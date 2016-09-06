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PayU, BDDK kuruluş lisansı aldı

Ülkemizde iki yıldır mobil ödeme platformlarını belirli bir kural bütünü içerisinde faaliyet göstermesini sağlamak için çalışmalar yapılıyor. Son olarak PayU bu kapsamda faaliyet lisansı aldı.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Global pazarın önemli ödeme sistemlerinden birisi olan PayU, 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu” kapsamında ülkemizde faaliyetlerine devam edebilmek için BDDK’dan gerekli lisansı aldı.

Hatırlanacağı üzere PayPal, bu lisans anlaşmasını yapmaya yanaşmadığı için ülkemizdeki faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı. Daha sonra gelen haberlerde firmanın lisans almak için gerekli hazırlıklara başladığı ve gelecek yıl itibariyle yeniden faaliyetlerine başlayacağı duyurulmuştu.

Ayrıca Bkz. "TP-Link Neffos serisi genişliyor"

PayU Türkiye, yaptığı açıklamada tüm kriterleri yerine getirerek BDDK’dan ödeme kuruluşu lisansı aldığını bildirdi. 2011 yılından bu yana ülkemizde faaliyette olan PayU, 5 binden fazla aktif üye işyerine tahsilat kolaylığı sağlıyor. Sanal POS olarak görebileceğimiz PayU, bankaya göre taksit yapabilme imkanı da sunuyor. Ayrıca BKM Express ile de uyumlu. PayU Türkiye’nin bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini belirten Y. Emre Güzer, e-ticaret ekosisteminin büyütecek adımları atmaya başladıklarını da belirtti.

 

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Computeus 2 yıl en beğenilen
PayU sanal pos sağlayacısıdır. Paypal'ın yerine kullanılabilme gibi bir durumu yok.
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Kulak Misafiri 2 yıl
PayPal nasıl böyle bir acemilik yaptı anlamadım. Türkiye piyasasını resmen başka firmalara bıraktı. Tükürdüğünü yaşayacaktır diye düşünüyorum.
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astralll 2 yıl
alipay gelsin paypalden daha gelişmiş...
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alemburda34 2 yıl
Bilmedendende olsa birçok kişi kullanıyor aslında Payu'nun en büyük müşterisi markafoni markafoni.com/...
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emre1393 2 yıl
PayPal varken diğerlerinin yüzüne bakmam
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brshr 2 yıl
İnternet sitesini inceledim ancak sanal pos hizmeti benzeri hizmetlerden vermekten öteye geçmiyor. Belki alınan yeni lisans ile beraber Paypal benzeri bir ödeme sitemi getirebilir ancak hali hazırdaki durumda Paypal ın yerini alması mümkün görülmüyor. Ayrıca dünyada ne kadar geçerliliği olduğu ise tartışmalı. Çünkü Türkiye de paypal büyük çoğunlukla yurt dışı (Amerika ve Çin) alışverişleri için kullanılıyor.
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Computeus 2 yıl en beğenilen
PayU sanal pos sağlayacısıdır. Paypal'ın yerine kullanılabilme gibi bir durumu yok.
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SONEKTRA 2 yıl
PayU hakkında bilgi verseydiniz keşke. PayPal gibi heryerde kullanabilecek miyiz? PayPal ın yerini tutabilir mi?
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gael 2 yıl
bu yontemle ebaydan alisveris oluyormu benim icin onemli olan soru bu
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atbmd 2 yıl gael
gael

bu yontemle ebaydan alisveris oluyormu benim icin onemli olan soru bu

daha demin adamlara aynı soruyu ben de sordum. cevap olarak "sadece vergi mükellefi olan şirketlerle çalışıyoruz." gibisinden bişi söyledi.
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