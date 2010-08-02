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Pantech'in 1GHz işlemcili yeni Android telefonu Sky Vega kullanıma sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,5b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pantech'in 1GHz işlemcili yeni Android telefonu Sky Vega kullanıma sunuldu
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Kore merkezli mobil operatör Sky Telecom, Pantech tarafından üretilen yeni Android telefonu Sky Vega'yı (IM-A650S) satışa sundu. Eclair kod adını taşıyan Android 2.1 işletim sisteminin kullanıldığı akıllı telefon 3.7-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik AMOLED ekran kullanıyor ve efektif kullanım için üç boyutlu özel bir ara birimle geliyor.

1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisinin güç verdiği akıllı telefon, 500MB yerleşik depolama alanı sunarken, kullanıcılar microSD kart ile depolama kapasitesini arttırılabiliyorlar. 114 gram ağırlığında olan telefon, 5 Megapiksel çözünürlüğündeki kameası ile AF ve HD video kaydı (720p) gerçekleştirebiliyor.

Uzakdoğu pazarlarındaki diğer pek çok telefon gibi entegre dijital tv alıcısına sahip olan Sky Vega, Adobe Flash desteği sunuyor ve DivX/XviD videoları oynatabiliyor. Pantech tarafından üretilen Google Android tabanlı yeni telefon, Sky Telecom tarafından 95 dolarlık kontratlı etiket fiyatıyla Koreli kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.

Pantech'in 1GHz işlemcili yeni Android telefonu Sky Vega kullanıma sunuldu
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mozanlar 9 yıl
soldaki çok fena yaa:))))
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DH Misafiri 9 yıl
froyoya (android 2.2) güncellenecekmiymiş bari
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EnemyTerritory 9 yıl
Türkiyeye uyumlu değil gsm hizmetleri bunların diye biliyorum.
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tanak 9 yıl
pantech in dirilişi
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u.s.b.3 9 yıl
android huawei, meizu, pantech gibi firmalarla bile anlaşarak ios u, winmo yu duman edecek gibi. pantech için zengin telefonu derlerdi kontratlı montratlı 95 dolara düşmüş
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El_domingo 9 yıl
turkiyede niye gitmesin ki..??fiyatı uygun olsun bak nasıl gidiyor...samsung wave e benzettim biraz...
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Momo-Oz 9 yıl
androit işletim sistemi varsa alınır bence ..
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mehmetgirgin 9 yıl
iyi telde türkiyede pek satmaz bence
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mo0rfin 9 yıl
@nanaka9

Evet haklısın dikkatli okumadığım için yanlış bi yorum yapmışım. Saol nanaka9..
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LaFleur- 9 yıl
entegre dijital tv alıcısına sahip
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Neyıh 9 yıl
Bu ürün türkiyede lokum gibi gider, 500 liradan satışa sunulsa dahi kore ürünü olan pantech tepe firmalarla bir rekabete girmeye çalışıyor. yeniden doğdu, özellikleridi gayet iyi, tasarımda göze gayet hoş geliyor :)
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mo0rfin 9 yıl
@aytactm
Neden Türkiye'de bu telefonlar gitmezmiş sebep nedir ?
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