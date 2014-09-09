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PayPal da Bitcoin desteğine başlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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PayPal da Bitcoin desteğine başlıyor

İnternetin tartışmalı sanal para birimi olarak ün yapan Bitcoin, yavaş yavaş da olsa yaygın kullanımın önünü açacak gelişmelere sahne olmaya başladı. Çevrimiçi para transferi alanının en büyüğü olan PayPal, Bitcoin desteği sunmak için çalışmalar yapıyor.

Uygulamaların içerisinde kolay bir şekilde satın alma imkanı sunan One Touch ödeme şeklinin geliştiricisi olan ve PayPal tarafından satın alınan Braintree altyapı hazırlıklarına başladı ve Bitcoin transferi için Coinbase mobil cüzdan platformu ile işbirliği yapılacak. 

PayPal buu noktada sadece transferden sorumlu olacak. Yani satıcıların Bitcoin kabul edebilmesi için Conibase hesabına sahip olması gerekecek. Desteğin ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil.  

http://techcrunch.com/2014/09/08/paypal-braintree/ Yorum Yaz
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samsung95 5 yıl
ben hala çözemedim bitcoinle neye hizmet ediliyor
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magicool 5 yıl samsung95
samsung95

ben hala çözemedim bitcoinle neye hizmet ediliyor

paranın nerden geldiği,kimden geldiği belli olmuyor anonim para birimi,sanırım hackerlar falan kimliği gizli oldugu için kullanıyor...
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