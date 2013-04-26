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Philips'in Ambilight teknolojisinin benzerini bilgisayarlar üzerine getiren yeni bir proje, "Lightpack"

6 yıl
2,5b
1
18
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Philips'in Ambilight teknolojisinin benzerini bilgisayarlar üzerine getiren yeni bir proje,
Philips'in Ambilight teknolojisinin benzerini bilgisayarlar üzerine getiren yeni bir proje,

Philips'in Ambilight teknolojisine sahip televizyon modelleri bilindiği üzere oynatılan görüntüdeki renkleri duvara yansıtabiliyor ve böylece kullanıcıların izledikleri film, belgesel ya da dizilerin içerisine girmelerine ya da daha iyi odaklanabilmelerine yardımcı olabiliyor. Bu amaçla geliştirilmiş olan Lightpack projesi ise, bilgisayar modelleri ile uyumlu olarak benzer bir yapıyı kullanıcılara ekstra özellikler ile beraber sunabiliyor.
Kickstarter üzerinde Woodenshark tarafından başlatılmış bir proje olan Lightpack, oldukça portatif boyutlara sahip ve kullanılacak ekran modellerinin arkasına yerleştirilebilecek şekilde hazırlanmış durumda. Windows ya da Mac işletim sistemine sahip bilgisayarlar ile USB üzerinden iletişim sağlayan ve beraberinde gelen RGB LED ışıklar ile açık kaynak kodlu Prismatik yazılımının analizleri sonucu çalışan sistem, kullanıcılara ekranları dışına taşan bir oyun ya da multimedya deneyimi oluşturabiliyor. Örnek tanıtım videolarında oldukça seri ve hızlı olarak çalışan sistemin LED ışıkları e-posta ya da Skype bildirimleri gibi özel amaçlar için de atanabiliyor, sürekli olarak yanmaları sağlanabiliyor ve cihaz iOS ya da Android akıllı cihazlar ile kontrol edilebiliyor.
 
Philips'in Ambilight teknolojisinin benzerini bilgisayarlar üzerine getiren yeni bir proje,
Kickstarter üzerinde 261,962$ hedef ile başlayan proje, sadece 2 gün içerisinde 2,412 bağış ile 154,947$ toplamış durumda. Projeyi başarı ile tamamlamasına kesin gözüyle bakılan, site üzerinden yapılacak 60$ bağış ile Temmuz ayında elde edilebilen ve daha bitimine 34 gün olan Lightpack projesi için hazırlanmış tanıtım videosu yardımıyla, ürünün gerçekte nasıl çalıştığını ve performans verdiğini görebilirsiniz.
 
Philips'in Ambilight teknolojisinin benzerini bilgisayarlar üzerine getiren yeni bir proje,

http://www.kickstarter.com/projects/woodenshark/lightpack-ambient-backlight-for-your-displays Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
yucelugr 3 yıl
Merhaba, Bu ürünü bir benzerini TV için yapabilir miyiz şuan bir tv almayı düşünüyorum Philips yerine LG alsam ve HDMI ya da bir başka bağlantı ile bir şekilde bu aydınlatmayı sağlar mıyım. Benzeri tv için böyle bir ürün var mı piyasa da?
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KillForYou! 3 yıl
Benzer DIY projeler var internette. Yapılabilir. Ama verimi tartışılır tabi.
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DH Misafiri 5 yıl
çerçevesiz bir tv üzerinden yapılmış olsaydı daha süper olurdu...
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bayden_s 6 yıl
Philips ile tanıştığımız ambilight teknolojisini televizyona entegre kullanmak zorunluluğunu ortadan kaldıran güzel ve bence yukarıda bir arkadaşımızın da bahsettiği gibi 3d ile muazzam alınan hazzı arttıracak bir ürün bilmem ilginizi çeker mi ama bir de cyborg'ün CYBORG amBx Light adıyla satılan ve ülkemiz de bulunabilen bir ürünü var ilgilenen arkadaşların bakmasını tavsiye ederim,saygılar.
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ugur@ 6 yıl
samsung veya sony niye yapmıyor böyle birşey merak ediyorum. patent ile iglili olabilir belki
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alito 6 yıl
ikarayel
Kim bekler Temmuzu :-)http://www.ebay.com/itm/Lightpack-Clone-USB-ambilight-LED-backlight-kit-for-PC-monitor-extend-precense-/350712555012?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51a818e604

Eneee! Çinliler yapmış bile
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Umutcan 6 yıl
Evde kendiniz de yapabiliyordunuz arduino uno gibi bir kit ile, yeni birşey değil.
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ikarayel 6 yıl
Kim bekler Temmuzu :-) ebay.com/...
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Yusac 6 yıl
Çok kullanmak istiyorum bu teknolojiyi acaba şuan piyasada bunu kullanan kaliteli monitör varmı?
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Emre_z3 6 yıl
Ben kendim yaptım benzerini, arduino duemilanove board'unu kullanarak. Kickstarter'a gerek yok. Hem de 30 kanallı :)
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IRyujin 6 yıl
Çok güzel olur, gerek multimedya gerek oyunlarda iyi bir atmosfer sağlar bence.
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HatimİndirenSteveJOBS 6 yıl
Far cry mı o ?
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itachi237 6 yıl
uygun fiyatlı olursa alınabilir.
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