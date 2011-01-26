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Panasonic'den Full HD video kaydı yapabilen dijital kamera: Lumix DMC-FX78

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,8b
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Panasonic'den Full HD video kaydı yapabilen dijital kamera: Lumix DMC-FX78
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Dijital kamera pazarındaki sayılı üreticilerden Panasonic, Full HD çözünürlüğünde video kaydedebilen kompakt kamerası DMC-FX78'i duyurarak Lumix ailesini genişletmiş oldu.

100 x 55 x 21 mm ebatlarında ve pil, hafıza kartı dahil 142 gram ağırlığında iki farklı renkte tasarlanan FX78'de 1/2.33'' boyutlu 12.1 megapiksel çözünürlük sunan CCD sensör ve 24 - 120mm (35 mm formatına göre) 5 kata kadar optik zum yapabilen Leica DC Vario - Elmar LEICA DC objektif (8 grup, 10 element) yer alıyor. Objektife titreşimlerin önüne geçen görüntü stabilizasyon sistemi eşlik ediyor. Diyaframı geniş açıda f/2.5'a kadar, telede f/5.9'a kadar açılabilen kamerada ISO 100 - 6400 arasında, enstantane hızı 1/4000 saniyeye kadar ayarlanabiliyor.

1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 piksel çözünürlüklerinde video kaydı yapabilen kamerada 3.5 inç boyutlu 230.000 piksel dokunmatik ekran bulunuyor. Son olarak 70 MB dahili bellekle gelen kameranın kapasitesi SD/SDHC/SDXC kartlarla yükseltilebiliyor, yaptığımız çekimleri kameranın bünyesinde barındırdığı miniHDMI portu sayesinde LCD / Plazma televizyonumuzda görüntüleyebiliyoruz.

Panasonic DMC-FX78'in ne zaman satışa sunulacağı ve fiyat aralığı ise kesinlik kazanmadı.

Panasonic'den Full HD video kaydı yapabilen dijital kamera: Lumix DMC-FX78
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Panasonic'den Full HD video kaydı yapabilen dijital kamera: Lumix DMC-FX78
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kaancan01 8 yıl
amazon.com/...
Beyler bu makine 999 dolar eder mi?? Baya saglam geldi bana ama bu fiyata dslr makineler de var. Fakat bunun da dslr dan assagi kalir yani yok gibi.
Bi de amazon.com' da hic olumsuz yorum almayan nadir makinelerden biri bu..
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shimoda 8 yıl

kaancan01

amazon.com/...

Beyler bu makine 999 dolar eder mi?? Baya saglam geldi bana ama bu fiyata dslr makineler de var. Fakat bunun da dslr dan assagi kalir yani yok gibi.

Bi de amazon.com' da hic olumsuz yorum almayan nadir makinelerden biri bu..


Eder. Hiç tereddütsüz eder. Ancak bu makinanın sunduğu imkanları ilandaki lens ile tam olarak kullanamazsınız. GH 2 marifetlerini 14-140mm lens ile konuşturur ve o lens ile fiyatıda zaten 1500 corç civarında.
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1963bursa 8 yıl
Bir çok başlıkta ayrıntılı şekilde interpolasyonu açıklamıştık, kısaca FullHD olmayan bir çözünürlükte resim çektiniz, 1920x1080'e resmi döşediniz ve üstüne efektlerle karelikleri yok ettiniz, başka bir anlatımla görüntünün eksik kısımlarının en yakınındaki veri ile doldurulması.
Şu güne kadar interpolasyon oranını internete verdiği bilgilerde açıklamamış olan kameraların hiç birinde makul oranda interpolasyon kullanıldığına şahit olmadık, %10 mesela, İnterpolasyonun "0" değerinde olması başlıbaşına bir özellik.
Resmi bilgilerde nasıl FullHD, 1080p gibi özellikleri yazıyorlarsa, İnterpolasyonu "0" yazmak ta o derece kıymetli, yazmıyorsa kesinlikle interpolasyon vardır ve büyük ihtimalle de kabul edilemiyecek kadar yüksektir.
Siz bir görüntüye zaten %50 interpolasyon bastığınız da amiyane tabirle yarıyarıya çizgi filmdir o.
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Batuist 8 yıl
KaraKanarya'ya kısmen katılıyorum.. katılmadığım yer haberin öldüğü.. interpolasyon oranları gerçekten çok önemli.. böyle bir cihazda yok derse biri hayatta inanmam.. ama ne kadarı önemli olan o..!! geçen bir cihazda 720p kayıt yapıyorum baktım görüntü olması gerektiği kadar net değil.. hemen çark ettim böyle 720p olmaz olsun dedim.. orijinal çözünürlüğünde bırakında hiç olmazsa insanlar istediği gibi değerlendirir videoyu dedim.. hiç hoş bir durum değildi.. ama haberi yapan kişide bilmiyordur büyük olasılıkla interpolasyon oranlarını!!
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tevfikteo 8 yıl
@KaraKanarya , dediğiniz yöntemi GG'de birçok satıcı çok süper kullanıyor. Daha çok "HD yazısını ve meşhur logosunu" koyup kenarına fotoğraflar çekin diye veriyorlar. Fakat HD video çekiyormuş havası katıyorlar.


Ama bu üründe interpolasyon olduğunu ne tür bi incelemeden çıkardınız, kaynaklı olarak açıklarsanız hem alacaklara yardımcı olursunuz hemde makineye haksızlık etmemiş olursunuz. Lütfen yanlış anlamayın.
Ben kaynak bulamadım iddianız üzere de... Kastettiğiniz interpolasyon şu "akıllı çözünürlük sistemi" özelliği ile mi ilgili?
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1963bursa 8 yıl
FullHD görüntü kaydı haberlerinde interpolasyon oranının verilmemesi abes olmuyor mu acaba? Geçtiğimiz senelerde FullHD kayıt yaptığı söylenerek 640x480 oranlarında piyasaya çıkan cihazlara %60 oranlarında, hatta 320x280 görüntülere %90 interpolasyonlar yedirilerek, müşteriye de söylenmeden bir çok kullanıcı mağdur olmadı mı?
Bu forumdan bir çok insanın bu konuda son anda uyanarak alacakları cihazları değiştirdiklerini de biliyoruz, bizzat ben yardımcı oldum bir kısmına.
FullHD kaydın yanında interpolasyonu verilmemişse haber resmen ölmüş oluyor..
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e_capkan 8 yıl
bunu alıcağına git tz20 al.
@karaKanarya
kendi sitesinde ayrıntılı bilgi yok mu?
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..Knight.. 8 yıl

KaraKanarya

FullHD görüntü kaydı haberlerinde interpolasyon oranının verilmemesi abes olmuyor mu acaba? Geçtiğimiz senelerde FullHD kayıt yaptığı söylenerek 640x480 oranlarında piyasaya çıkan cihazlara %60 oranlarında, hatta 320x280 görüntülere %90 interpolasyonlar yedirilerek, müşteriye de söylenmeden bir çok kullanıcı mağdur olmadı mı?

Bu forumdan bir çok insanın bu konuda son anda uyanarak alacakları cihazları değiştirdiklerini de biliyoruz, bizzat ben yardımcı oldum bir kısmına.

FullHD kaydın yanında interpolasyonu verilmemişse haber resmen ölmüş oluyor..


Firmanın verdiği en detaylı bilgiler bunlar;

Full HD: 1920 x 1080 pixels, 60i (Sensor output is 30p)
(FSH:17Mbps / AVCHD)

HD Movie: 1280 x 720 pixels, 60p (Sensor output is 30p)
( SH:17Mbps/ AVCHD )

HD Movie: 1280 x 720 pixels, 30fps Motion Jpeg

VGA: 640 x 480 pixels, 30fps (Motion JPEG)

QVGA: 320 x 240 pixels, 30 fps (Motion JPEG)


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dt1907 8 yıl
bakalım nezaman cıkacak
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