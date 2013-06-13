Pentax'tan yeni aynasız fotoğraf makinesi: Q7





DSLR segmenti için tanıttığı yeni K50 ve K500 fotoğraf makineleri yanında aynasız sistem Q7 fotoğraf makinesini de tanıtan Pentax, sektörde elini güçlendirmeye devam ediyor.

Pentax'ın hali hazırda piyasada olan Q10 isimli aynasız fotoğraf makinesi ile tasarımsal olarak hemen hemen aynı görünen Q7, teknik olarak daha iyi özellikler ile karşımıza çıkmış durumda. Özellikle Q10 modelinin büyük eleştiri toplayan 1/2.3-inç sensör boyutunu 1/1.7-inç (12.4MP BSI-CMOS) boyutuna taşıyan Q7, ayrıca lensleri değiştirilebilir yapıya (Q-Mount), 3-inç 460 nokta LCD ekrana, Full HD 1080P 30FPS (MPEG-4 AVC/H.264) sesli video çekim kapasitesine, saniye 5 kare seri çekim hızına, Pentax'tan göremeye alıştığımız 120 farklı renk kombinasyonuna, harici vizör desteğine, 30s-1/2000s enstantane hızına, maksimum ISO 12800 değerine, karanlık ortamlarda yardımcı olan dahili vizöre, dahili görüntü sabitleme teknolojisi ile RAW işleme sistemine sahip.

SD, SDHC, SDXC ve kullanıcılara kablosuz aktarım imkanı sağlayan Eye-Fi hafıza kartı desteklerine sahip olan Pentax Q7, USB 2.0 ve HDMI üzerinden veri aktarımı sağlayabiliyor. Beraberinde lityum-iyon batarya ile gelen ve ortalama 250 çekim sayısına ulaşabilen model, 102 x 58 x 34mm boyuta ve 200 gram ağırlık değeriyle hazırlanmış durumda.

Birçok yaratıcı filtre ve çekim modu ile gelen Pentax Q7 aynasız kompakt fotoğraf makinesi, Ağustos ayından sonra 499$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

http://www.dpreview.com/news/2013/06/12/Pentax-announces-Q7-with-larger-1-over-1-point-seven-inch-12MP-BSI-CMOS-sensor