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Panasonic'ten interaktif plazma ekran

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,5b
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Klasik eğitim modelinden teknolojinin tüm imkanlarını kullanan interaktif eğitime geçiş süreci global olarak artarak devam ediyor. Panasonic de yeni plazma ekranıyla sürece katkıda bulunmak istiyor.

İnteraktif sınıflarda genelde akıllı tahtalar kullanılıyor. Panasonic bunlara alternatif olacak kendi plazma ekranlarını resmi olarak tanıttı.

Firmanın ilk ürünü 65 inçlik TH-65PB1 interaktif plazma ekranı oldu. Yüksek hızda tepki, geniş görüş açıları, zengin renk tanımları gibi faydalar plazma ekranlar ile öğrencilere sunulacak. 

Panasonic bunun yanında yeni bir elektronik kalem teknolojisi üzerinde çalışıyor. 4 kişiye kadar aynı anda ekrana yazı yazılabilirken, yüksek hızda çizim, akıcı ve düzgün yazı yazmak bu teknoloji ile mümkün olabiliyor. Ekranda bir bölümde görüntüler izlenirken, diğer bölümünde de yazı yazılabiliyor. Yazı haricinde sanal toplantı, kablosuz bağlantı imkanları, sunum ekranı gibi farklı fonksiyonlar için de kullanılabiliyor.

Panasonic bu yıl bu tarz ekranların 1.5 milyon, 2016 yılında ise 3.5 milyon satış rakamına ulaşacağını tahmin ediyor.

85 ve 103 inçlik varyantları da hazırlayan Panasonic TH-65PB1 modelini, ABD, Avrupa ve Japonya'da gelecek ayın sonuna doğru piyasaya sürecek. Fiyat henüz açıklanmadı.

http://www.engadget.com/2012/05/15/panasonics-interactive-plasma-display-means-never-having-to-cle/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
Bazı cahil arkadaşlar sammy lg vs vs ürettiği ledleri lcdleri görüntü ve kalite zannderek kendilerini ve foruma giren arkadaşları kandırıyorlar.Bu konuda Albani arkadaş kadar bilgim olmasa da nacizane olarak açıklayayım plazmayı(star trek filmlerinde bile konusu geçer:)) Plazmada özellikle tepkime süresi yoktur ve görüntü doğallığı ve gerçeğe en yakın renkler bu yüzden yeni nesil teknolojilerde plazmada bulunmaktadır.Eskisi gibi lag burn in güç tüketimi veya yansıma gibi sorunlar da yeni panel teknolojileri ile ortadan kalkmış veya minimum düzeye indirgenmiş vaziyettedir.Ayrıca Panasonic (plazmalara için konuşuyorum) an itibari ile en kaliteli işçilik ve malzeme olarak üretilmektedir.Yoksa buralarda fanlığı yapılan ve 871 milyon dolar zarar açıklayıp hala tv sektöründe en çok satan firma gibi değildir(bakınız açılan davalar 2 tvden birinin geri dönüşü ve 2 yıl demeden arıza veren servisten çıkmayan değişimi yapılan tvler gibi:)))Kısacası tv izlemek için tv alacakssanız veya organik plazmaların gelişmesini bekleyecekseniz tercihiniz yine plazma olmalıdır.Bu konuda forumu araştırmanızı özellikle Panasoicliler kısmına iyi bakmanızı öneririm.Saygılar buradan herkese özellikle Albani arkadaşa...
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kassatura 7 yıl
celo68
amewrikaPanasonic neden plazma teknolojisinde bu kadar ısrarlı? Eleştiri amaçlı söylemiyorum, pek bilgim yok LED, LCD, plazma farkları arasında ancak çoğu firma LED TV üretirken, Panasonic neden hala plazma TV üretiyor?
En doğal renkler plazmalarda diye biliyorum. Bir iki avantaj daha vardı ama şu an hatırlamıyorum. Dezavantaj olarak elektrik sarfiyatı ledlerden çok fazla yoksa gayet iyi bir teknoloji ama insanlar doğallıktan çok canlı ve daha parlak renklere önem verdiği için led tv üretimi daha fazla. Bence en kötü tarafı elektrik sarfiyatı su gibi içiyor.Ayrıca diğer firmaların da plazma tvleri var ama panasonic kadar öne çıkarmıyorlar.

Bir de siyah performansı. Gerçek siyah dediğimiz siyahı yansıtıyor. LED'lerde o kadar iyi siyah performansı yok.
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celo68 7 yıl
amewrika
Panasonic neden plazma teknolojisinde bu kadar ısrarlı? Eleştiri amaçlı söylemiyorum, pek bilgim yok LED, LCD, plazma farkları arasında ancak çoğu firma LED TV üretirken, Panasonic neden hala plazma TV üretiyor?

En doğal renkler plazmalarda diye biliyorum. Bir iki avantaj daha vardı ama şu an hatırlamıyorum. Dezavantaj olarak elektrik sarfiyatı ledlerden çok fazla yoksa gayet iyi bir teknoloji ama insanlar doğallıktan çok canlı ve daha parlak renklere önem verdiği için led tv üretimi daha fazla. Bence en kötü tarafı elektrik sarfiyatı su gibi içiyor.
Ayrıca diğer firmaların da plazma tvleri var ama panasonic kadar öne çıkarmıyorlar.
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eresist 7 yıl
Lg de vardı zaten
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turbo-powwer 7 yıl
Plazmaları başka şekilde satamaz zaten zorla bakalım olacak mı Panasonic , üretim fazlalarını değerlendir :D , contrast haricinde plazmanın versiği extra hiçbir şeyi yok ona da gerek yok...
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slicer 7 yıl
LG'de bu vardı zaten.
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meego 7 yıl
çok tuzludur bu...
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amewrika 7 yıl
Panasonic neden plazma teknolojisinde bu kadar ısrarlı? Eleştiri amaçlı söylemiyorum, pek bilgim yok LED, LCD, plazma farkları arasında ancak çoğu firma LED TV üretirken, Panasonic neden hala plazma TV üretiyor?
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ezimuse 7 yıl
Kızılötesi verici ve kızılötesi alıcı kameralarla da aynı şey yapılabiliyor. Yani laptopta bile dokunmatik cihaz gibi kalem ile kullanılabilir. TV almak istemeyenler için de alternatif var.
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07ugur 7 yıl
Panasonic amacına ulaşabilir.Başarılı
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