğer devlerin de bu standardı kullanmaya başlaması 2012 yılının ortalarından itibaren olacak.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eligible 7 yıl
Fotoğrafseverlerin Fotoğraf makinalarında karşılaştıkları en çok sorun, sürekli fotoğraf aktarma nedeniyle hafıza kartı kapağı yada USB giriş yuvası bozukluğudur. Bence çok güzel, sadece EYE-FI var diye biliyordum. Aslında bunu direkt her makinaya özellik olarak koymaları lazım ama firmaların işlerine gelmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Veri aktarım hızı çok iyi mesafe kötü ama tabi geliştirilebilir bir teknoloji olduğundan sorun yok. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 7 yıl
Yayılan elektromanyetik alan şimdikinden fazla olmasın da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cepni27 7 yıl
bluetoothlar ilk ciktiginda ne kadardi mesafesi ve veri aktarim hizlari!
Sonucta kizil otesi veri aktarimin yerine gecti.
Bu gelisme bence simdilik baslangic fakat Ilerisi icin super bir sey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 7 yıl
arslanbenzer
3m olacaksa kablo kullanılır zaten ne gerek var kablosuza

yanında sürekli kabloyla geziyorsan haklısın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 7 yıl
arslanbenzer
3m olacaksa kablo kullanılır zaten ne gerek var kablosuza

Buyurun işte adamlar çalışıp yapsınlar bunlarda trollük aferin size !! :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SupermanPrime 7 yıl
arslanbenzer
3m olacaksa kablo kullanılır zaten ne gerek var kablosuza

bıraksınlar ozaman projeyi evet zaman kaybı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arslanbenzer 7 yıl
3m olacaksa kablo kullanılır zaten ne gerek var kablosuza
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sfr+10 7 yıl arslanbenzer
arslanbenzer
3m olacaksa kablo kullanılır zaten ne gerek var kablosuza

+10
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MattPegasus 7 yıl
Teknoloji ilerliyor ne diyelim bekliyoruz belki başka platformlarda da kullanılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2497 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, panasonic
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Asus Radeon HD 7950 DirectCU II video inceleme 7 yıl Logitech Ultimate Ears 200vi & 350vi kulaklıklar video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim