Panasonic'ten yeni yazılım güncellemeleri," SZ5, SZ9 ve GH3"

Haber Editörü
Teknolojinin birçok farklı dalında ürettiği harika ürünler ile tanınan Panasonic, piyasaya sunduğu fotoğraf makinelerine destek vermeye devam ediyor.
Panasonic tarafından Lumix SZ5 ve SZ9 modelleri için duyurulan yeni yazılım güncellemeleri makineleri V1.1 sürümüne güncelliyor. İki fotoğraf makinesi içinde aynı içeriğe sahip olan güncellemeler ile makinelerin Wi-Fi ile bilgisayarlara bağlandıklarında meydana gelen bir isim sorunu düzeliyor.
Lumix SZ5 V1.1 güncellemesi için,
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/SZ5/index.html
Lumix SZ9 V1.1 güncellemesi için,
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/SZ9/index.html
Ayrıca Panasonic firmasının üst seviye fotoğraf makinesi modellerinden olan GH3 modeli için hazırlanan yeni yazılım güncellemesi, makineye diğer iki model için de düzeltilen Wi-Fi isim sorunu, yeni video çekim özellikleri ( 1920x1080 60p 28Mbps), daha iyi otomatik netleme sistemi ve daha iyi seri çekim hızı gibi yenilikler getirecek. Genel bazı performans sorunlarını da gidermesi beklenen güncellemenin Mart ayı içerisinde çıkartılması bekleniyor.
http://www.imaging-resource.com/news/2013/03/04/panasonic-gh3-to-focus-shoot-faster-wi-fi-support-improves-with-new-camera
http://www.imaging-resource.com/news/2013/03/04/panasonic-gh3-to-focus-shoot-faster-wi-fi-support-improves-with-new-camera Yorum Yaz Paylaş Tweetle
furkan@erkayalar.com.tr
Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu,Daha Fazla Çırpınma İstersen,Gecenin Köründe Uyanıp Bana Post Kasma,Hadi Ben Yatmıyorum.Dahası Aşağıda İlk Kurduğun Cümle İle Sonraki Okunabilitesi Az Ve Anlam Darlığı İçeren Cümle Ve Linklerin Birbirleriyle Çelişiyor,Dam Demeden Güm Demişsin..Nikondan Vazgeçemeyen Hell Boy,Panasonic'in Ödüllerinimi Araştırmış Gecenin Bir Vaktinde,Kıyamam :D Eyvallah Beni Güldürdün Ama.Sağol.Diğer Konulardaki Yorumlarımıda Eksilemeyi Bırak İstersen Hea? Ergen Davranışları Bunlar.
Vazgeçme O Halde,Post Kasmana Gerek Yok.
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GF3 modeli - 9 sitede ödül almış ! panasonic.co.uk/...
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GH3 , 6 sitede ödül almış - panasonic.co.uk/...
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GH2 - 10 sitede ve TIPA ödülü almış - panasonic.co.uk/...
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G5 - 10 sitede ödül almış - panasonic.co.uk/...
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Gx1 - 18 sitede ödül almış - panasonic.co.uk/...
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Ezberci ve kulaktan dolma yaşayanlar tuttururlar bir şeyi böyle. Post kasıyorum, post kasan kaslarım çalışıyor.