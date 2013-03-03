Photosynth, Windows Phone 8 platformu için de yayınlandı

Microsoft'un popüler fotoğraf uygulaması Photosynth, iOS ve Windows Phone 7.5'dan sonra Windows Phone 8 için de yayınlandı.





Kullanıcıların 360 derece panoramik fotoğraf çekmesine olanak sağlayan uygulama oldukça başarılı bir arayüzle geliyor. Geliştirilmiş görüntüleme yetenekleri ve kolaylaştırılmış paylaşım seçenekleriyle Windows Phone 8'in sayılı panoramik fotoğraf çekme uygulamalarının arasında yer alıyor.





Hali hazırda Windows Phone 8 üreticileri panoramik fotoğraf çekmek için kullanıcılarına kendi uygulamalarını sunuyor olsa da, Photosynth bu konuda oldukça iyi bir alternatif sunuyor. Ücretsiz olarak sunulan Photosynth’e buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.msdn.com/b/photosynth/archive/2013/02/28/photosynth-for-windows-phone-8-is-here.aspx