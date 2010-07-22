Panasonic'den zorlu koşullara dayanıklı kompakt kamera: Lumix DMC-FT10

Dijital kamera pazarının öncü markalarından Panasonic, zorlu koşullara dayanıklı Lumix DMC-TS10 (FT10)'u lanse etti. 250$'lık fiyat etiketiyle eylül ayının ortalarına doğru farklı renk seçenekleriyle yüzünü göstermesi beklenen DMC-FT10, 100 x 64 x 22 mm ebatlarında ve batarya dahil 172 gram ağırlığında tasarlanmış. 3 metre derinliğindeki suya, 1.5 metre yükseklikten düşüşe ve -10 derecelik çevre koşullarına karşı dayanıklılık sergileyen kompakt kamerada, 14.1 megapiksel çözünürlük sunan 1/2.33 inç'lik CCD sensöre ve 35 - 140 mm'lik objektife (35 mm formatına göre) yer verilmiş. 4 kat optik ve dijital yakınlaştırma yapabilen objektife Panasonic'in özel görüntü stabilizasyon sistemi eşlik ediyor.

Kamerada geniş açıda diyaframı f/3.5'a kadar; dar açıda ise f/5.9'a kadar açabiliyoruz. Bunların dışında ISO seviyesi 80 ile 6400 arasında ayarlanabiliyor. Elbette kompakt kameraların sensör boyutunu göz önünde bulundurduğumuzda 3200, 6400 gibi yüksek ISO değerlerinde fotoğraflarda parazitlenmelere rastlanabilir. 1280x720, 848x480, 640x480 piksel çözünürlüklerinde video kaydedebilen kamerada 2.7 inç boyutunda 230.000 piksel LCD ekran ve yaklaşık 40 MB dahili bellek bulunuyor. Kapasiteyi SD / SDHC / SDXC kartlarla yükseltebiliyoruz.

http://www2.panasonic.com/webapp/wcs/stores/servlet/prModelDetail?storeId=11301&catalogId=13251&itemId=455701&modelNo=Content07202010101207892&surfModel=Content07202010101207892&cm_sp=Homepage%20News%20And%20Press-_-PNA-_-07/21/10-New%20Panasonic%20LUMIX%20TS10%20Bring