PayU, BDDK kuruluş lisansı aldı

Global pazarın önemli ödeme sistemlerinden birisi olan PayU, 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu” kapsamında ülkemizde faaliyetlerine devam edebilmek için BDDK’dan gerekli lisansı aldı.

Hatırlanacağı üzere PayPal, bu lisans anlaşmasını yapmaya yanaşmadığı için ülkemizdeki faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı. Daha sonra gelen haberlerde firmanın lisans almak için gerekli hazırlıklara başladığı ve gelecek yıl itibariyle yeniden faaliyetlerine başlayacağı duyurulmuştu.

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PayU Türkiye, yaptığı açıklamada tüm kriterleri yerine getirerek BDDK’dan ödeme kuruluşu lisansı aldığını bildirdi. 2011 yılından bu yana ülkemizde faaliyette olan PayU, 5 binden fazla aktif üye işyerine tahsilat kolaylığı sağlıyor. Sanal POS olarak görebileceğimiz PayU, bankaya göre taksit yapabilme imkanı da sunuyor. Ayrıca BKM Express ile de uyumlu. PayU Türkiye’nin bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini belirten Y. Emre Güzer, e-ticaret ekosisteminin büyütecek adımları atmaya başladıklarını da belirtti.