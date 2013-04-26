Philips'in Ambilight teknolojisinin benzerini bilgisayarlar üzerine getiren yeni bir proje, "Lightpack"





Philips'in Ambilight teknolojisine sahip televizyon modelleri bilindiği üzere oynatılan görüntüdeki renkleri duvara yansıtabiliyor ve böylece kullanıcıların izledikleri film, belgesel ya da dizilerin içerisine girmelerine ya da daha iyi odaklanabilmelerine yardımcı olabiliyor. Bu amaçla geliştirilmiş olan Lightpack projesi ise, bilgisayar modelleri ile uyumlu olarak benzer bir yapıyı kullanıcılara ekstra özellikler ile beraber sunabiliyor.

Kickstarter üzerinde Woodenshark tarafından başlatılmış bir proje olan Lightpack, oldukça portatif boyutlara sahip ve kullanılacak ekran modellerinin arkasına yerleştirilebilecek şekilde hazırlanmış durumda. Windows ya da Mac işletim sistemine sahip bilgisayarlar ile USB üzerinden iletişim sağlayan ve beraberinde gelen RGB LED ışıklar ile açık kaynak kodlu Prismatik yazılımının analizleri sonucu çalışan sistem, kullanıcılara ekranları dışına taşan bir oyun ya da multimedya deneyimi oluşturabiliyor. Örnek tanıtım videolarında oldukça seri ve hızlı olarak çalışan sistemin LED ışıkları e-posta ya da Skype bildirimleri gibi özel amaçlar için de atanabiliyor, sürekli olarak yanmaları sağlanabiliyor ve cihaz iOS ya da Android akıllı cihazlar ile kontrol edilebiliyor.

Kickstarter üzerinde 261,962$ hedef ile başlayan proje, sadece 2 gün içerisinde 2,412 bağış ile 154,947$ toplamış durumda. Projeyi başarı ile tamamlamasına kesin gözüyle bakılan, site üzerinden yapılacak 60$ bağış ile Temmuz ayında elde edilebilen ve daha bitimine 34 gün olan Lightpack projesi için hazırlanmış tanıtım videosu yardımıyla, ürünün gerçekte nasıl çalıştığını ve performans verdiğini görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/woodenshark/lightpack-ambient-backlight-for-your-displays