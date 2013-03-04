Panasonic'ten yeni yazılım güncellemeleri," SZ5, SZ9 ve GH3"

Teknolojinin birçok farklı dalında ürettiği harika ürünler ile tanınan Panasonic, piyasaya sunduğu fotoğraf makinelerine destek vermeye devam ediyor.

Panasonic tarafından Lumix SZ5 ve SZ9 modelleri için duyurulan yeni yazılım güncellemeleri makineleri V1.1 sürümüne güncelliyor. İki fotoğraf makinesi içinde aynı içeriğe sahip olan güncellemeler ile makinelerin Wi-Fi ile bilgisayarlara bağlandıklarında meydana gelen bir isim sorunu düzeliyor.

Lumix SZ5 V1.1 güncellemesi için,

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/SZ5/index.html

Lumix SZ9 V1.1 güncellemesi için,

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/SZ9/index.html

Ayrıca Panasonic firmasının üst seviye fotoğraf makinesi modellerinden olan GH3 modeli için hazırlanan yeni yazılım güncellemesi, makineye diğer iki model için de düzeltilen Wi-Fi isim sorunu, yeni video çekim özellikleri ( 1920x1080 60p 28Mbps), daha iyi otomatik netleme sistemi ve daha iyi seri çekim hızı gibi yenilikler getirecek. Genel bazı performans sorunlarını da gidermesi beklenen güncellemenin Mart ayı içerisinde çıkartılması bekleniyor.

http://www.imaging-resource.com/news/2013/03/04/panasonic-gh3-to-focus-shoot-faster-wi-fi-support-improves-with-new-camera

http://www.imaging-resource.com/news/2013/03/04/panasonic-gh3-to-focus-shoot-faster-wi-fi-support-improves-with-new-camera