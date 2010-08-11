PhotoFast, SDXC destekli yeni kart okuyucusunu duyurdu

Japonya merkezli donanım üreticisi PhotoFast, GM-7300 isimli yeni kart okuycusunu duyurdu. Profesyonel fotoğrafçılar için hazırlanan 42.8 x 36 x 5 mm boyutlarında ve 22 gram ağırlığındaki kart okuycusu, CF Type II standardını destekliyor ve 64GB'a kadar olan SD, SDHC ve yeni SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) kartlarla kullanılabiliyor.

Önümüzdeki aylarda yaygınlaşması beklenen SDXC standardına verdiği destek ile dikkat çeken GM-7300, Eylül ayı içerisinde 6 aylık garanti ile raflardaki yerini almaya başlayacak.