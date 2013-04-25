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Philips'den iki yeni AH-IPS panele sahip 21:9 ekran modeli

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Günümüze sayıları ciddi oranda artan 21:9 en/boy oranına sahip ekran modellerine, Philips tarafından hazırlanmış iki yeni üye daha geldi.
Geniş masaüstü alanına ihtiyaç duyan profesyonel ya da ev kullanıcıları tarafından tercih edilen 21:9 ekran modellerine Philips tarafından eklenen ve 298X4QJAB ile 298P4QJEB isimlerine sahip olan ekranlar, öncelikle oldukça şık tasarım yapıları ile dikkatleri çekiyorlar. Teknik olarak 29-inç ekran boyutuna, 21:9 en/boy oranına, AH-IPS panel teknolojisine, 2560x1080 piksel çözünürlüğe, 20,000,000:1 dinamik kontrast değerine ve 300 cd/m2 maksimum parlaklığa sahip olan modeller, 7ms tepki süresine sahipler.
Üzerlerinde DisplayPort, Dual-link DVI, kulaklık ve iki adet HDMI bağlantı seçenekleri yer alan ekranları birbirinden ayak yapıları ayırıyor. Daha çok iş merkezlerinde kullanım amaçlı geliştirilen 298P4QJEB, daha sağlam bir ayak yapısına ve dikey kullanım imkanlarına sahipken, daha çok ev kullanım amaçları doğrultusunda hazırlanan 298X4QJAB modeli, daha şık ve ince bir ayak yapısına sahip. 
Philips tarafından geliştirilen ekranlardan 298X4QJAB modeli 499 euro, 298P4QJEB modeli ise 529 euro tavsiye edilen satış fiyatlarına sahip olacaklar. Ürünlerin piyasaya çıkış tarihleri ise henüz belli değil.


http://www.tomshardware.com/news/Philips-298X4QJAB-298P4QJEB-IPS-lcd,22210.html#xtor=RSS-181 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lockheed 6 yıl
berkkarabacak
21:9 bence gereksiz 16:9 standardını değiştirmeye gerek yok bence

640Kbyte'tan fazlası da gereksiz deniyordu bir zamanlar...
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berkkarabacak 6 yıl
21:9 bence gereksiz 16:9 standardını değiştirmeye gerek yok bence
1 Yanıt Yanıtla
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Harpooner 6 yıl
Oyun için yaratılmış , şahane 21:9 , 5 sene sonraki monitörümün ölçüsü
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bocekgrafik 6 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

21:9 bence gereksiz 16:9 standardını değiştirmeye gerek yok bence

FPS ve yarış oyunları için şâhâne olacaktır. FOV açmadan geniş açı görmek mümkün olacak bu sayede.
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SystemApps 6 yıl
bu saatten sonra IPS panelden başkası haram zaten.
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