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Photos'un kullanıma sunulmasıyla Aperture App Store'dan kalkıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
833
1
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Photos'un kullanıma sunulmasıyla Aperture App Store'dan kalkıyor
700 milyar doları bulan piyasaya değeriyle dünyanın hayranlık duyduğu firmalardan Apple, yakın zaman içerisinde fotoğraf düzenleme yazılımı Aperture'yi App Store'dan kaldırıyor.
Adobe Photoshop ile Lightroom'un ciddi anlamda geride kalmasıyla kullanıcı sayısı gün geçtikçe düşen ve profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen Aperture, yerini ilk olarak WWDC etkinliği kapsamında karşımıza çıkan "Photos"yazılımına bırakacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan OS X 10.10.3 sürümünde geliştiricilerin deneme fırsatı bulduğu Photos, Aperture'nin aksine profesyonellerden çok standart ev kullanıcılarına hitap ediyor ve resmi olarak kullanıma sunulmasıyla beraber Aperture'yi de App Store'da ki yerinden ediyor. Daha önce satın alanların indirmeye devam edebileceği Aperture, yeni çıkan fotoğraf makineleri doğrultusunda (RAW dosyaları) güncellenemeye devam edecek ancak genel hiçbir geliştirme almayacak.
Yeni Photos uygulamasının önümüzdeki bahar aylarında kullanıma açılması bekleniyor.

http://www.iclarified.com/47051/apple-will-remove-aperture-from-the-mac-app-store-when-photos-for-os-x-launches Yorum Yaz
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