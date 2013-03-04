Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic'ten yeni yazılım güncellemeleri," SZ5, SZ9 ve GH3"

6 yıl
647
1
6
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Panasonic'ten yeni yazılım güncellemeleri,
Teknolojinin birçok farklı dalında ürettiği harika ürünler ile tanınan Panasonic, piyasaya sunduğu fotoğraf makinelerine destek vermeye devam ediyor.
Panasonic tarafından Lumix SZ5 ve SZ9 modelleri için duyurulan yeni yazılım güncellemeleri makineleri V1.1 sürümüne güncelliyor. İki fotoğraf makinesi içinde aynı içeriğe sahip olan güncellemeler ile makinelerin Wi-Fi ile bilgisayarlara bağlandıklarında meydana gelen bir isim sorunu düzeliyor.
Lumix SZ5 V1.1 güncellemesi için,
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/SZ5/index.html 
Lumix SZ9 V1.1 güncellemesi için,
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/SZ9/index.html 
Ayrıca Panasonic firmasının üst seviye fotoğraf makinesi modellerinden olan GH3 modeli için hazırlanan yeni yazılım güncellemesi, makineye diğer iki model için de düzeltilen Wi-Fi isim sorunu, yeni video çekim özellikleri ( 1920x1080 60p 28Mbps), daha iyi otomatik netleme sistemi ve daha iyi seri çekim hızı gibi yenilikler getirecek. Genel bazı performans sorunlarını da gidermesi beklenen güncellemenin Mart ayı içerisinde çıkartılması bekleniyor.
http://www.imaging-resource.com/news/2013/03/04/panasonic-gh3-to-focus-shoot-faster-wi-fi-support-improves-with-new-camera 

http://www.imaging-resource.com/news/2013/03/04/panasonic-gh3-to-focus-shoot-faster-wi-fi-support-improves-with-new-camera Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Örnek isterseniz Nikon D800 ile GH3 ün Stüdyoda aynı ışık ve Ditafram değerlerinde aynı odak uzaklığında lensler ile çekilmiş sonuçlarını sergilemekten memnun olurum.
furkan@erkayalar.com.tr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Bir birine kasanlar gh3 ü kullandınız mı? Ben ingilizce almanca izleme olanağı buldum.. Fotoğrafını biraz solgun bulmuşlar vidyo içinse en üstünü deniyor.. Kullandıysanız bilelim de teknik açıdan neyi savunuyor neyi savunmuyorsunuz..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 6 yıl
jiddi
Kasalım, haber değil mi ? Bence de cahil olup çok şey bildiğini sanmak kadar insanı komik duruma düşüren bir durum yoktur. - GF3 modeli - 9 sitede ödül almış ! panasonic.co.uk/... - GH3 , 6 sitede ödül almış - panasonic.co.uk/... - GH2 - 10 sitede ve TIPA ödülü almış - panasonic.co.uk/... - G5 - 10 sitede ödül almış - panasonic.co.uk/... - Gx1 - 18 sitede ödül almış - panasonic.co.uk/... - Ezberci ve kulaktan dolma yaşayanlar tuttururlar bir şeyi böyle. Post kasıyorum, post kasan kaslarım çalışıyor.

Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu,Daha Fazla Çırpınma İstersen,Gecenin Köründe Uyanıp Bana Post Kasma,Hadi Ben Yatmıyorum.Dahası Aşağıda İlk Kurduğun Cümle İle Sonraki Okunabilitesi Az Ve Anlam Darlığı İçeren Cümle Ve Linklerin Birbirleriyle Çelişiyor,Dam Demeden Güm Demişsin..Nikondan Vazgeçemeyen Hell Boy,Panasonic'in Ödüllerinimi Araştırmış Gecenin Bir Vaktinde,Kıyamam :D Eyvallah Beni Güldürdün Ama.Sağol.Diğer Konulardaki Yorumlarımıda Eksilemeyi Bırak İstersen Hea? Ergen Davranışları Bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 6 yıl
londoner23
tv de panasonic olabilir, ama kamera da nikondan vazgeçmem...

Vazgeçme O Halde,Post Kasmana Gerek Yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jiddi 6 yıl
Kasalım, haber değil mi ? Bence de cahil olup çok şey bildiğini sanmak kadar insanı "komik" duruma düşüren bir durum yoktur.
-
GF3 modeli - 9 sitede ödül almış ! panasonic.co.uk/...
-
GH3 , 6 sitede ödül almış - panasonic.co.uk/...
-
GH2 - 10 sitede ve TIPA ödülü almış - panasonic.co.uk/...
-
G5 - 10 sitede ödül almış - panasonic.co.uk/...
-
Gx1 - 18 sitede ödül almış - panasonic.co.uk/...
-
Ezberci ve kulaktan dolma yaşayanlar tuttururlar bir şeyi böyle. Post kasıyorum, post kasan kaslarım çalışıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
londoner23 6 yıl
tv de panasonic olabilir, ama kamera da nikondan vazgeçmem...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite Özel: Nokia Lumia 520 ve 720, Snapdargon 800, Project Shield, HTC One, Huawei ve ZTE'den yeni telefonlar... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim