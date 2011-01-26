Panasonic'den Full HD video kaydı yapabilen dijital kamera: Lumix DMC-FX78

Dijital kamera pazarındaki sayılı üreticilerden Panasonic, Full HD çözünürlüğünde video kaydedebilen kompakt kamerası DMC-FX78'i duyurarak Lumix ailesini genişletmiş oldu.

100 x 55 x 21 mm ebatlarında ve pil, hafıza kartı dahil 142 gram ağırlığında iki farklı renkte tasarlanan FX78'de 1/2.33'' boyutlu 12.1 megapiksel çözünürlük sunan CCD sensör ve 24 - 120mm (35 mm formatına göre) 5 kata kadar optik zum yapabilen Leica DC Vario - Elmar LEICA DC objektif (8 grup, 10 element) yer alıyor. Objektife titreşimlerin önüne geçen görüntü stabilizasyon sistemi eşlik ediyor. Diyaframı geniş açıda f/2.5'a kadar, telede f/5.9'a kadar açılabilen kamerada ISO 100 - 6400 arasında, enstantane hızı 1/4000 saniyeye kadar ayarlanabiliyor.

1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 piksel çözünürlüklerinde video kaydı yapabilen kamerada 3.5 inç boyutlu 230.000 piksel dokunmatik ekran bulunuyor. Son olarak 70 MB dahili bellekle gelen kameranın kapasitesi SD/SDHC/SDXC kartlarla yükseltilebiliyor, yaptığımız çekimleri kameranın bünyesinde barındırdığı miniHDMI portu sayesinde LCD / Plazma televizyonumuzda görüntüleyebiliyoruz.

Panasonic DMC-FX78'in ne zaman satışa sunulacağı ve fiyat aralığı ise kesinlik kazanmadı.