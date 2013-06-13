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Pentax'tan yeni aynasız fotoğraf makinesi: Q7

5 yıl
1,3b
1
17
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Pentax'tan yeni aynasız fotoğraf makinesi: Q7
Pentax'tan yeni aynasız fotoğraf makinesi: Q7
DSLR segmenti için tanıttığı yeni K50 ve K500 fotoğraf makineleri yanında aynasız sistem Q7 fotoğraf makinesini de tanıtan Pentax, sektörde elini güçlendirmeye devam ediyor.
Pentax'ın hali hazırda piyasada olan Q10 isimli aynasız fotoğraf makinesi ile tasarımsal olarak hemen hemen aynı görünen Q7, teknik olarak daha iyi özellikler ile karşımıza çıkmış durumda. Özellikle Q10 modelinin büyük eleştiri toplayan 1/2.3-inç sensör boyutunu 1/1.7-inç (12.4MP BSI-CMOS) boyutuna taşıyan Q7, ayrıca lensleri değiştirilebilir yapıya (Q-Mount), 3-inç 460 nokta LCD ekrana, Full HD 1080P 30FPS (MPEG-4 AVC/H.264) sesli video çekim kapasitesine, saniye 5 kare seri çekim hızına, Pentax'tan göremeye alıştığımız 120 farklı renk kombinasyonuna, harici vizör desteğine, 30s-1/2000s enstantane hızına, maksimum ISO 12800 değerine, karanlık ortamlarda yardımcı olan dahili vizöre, dahili görüntü sabitleme teknolojisi ile RAW işleme sistemine sahip.
SD, SDHC, SDXC ve kullanıcılara kablosuz aktarım imkanı sağlayan Eye-Fi hafıza kartı desteklerine sahip olan Pentax Q7, USB 2.0 ve HDMI üzerinden veri aktarımı sağlayabiliyor. Beraberinde lityum-iyon batarya ile gelen ve ortalama 250 çekim sayısına ulaşabilen model, 102 x 58 x 34mm boyuta ve 200 gram ağırlık değeriyle hazırlanmış durumda. 
Birçok yaratıcı filtre ve çekim modu ile gelen Pentax Q7 aynasız kompakt fotoğraf makinesi, Ağustos ayından sonra 499$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
 
Pentax'tan yeni aynasız fotoğraf makinesi: Q7

http://www.dpreview.com/news/2013/06/12/Pentax-announces-Q7-with-larger-1-over-1-point-seven-inch-12MP-BSI-CMOS-sensor Yorum Yaz
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fanican 5 yıl
Ricoh iyi yapar...
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SabitSalınım 5 yıl
bundan arıyorum ben. hiçbir yerde bulamadım Türkiye de ya.
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mavizaman 5 yıl
piyasanın (bendeki de dahil) 1/2.3inç'lik sensorlerden geçilmediği düşünülürse fiyatı insancıl olmak koşoluyla gideri olan bir makine.
500dolar tuzlu orası kesin.
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Aydenz 5 yıl
400-500 tl eder en fazla
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brci 5 yıl
Quaresmaaa quaresmaaa.. özledik be makinalarla hasret gideriyoruz anasını satiyim :/
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AlgoMan 5 yıl
Bu kadar ufak sensör bu kadar kalın gövde ve boyut olarak büyük lensler. Hedef, amaç nedir burada?
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Urthas 5 yıl
O sensör ile işi zor. Bilinçli kullanıcı macera aramayıp aynasız sistemde kendini kanıtlamış, aps-c boyutlu sensör kullanan markalara yönelir zaten.
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__FuEGo__ 5 yıl
Nerden bulmuşlar o sensörü öyle. Birde aynasızlara rakip olmak için çıkarmış ki bilgisi olanların tercih etmeyeceği bir ürün olmuş.
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First_Person 5 yıl
Q7'nin karizmasını dağıtan bir model olmuş..
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oltanoltan 5 yıl
Aynasız olsa nolacak ki bit kadar sensör ile milleti kandıracaklar.
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myhotyro 5 yıl
Elini güçlendirmek mi? Lensi değişen mercimek boyutunda sensörlü makine ile mi. Donanımhaber editörleri ayda mı yaşıyor. Ben mi aydayım yoksa.
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Stanislas Xavier 5 yıl
Nokia'nın kamera odaklı telefonlarındaki algılayıcıdan daha küçük algılayıcı kullanan fotoğraf makinesi üretmek bence bir utanç kaynağıdır üstelik değiştirilebilir lensli bir makinede.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Golden Gate 5 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

Nokia'nın kamera odaklı telefonlarındaki algılayıcıdan daha küçük algılayıcı kullanan fotoğraf makinesi üretmek bence bir utanç kaynağıdır üstelik değiştirilebilir lensli bir makinede.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Nokia 808 ' in , kendinden küçük sensörlü birçok compact cihazdan daha kötü çektiğini düşünürsek ;

Önünde bulunan lensin kalitesi , cihazın fotoğrafı işleme yeteneği ve görüntü işlemcisi gibi birçok etkenin çekime etki ettiğinide belirtmek gerekir .

Telefonlara ne kadar büyük sensör koyarsan koy , fotoğraf yetenekleri sınırlı . Sensör büyütülerek daha iyi ışık alması sağlanıyor . O noktadan sonra gelen ışığı işlemek için kabiliyet gerekiyor .


5s ' te tırnak kadar sensör var . 1/3'' kadar . Ama çektiği resimler, düşük ışık haricinde diğer cihazlarla yarışıyor .
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