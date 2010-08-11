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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PhotoFast, SDXC destekli yeni kart okuyucusunu duyurdu

8 yıl
5,4b
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1
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya merkezli donanım üreticisi PhotoFast, GM-7300 isimli yeni kart okuycusunu duyurdu. Profesyonel fotoğrafçılar için hazırlanan  42.8 x 36 x 5 mm boyutlarında ve 22 gram ağırlığındaki kart okuycusu, CF Type II standardını destekliyor ve 64GB'a kadar olan SD, SDHC ve yeni SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) kartlarla kullanılabiliyor.

Önümüzdeki aylarda yaygınlaşması beklenen SDXC standardına verdiği destek ile dikkat çeken GM-7300, Eylül ayı içerisinde 6 aylık garanti ile raflardaki yerini almaya başlayacak.


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Batuist 8 yıl
6 aylık garanti mi??? O bu ülke pazarında yasal olarak en az 2 yıl garanti sunmak zorundadır.. başka ülkeleri bilmem...
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