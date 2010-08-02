Pantech'in 1GHz işlemcili yeni Android telefonu Sky Vega kullanıma sunuldu

Kore merkezli mobil operatör Sky Telecom, Pantech tarafından üretilen yeni Android telefonu Sky Vega'yı (IM-A650S) satışa sundu. Eclair kod adını taşıyan Android 2.1 işletim sisteminin kullanıldığı akıllı telefon 3.7-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik AMOLED ekran kullanıyor ve efektif kullanım için üç boyutlu özel bir ara birimle geliyor.

1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisinin güç verdiği akıllı telefon, 500MB yerleşik depolama alanı sunarken, kullanıcılar microSD kart ile depolama kapasitesini arttırılabiliyorlar. 114 gram ağırlığında olan telefon, 5 Megapiksel çözünürlüğündeki kameası ile AF ve HD video kaydı (720p) gerçekleştirebiliyor.

Uzakdoğu pazarlarındaki diğer pek çok telefon gibi entegre dijital tv alıcısına sahip olan Sky Vega, Adobe Flash desteği sunuyor ve DivX/XviD videoları oynatabiliyor. Pantech tarafından üretilen Google Android tabanlı yeni telefon, Sky Telecom tarafından 95 dolarlık kontratlı etiket fiyatıyla Koreli kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.