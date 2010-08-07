Philips 3D Ambilight Televizyonla Evinizde En Üstün 3D Sinema

TELEVİZYONDA YENİ BİR BOYUTUN BAŞLANGICI...

PHILIPS 3D AMBILIGHT TELEVİZYONLA EVİNİZDE EN ÜSTÜN 3D SİNEMA

Philips'in heyecan verici 3D dünyasını keşfetmeye hazır mısınız? Artık 3D teknolojisi sinemadan evlere geçiş yaptı ve film, oyun ve spor karşılaşmalarını eskisinden tamamen farklı bir şekilde deneyimleyeceksiniz..

Philips Full HD 3D Ambilight TV'nizi açıp, Active 3D gözlüklerinizi takarak, özel efektler ve aksiyon sahneleri televizyonunuzdan çıkıp oturma odanızın içine girerken manzaraların derinlik ve gerçekçilik kazanmasını izleyeceksiniz. Philips Full HD 3D Ambilight televizyon serisi sizi, sinemada yaşayabileceğiniz bir keyfe bilet almadan mümkün olduğunca yaklaştırıyor.

Ödüllü görüntü kalitesi ve Ambilight'ın sizi içine çeken benzersiz gücü ile birlikte Philips'in 3D televizyonları ile evinizde en üstün izleme deneyimini yaşayacaksınız.

200 Hz ve 400 Hz Philips'in 3D televizyonlarında tepki süresini inanılmaz bir değer olan 0,5ms'ye getirerek en hızlı hareketli sahnelerde mükemmel netliğin keyfini sunuyor.





Active 3D Teknolojisi



Philips 3D televizyonlarda; sol ve sağ göz tarafından izlenen iki farklı görüntü, tek bir 3D görsel deneyimde birleşiyor. Full HD 3D deneyimi sunmak için en son teknolojiyi kullanan Philips, Active 3D teknolojisi ile Active 3D gözlüklerin deklanşörlerini TV ekranında gösterilen görüntü ile mükemmel senkronize ederek hızlı bir şekilde açıp kapayan kablosuz bir verici kullanıyor. Bu sayede aksiyon ve özel efektler hiç olmadığı kadar etkileyici, derin veya gerçekçi hale geliyor.

3D-Ready TV'nizi 3D Aksesuarlar ile Yükseltin

Film izlemeye yeni bir boyut katmak için ayrıca 3D Kit kullanabilirsiniz. 3D Kit; iki ileri teknolojiye sahip Active 3D gözlük ve kablosuz bir vericisi ile birlikte, 3D-Ready TV'nizi tamamen içinde kaybolacağınız bir 3D deneyimi için ihtiyacınız olan her şeyi içeriyor. 3D deneyiminizi tüm aileniz ile paylaşmak isterseniz ekstra gözlükleri de ayrıca edinebilirsiniz. 3D Kit; 32", 40" ve 46" 9000 Serisi ve 2010 yılında piyasaya sürülen 40", 46" ve 52" 8000 Serisi 3D-Ready TV'ler için uyumlu. Philips'in Cinema 21:9 modelinde ise sadece 3D gözlük alarak sinemayı eve getirmeniz mümkün.

Aynı zamanda 3D televizyonunuzu Philips'e ait uygun 3D Blu-ray oynatıcılar ve ev sinema sistemleri ile tamamlayabilirsiniz. Philips'in yeni 7000 serisi Blu-Ray oynatıcıları ile kendinizi 3D filmlerin büyüsüne bırakacaksınız. Aktif 3D, eksiksiz 1080x1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler ile film keyfi doruklara çıkarıyor. Görüntüleri sırasıyla değiştiren sol ve sağ lensler ve senkronize çalışan özel gözlüklerle gerçek Full HD 3D izleme deneyiminin yanı sıra, yüksek performanslı alüminyum tasarım ve 7.1 ses çıkışıyla en gerçekçi HD ses deneyimini yaşayacaksınız.

Philips'in öncü ürünlerindeki üstün görüntü işleme özellikleri, yüksek çözünürlük alanında görülmemiş standartlar oluşturuyor ve gerçeklikle yarışan görüntüler, bu dünyanın dışından gelen 3D film sahneleri sunuyor.



Çevirimiçi dünyaya bağlanın ve keyfini çıkarın

Philips 3D televizyonlarda bulunan Net TV, çok çeşitli çevrimiçi bilgiyi, servisi ve eğlenceyi TV ekranınıza taşıyor. Ana menüde Net TV'yi açarak, kanepenizin rahatlığında en sevdiğiniz servisler arasında gezinmeye başlayabilirsiniz.

Wi-Fi Entegrasyonu sayesinde, istediğiniz zaman, zahmetsiz bir şekilde Net TV'den çevrimiçi film izleyebilir, bilgisayarınızdan doğrudan TV'de video ve fotoğraf oynatabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarınızdaki videoların ve fotoğrafların keyfini kablosuz olarak TV'nizde çıkarabilirsiniz. Dosya formatı kısıtlamaları olmadan her ortamı HD kalitede dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize yansıtabilirsiniz.



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Wi-Fi Ready özelliği; Philips kablosuz adaptörü ile TV'nizi kablosuza yükseltmenize olanak sağlıyor, ardından istediğiniz zaman, zahmetsiz bir şekilde yine Net TV'den çevrimiçi film izleyebilir, bilgisayarınızdan doğrudan TV'de video ve fotoğraf oynatabilirsiniz.