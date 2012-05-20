Panasonic'ten interaktif plazma ekran

Klasik eğitim modelinden teknolojinin tüm imkanlarını kullanan interaktif eğitime geçiş süreci global olarak artarak devam ediyor. Panasonic de yeni plazma ekranıyla sürece katkıda bulunmak istiyor.





İnteraktif sınıflarda genelde akıllı tahtalar kullanılıyor. Panasonic bunlara alternatif olacak kendi plazma ekranlarını resmi olarak tanıttı.





Firmanın ilk ürünü 65 inçlik TH-65PB1 interaktif plazma ekranı oldu. Yüksek hızda tepki, geniş görüş açıları, zengin renk tanımları gibi faydalar plazma ekranlar ile öğrencilere sunulacak.





Panasonic bunun yanında yeni bir elektronik kalem teknolojisi üzerinde çalışıyor. 4 kişiye kadar aynı anda ekrana yazı yazılabilirken, yüksek hızda çizim, akıcı ve düzgün yazı yazmak bu teknoloji ile mümkün olabiliyor. Ekranda bir bölümde görüntüler izlenirken, diğer bölümünde de yazı yazılabiliyor. Yazı haricinde sanal toplantı, kablosuz bağlantı imkanları, sunum ekranı gibi farklı fonksiyonlar için de kullanılabiliyor.





Panasonic bu yıl bu tarz ekranların 1.5 milyon, 2016 yılında ise 3.5 milyon satış rakamına ulaşacağını tahmin ediyor.





85 ve 103 inçlik varyantları da hazırlayan Panasonic TH-65PB1 modelini, ABD, Avrupa ve Japonya'da gelecek ayın sonuna doğru piyasaya sürecek. Fiyat henüz açıklanmadı.